Peugeot Rifter. Z dodávky je zajímavý vůz pro velkou rodinu

I přes nové jméno vidí většina lidí v Peugeotu Rifter to, čím do značné míry skutečně je: osobní verzi oblíbené malé dodávky Partner. S tím se pojí i určité stigma. Mnoho lidí má obavu, že dostanou horší jízdní vlastnosti, horší zpracování a celkově více industriální dojem, než by jim nabídlo klasické MPV.

Do jisté míry je to obava oprávněná, ale zároveň to už neplatí zdaleka tak moc jako u dřívějších verzí. A oproti klasickým MPV dostanete jednu zásadní výhodu. Až neuvěřitelný prostor a praktičnost.

Co to je?

Rifter je rodinné MPV, které vzniklo zcivilizováním dodávkového Peugeotu Rifter. Navíc, aby se přizpůsobil dnešní módě SUV a zároveň nabídl o něco širší možnosti využití díky lepší prostupnosti terénem, má o něco vyšší světlou výšku a oplastovaný spodek karoserie. To je jednak praktické - neorvete spodek auta na cestě na houby nebo na polňačce na chalupu, jednak to z Rifteru dělá o něco atraktivnější vůz.

Oproti předchozím generacím stejného auta, které se prodávaly i v civilní verzi jako Partner, je Rifter zase o něco blíž k MPV a dále od pracovní dodávky. Zatímco první Partner byl i v civilní verzi zkrátka malá dodávka pro řemeslníky, která jen dostala okna a sedačky navíc, interiér Rifteru si už v ničem nezadá s leckterými klasickými osobními auty.

Zdroj: Peugeot

Z dodávky ale pořád zůstává gigantický vnitřní prostor, tři samostatné sedačky ve druhé řadě a možnost objednat si dvě vyjímatelné sedačky do řady třetí. Nad těmi je ale dobré se důkladně zamyslet. Pokud je nemáte kde skladovat a nejezdíte v sedmi lidech často, mohou být spíš přítěží, protože se jim složí jen opěradla a stále tak zabírají velkou část kufru.

Pro koho to je?

Adeptů na vlastnictví Rifteru je hodně, ale společné mají jedno: na prvním místě je pro ně co nejpraktičtější, nejužitečnější auto za relativně nízkou cenu. Není to auto pro nadšené řidiče, milovníky nejnovějších technologií, osahávače plastů ani pro ty, jejichž život se točí kolem stylu a prestižních značek.

Pokud ale potřebujete za cenu kombíku nižší střední třídy ultimátní praktičnost, je Rifter auto přesně pro vás. Při délce odpovídající přibližně Škodě Scala (krátká verze Rifteru) nebo Škoda Octavia (dlouhá verze) dostanete prostor, kterému se vyrovná jen málokteré velké MPV. Reálnou konkurencí v tomto ohledu může být z běžných vozů snad jen VW Sharan/Seat Alhambra, možná Ford Galaxy. To vše jsou ale výrazně větší vozy. Velká SUV ani menší MPV zkrátka nemají šanci.

Zdroj: Peugeot

Zároveň je díky obrovské variabilitě interiéru s možností vyjmout i prostřední řadu sedadel a spoustou odkládacích míst, stejně jako díky posuvným dveřím po obou stranách, možné Rifter využívat jako pracovní auto nebo na přepravu rozměrných nákladů. Přes týden může sloužit jako pracovní dodávka a potom vozit rodinu na výlety, nebo naopak přes týden vozit děti do školy a o víkendu odvézt kola na chatu. Možností je nepřeberně.

Jak to jezdí?

Staré Partnery jezdily jako pracovní dodávky. Dokázaly, jako většina užitkových aut, zkombinovat poměrně mizernou ovladatelnost s mizerným pohodlím. Bylo to logické, jejich podvozek byl stavěný na to, že musí převážet velké náklady. A když takové auto jede nenaložené, tak nejenže nesedí, ale ještě nepříjemně poskakuje.

V chování Rifteru už nic takového necítíte. Z pohledu běžného řidiče jezdí víceméně jako běžné auto. Samozřejmě se v zatáčkách o něco více naklání a ovladatelnost se mu také nevyrovná, ale běžný řidič pohybující se přibližně předpisovými rychlostmi s tím nebude mít problém. Naopak výhoda je, že Rifter je díky měkkému podvozku velmi pohodlný a dokáže skvěle filtrovat nerovnosti.

Podobné je to i s dynamikou. Testovaný naftový motor 1.5 BlueHDI o výkonu 96 kW (130 koní) bohatě dostačuje i při předjíždění nebo dálničních rychlostech a roli dálniční nebo okreskové stíhačky od takového auta stejně neočekáváte. Většině řidičů bude dostačovat i benzinový motor 1.2 PureTech, který se díky nízko položenému točivému momentu chová dost podobně jako diesel, jen je kultivovanější a o něco méně úsporný.

Co rozhodně stojí za zvážení je automatická převodovka. K benzinovému i naftovému motoru se zde nabízí osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu, který nabízí srovnatelnou dynamiku i úspornost jako manuál, krásně hladké řazení a proti dvouspojkovým převodovkám nabízí lepší trvanlivost a výrazně menší riziko drahých oprav.

Už tradičním, ale stále kontroverzním prvkem všech vozů značky Peugeot je jejich uspořádání volantu a přístrojové desky. V teorii je to skvělý nápad: maličký volant umožnil umístit přístrojový štít tak vysoko, abyste téměř nemuseli sklánět zrak od silnice. Problém ale je, že volant musíte mít i přes jeho malé rozměry nastavený velmi nízko, jinak budete mít před přístroji horní část jeho věnce. To mnoha řidičům nemusí vyhovovat, stejně jako leckomu nebude samotný volant. Je malý a navíc není kulatý, což je zvláště s poměrně dlouhým převodem řízení Rifteru dosti nepraktické.

Jak je to vyrobené?

O tom, že Rifter ušel od svých dodávkových kořenů velký kus cesty, už jsme se zmiňovali. A asi nikde jinde to není tak patrné jako v interiéru. Samozřejmě to není nic pro osahávače plastů a vyznavače prémiové kvality, ale doba, kdy jste v Peugeotu Partner našli akry ošklivých šedých plastů, je také pryč. Přinejmenším pokud zvolíte některou z lépe vybavených verzí, jako je testovaná GT-line.

Látkové sedačky s kostkovaným vzorem a výrazným prošíváním, obložení v měděné metalické barvě, kožený volant a další detaily vytvářejí dojem, že vlastně sedíte v normálním osobním autě, které má s dodávkou společný jen tvar a velikost.

Výslednému dojmu pomáhá i vysoká středová konzole (dodávaná jen u vyšších výbav Allure a GT-line), která obsahuje praktické schránky na drobnosti. Oproti dodávkovému řešení s volným prostorem mezi sedačkami tak máte mnohem více pocit, že řídíte osobní auto.

Je to praktické?

Co naopak z dodávky zůstalo, je množství různých odkládacích prostor, přihrádek a poliček. Lidé, kteří dodávky používají k práci, většinou potřebují někam odkládat nejrůznější drobnosti a výrobci se tomu přizpůsobují. A hodí se to i v rodinném autě.

Ještě důležitější je ale to, že je to zkrátka dodávka. Ani MPV, natož dnes stále populárnější pseudoterénní SUV, vám nenabídnou tolik využitelného prostoru jako auto, které původně vzniklo coby pracovní nástroj. Bez problémů převezete sedm lidí nebo můžete sedačky vyjmout a použít Rifter třeba jako stěhovací auto.

Čtyři hvězdy Zdroj: Shutterstock Méně než pětihvězdičkové crash testy už se u nových aut příliš často nevídají, takže by vás mohly čtyři hvězdičky v hodnocení Rifteru trochu vyděsit. Ve skutečnosti ale záleží na tom, jak moc vám záleží na bezpečnosti lidí, které byste mohli přejet, nebo jak moc velkou pomoc při řízení od auta vyžadujete. Hodnocení ochrany dospělých cestujících (91 %) i dětí (81 %) je solidní a nenaznačuje, že by dodávkové kořeny byly nějaký problém. Naopak nejhorší výsledek (58 %) má Rifter v ochraně chodců a ani 68 % za bezpečnostní asistenty není žádný velký hit. Ale je dost pravděpodobné, že ani jedno nebude potenciálním kupcům příliš vadit.

Oproti většině moderních SUV a MPV tu však zůstává jedna poměrně zásadní nevýhoda, která se projeví zvláště pokud sáhnete po sedmimístné verzi. Sedačky je totiž možné jen vyjmout a nebo sklopit jejich opěradla. Jinou možnost nemáte. Pro běžný provoz to nemusí vadit, i za třetí řadu sedadel se vejde slušný nákup a věci můžete pokládat i na sklopená sedadla. Ale při převážení čehokoliv objemnějšího už to může být otravné a pokud pravidelně nejezdíte v sedmi lidech, bude nejlepší třetí řadu někam odložit. Což ovšem vyžaduje mít garáž či jiné podobné místo.

Dalším řešením může být pořídit si prodlouženou verzi Rifteru. U ní už naleznete dostatečný zavazadlový prostor i za třetí řadou sedadel. A v pětimístné konfiguraci budete mít kufr velikosti menší dodávky nebo opravdu velkého kombíku. Nevýhodou bude samozřejmě komplikovanější manévrování a parkování, ale nemusíte se nijak obávat.

Ač se to nezdá, je dlouhý Rifter s délkou 4753 cm pořád jen o nějakých šest centimetrů delší než třeba populární Škoda Octavia. Krátký Rifter má 4403 cm, což je o čtyři centimetry více než Škoda Scala. Hranatá karoserie, velká zrcátka a na přání dodávané parkovací senzory a zadní kamera navíc parkování významně usnadňují. Takže není třeba se obávat manévrování s dodávkou.

Jaké to má technologie?

Rifter je sice rodinná, ale pořád původem dodávka, a pořád je to jedno z nejlevnějších aut téhle velikosti a přepravní kapacity. Není tedy na místě očekávat nejmodernější výdobytky technologií. Samozřejmě ale dostanete obvyklou paletu toho, co je dnes považováno za slušný standard.

Palubní desce tak dominuje infotainment s klasickou nabídkou navigace, Bluetooth připojení pro Apple Car Play nebo Android Auto a dalších běžných záležitostí. Nezvykle vysoko umístěná palubní deska navíc obsahuje místo tradičních analogových přístrojů chytrý displej s možností volby z několika režimů.

Pokud jde o výbavu, ve verzi GT dostanete ve standardu také bezklíčový vstup a startování, automatickou dvouzónovou klimatizaci, parkovací senzory, couvací kameru, elektrická okna a zrcátka. Dále systém sledování mrtvého úhlu, který doplňuje sadu asistentů ze sady Pack Safet Plus, nabízené v rámci výbavy Allure. Ve verzi GT tedy budete mít varování před opuštěním jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek, automatické nouzové brzdění, varování před blížící se překážkou, varování před ztrátou pozornosti řidiče a automatické přepínání dálkových světlometů (většina z nich je také součástí výbavy Pack Safety, kterou bez příplatku dostanete od výbavy Active Pack).

Kolik to stojí?

Základní cena momentálně nejlevnější výbavy Active je 409 000 Kč s motorem 1.2 PureTech o výkonu 110 koní a manuální převodovkou. S testovaným 1.5 BlueHDI o 130 koních pak Rifter v této výbavě přijde na 465 000 Kč. Dražší Allure začíná na 505 000 Kč s naftovým motorem a manuálem. Benzin s manuálem není v nabídce a benzin o 130 koních s osmistupňovým automatem je dražší, konkrétně je za 525 000 Kč. Testovaná nejvyšší výbava GT s motorem 1.5 BlueHDI přijde na 547 000 Kč, s 1.2 PureTech a automatem pak na 585 000 Kč.

V této verzi už příplatky téměř neexistují. Můžete si objednat volič režimů pro jízdu v terénu Advanced Grip Control za 5000 Kč, paket Drive Assist s adaptivním tempomatem za 8000 Kč, automatické parkování za dalších 8000 Kč, vyhřívané čelní sklo za 3000 Kč nebo panoramatickou střechu za 25 000 Kč, přídavné topení za 27 000 Kč, vyhřívaná sedadla za 7000 Kč a třetí řadu sedadel za 20 000 Kč. Zbytek seznamu už je spíše příslušenství, jako dodatečné zásuvky nebo tažné zařízení.

Kolik stojí provoz?

Oproti dnes stále běžnějším plug-in hybridům, u kterých je počítání provozních nákladů vždycky poněkud komplikované a závisí na individuální situaci, je to u Rifteru poměrně jednoduché. Naftová patnáctistovka vám bude žrát přibližně sedm litrů na sto kilometrů. Při jemném zacházení a dlouhých cestách to bude méně - i když na tabulkami slibovaných 4,1 litru se nedostanete, 5 by při economy runu klapnout mohlo. Ve městě, v zimě nebo při ostřejší jízdě se naopak můžete podívat i lehce nad osm litrů. Ale počítejte s necelými sedmi litry a nejspíš se nespletete.

Vyplatí se to?

Málokteré auto na trhu se z pohledu chladně racionální, ekonomické mysli vyplatí tak moc jako právě Rifter. Za cenu kombíku nižší střední třídy dostanete auto, které nabízí víc vnitřního prostoru než většina velkých SUV, dostatek pohodlí i víceméně veškerou výbavu, kterou můžete v této cenové relaci očekávat. A dokonce už ani tolik nevypadá, jako že jezdíte pracovní dodávkou. Zaplatíte za to absencí zajímavých jízdních vlastností, ale pokud uvažujete o Rifteru, bude vám to nejspíš jedno.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.