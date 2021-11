Nákup auta je vždycky o kompromisech. Kdyby tomu tak nebylo, každý z nás by měl tolik aut jako bot, každé z nich pro jiný účel nebo příležitost. Na jednu stranu všichni toužíme po placatém sportovním autě, ať už pro jeho vzhled nebo rychlost. Zároveň obdivujeme mohutné offroady, jakkoliv je budeme proklínat na dálnici nebo při parkování ve městě. Na cestování pak ve skutečnosti potřebujeme velký kombík nebo MPV. A do města chceme něco malého.

Jenomže obvykle máme peníze jen na jedno auto, v lepším případě dvě. A každé tak musí plnit spoustu jen těžko slučitelných rolí. Tak například trávíme hodně času ve městě a chceme něco malého. Zároveň ale začínáme být zvyklí na zvýšený posaz crossoverů a SUV a potřebujeme nějakou tu praktičnost, případně možnost poradit si alespoň s rozbitou polní cestou. Ale možná si také chceme pořádně „zajezdit“. Nebo záleží jednomu členovi domácnosti na té první sadě požadavků, zatímco druhý je automobilový nadšenec a chce si užít radosti na zakroucených okreskách.

Řešení v podobě nákupu městského crossoveru a něčeho sportovního je obvykle nemožné nejen finančně, ale i prakticky. Pokud potřebujete městský crossover, nejspíš ve městě také bydlíte a parkování dvou aut může být neřešitelný problém. Takže zbývá jedině najít auto, které bude umět obojí.

Tady přichází na scénu Ford Puma ST. Pro některé nadšené motoristy zní její základní popis jako série svatokrádeží. Za prvé si bere jméno dnes už mírně legendárního kupé Puma z 90. let, za druhé je to crossover, tedy kategorie aut nadšenci vysmívaná, a za třetí má pod kapotou tříválcovou patnáctistovku.

Ve skutečnosti nic z toho nevadí. Původní Puma byla sice „sportovní kupé“, ale ve své době byla jakožto maličké kupé postavené na podvozku hatchbacku vnímána jako úplně stejné „holčičí auto“ jako dnes malé crossovery. A jen málo lidí ji dokázalo nějak zásadně odlišit od koncepčně podobného, ale řidičsky strašného Opelu Tigra. A ten tříválec? Kdo někdy slyšel například o Toyotě Yaris GR, už ví, že dnes už nemusí být méně válců na škodu.

Zdroj: Ford

To, co tu reálně máme, je technika Fordu Fiesta ST zabalená do vyšší a podle většiny měřítek atraktivnější karoserie. Fiesta je, ještě víc než většina hatchbacků dnešní doby, úzká a vysoká, což jí dává poněkud neohrabaný vzhled. Puma sice, zvláště v křiklavě zeleném odstínu testovaného kusu, vypadá jako žába, ale pořád je svým způsobem docela cool.

U Fordů od divize ST ale není podstatné to, jak vypadají, ale to, jak jezdí. Fiesta ST sice oproti předchozí generaci dostala o válec a decilitr objemu méně, ale může se chlubit výkonem 147 kW (200 koní), což je více než kdy předtím. Navíc „chybějící“ válec znamená méně hmotnosti vpředu a tím pádem lepší vyvážení, které usnadnilo práci notoricky geniálním podvozkovým inženýrům od Fordu. Rychlé Fiesty vždycky patřily k tomu nejlepšímu nářadí do zatáček.

Puma ST je to samé, jen o něco málo vyšší. A o 100 kilogramů těžší. Jenomže to většina řidičů nejspíš pozná jen pokud budou mít k dispozici obě auta bok po boku. I zkušeného a spoustou rychlých aut rozmazleného motoristického novináře totiž tenhle dravý crossover dokáže ohromit.

Jakmile se vměstnáte do jedné ze sportovních sedaček Recaro, které dominují jinak relativně uměřenému interiéru (což je příjemně osvěžující po komplikovaných křivkách kabin minulé generace Fordů) a chytíte do ruky volant se zploštělým spodkem, hned začnete tušit, že tady se bude dít něco zajímavého. Definitivně vám to pak potvrdí zavrčení tříválce po nastartování. Tenhle motor totiž zní zatraceně dobře. Čtvrtý válec tu nechybí, naopak přirozená nerovnováha lichého počtu válců dává zvuku příjemně hrubý charakter, ještě podtržený prskáním a odfukováním turba.

Když vyrazíte do městských ulic, může vás trochu obtěžovat poměrně tvrdý podvozek, ale jakmile město opustíte a vrhnete se na svoje oblíbené okresky, přestane vám to vadit. Tady totiž podvozek naopak skvěle funguje. Přispívá k tomu i skvělé rozložení hmotnosti dané lehoučkým motorem.

Navíc tu vedle skvělého naladění máte i další pozitiva. Třeba samosvorný diferenciál Quaife na přední nápravě, díky kterému se auto „zakousne“ do silnice, místo aby se mu v ostré zatáčce protáčelo vnitřní přední kolo. Ostré řízení, které vám umožní zvládat i ostré zatáčky bez přehmatávání. Nebo krásně mechanický šestistupňový manuál, se kterým je řazení radost, i když ostrý tříválec nijak zvlášť netouží po otáčkách a nabízí i ve středním pásmu otáček téměř to samé jako u červeného pole.

U motoru se ještě zastavme, protože je to ztělesněný příklad toho, kdy downsizing funguje. Když budete jezdit umírněně a podle předpisů, zvládnete se mimo město běžně dostat pod 6 litrů a málokdy se podíváte nad 7. Abyste překročili 10, budete muset na okreskách jezdit opravdu velmi ostře.

Přitom je jeho 200 koní na 1358 kilogramů těžkou Pumu víc než dost a i když zrychlení z nuly na sto kilometrů za hodinu za 6,7 sekundy na dnešní poměry nemusí vypadat nijak oslnivě, na poměry malých hatchbacků je to stále působivé číslo. Především ale máte vždycky dost pružného zrychlení, i v relativně nízkých otáčkách. Za to „může“ točivý moment 320 Nm, který je k dispozici od 2500 do 3500 otáček za minutu.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Puma je poměrně nový, od základu navržený model, takže není divu, že si v nárazových zkouškách vede velmi dobře. Uznání si zaslouží jak 94 % za ochranu dospělých cestujících, tak i 84 % za ochranu dětí. Moderní konstrukci odpovídá i velmi solidních 77 % za ochranu zranitelných účastníků provozu, tedy především chodců. Co se u malého a (relativně) levného auta dá očekávat, to je mírně nižší výsledek za bezpečnostní asistenty. I když 74 % není nic, za co by bylo potřeba se stydět, ti nejlepší hráči na trhu už se ale běžně dostávají přes 90 %.

To nejzajímavější však nejsou jednotlivé díly skládačky, ale celek. V dnešní době už se málokdy vidí tak perfektně sladěné a přitom nádherně „mechanické“ auto. Ač Puma ST představuje svým způsobem ztělesnění „ducha doby“ – tříválec, turbo, crossover, obří kola, dravý a komplikovaný design – je to zároveň auto překvapivě staromódní v tom, jak přistupuje k zábavě za volantem. Svým způsobem je hrozně podobné původní Pumě, právě v tom, že se pod zevnějškem, který by leckdo šmahem odsoudil jako „holčičí auto do města, co si hraje na sporťák“, skrývá opravdu sportovní a řidičské auto.

To také řeší další problém, který byste s tímhle autem mohli na první pohled mít. Totiž jeho cenu. Základní Puma ST stojí 773 900 Kč, Puma ST X pak 846 900 Kč. V obou případech byste si určitě měli připlatit za paket Performance (34 600 Kč), který přináší mechanický samosvorný diferenciál (kvůli němu si tenhle paket kupujete), světelnou indikaci řazení ve vysokých otáčkách a „launch control“, tedy systém pro maximálně rychlé rozjezdy.

Dále si můžete připlatit za sadu asistentů (14 000 Kč), bezklíčový vstup a startování (11 800 Kč, dostupné jen u ST X), panoramatickou střechu (26 200 Kč, opět jen u ST X) nebo příplatkové laky, od 13 900 Kč po 30 000 Kč za šedou Matter nebo žabičkově zelenou Mean testovaného vozu.

Je to drahé? Možná ano. Ale stojí to za to? Pokud potřebujete splnit mírně protichůdné požadavky, tak určitě ano. Čistě jako řidičské auto je samozřejmě lepší Fiesta ST, která je se základní cenou 630 900 Kč velmi výrazně levnější. Jako městský crossover pak bude pro většinu řidičů dostačující základní Puma s motorem 1.0 Ecoboost o 92 kW (125 koní) nebo jeho silnější verzí o 114 kW (155 koní), která začíná na 485 900 Kč nebo 515 900 Kč s výkonnějším motorem.

Ta s ST sdílí všechny základní výhody i nevýhody, od přehledného infotainmentu a dobré ergonomie po mizerný výhled dozadu. Zároveň i standardní model nabízí překvapivě dobrou ovladatelnost, aniž by přitom byl tak tvrdý jako ST nebo vás svíral bočním vedení poměrně úzkých sedaček.

Ani v jednom případě to rozhodně není rodinné auto. V takovém případě se musíte podívat na větší Kugu, jejíž test přineseme zanedlouho (a kterou lze také pořídit levněji než Pumu ST). Pořád je to auto velikosti supermini, uvnitř výrazně menší než například Škoda Fabia, jen o něco nafouknuté do výšky.

Ale to je lidem, pro které je Puma ST určená, jedno. Je to auto pro ty, kteří hledají něco, co bude přiměřeně praktické a přitom malé a snadno zaparkovatelné, co bude vypadat nápadně a cool (zvláště pokud zvolí nějakou výraznou barvu) a co bude zároveň fantasticky jezdit. Pokud mezi ně patříte, je Puma ST skvělá volba a skvělý poměr ceny a hodnoty.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.