Kde přišel dolar ke svému $, kolik váží libra a další pravdy o měnách

Dolary z Česka Jako každá malá země se rádi vytahujeme, co jsme dali světu. Není nad to oznámit Američanovi v Kafkově Praze nad sklenkou podměrečného pilsneru (Plzeň, Česko!), že ten jejich slavný americký dolar se vlastně jmenuje podle českých peněz. Berlin-George, licence CC BY-SA 4.0 Ve skutečnosti je to s českostí tolarů asi jako s českostí knih německy píšícího Žida Franze Kafky nebo ležáku, který v Bürger-Brauerei Pilsen prvně vařil bavorský sládek Josef Groll. Slova dolar a tolar v Česku původ mají, ale určitě ne v češtině. Jsou odvozené ze jména města Jáchymova. Jen z toho původního, německého. To je Joachimsthal, tedy Jáchymovo údolí. Velkým stříbrným mincím, které tu v 16. století osm nebo devět roků razil český (jen o generaci dřív přišli ze Saska) šlechtický rod Šliků, se říkalo joachimsthaler, jáchymovský. Pohodlněji jen thaler. Jak se ale dostaly do Ameriky? →

T/Dolary pro všecky Šlikové svých joachimsthalerů vyrazili obrovské množství (odhaduje se na 1 300 000) a protože byly poctivé, chytily se a staly se vzorem pro jiné mince. Taky thalery a jinde – protože to byl v podstatě standard západního světa – talery, talléry dalery, daaldery, talary nebo tallera. I v Česku brzy zvítězilo jméno tolar nad dřívějším označením tólský groš. Jenom v Rusku, kde někdy bývají věci vzhůru nohama, se z někdejšího Jáchymova Dolu chytla v názvu peněz ta první půlka. Stříbrné minci obdobné váhy, jako měly západoevropské tolary, tam říkali jefimok (ефимок) – jáchymek. National Museum of American History, volné dílo S českostí tolaru je to tedy složitější. Komplikovaná byla i jeho cesta do Ameriky. Tam se odehrál souboj dvou tolarů. Jednak do nového světa přivezli svůj tolar holandští obchodníci. Byl to slavný leeuwendaalder, lví tolar, který dal jméno bulharským a rumunským penězům. Holanďané ho používali jako platidlo ve svých i cizích koloniích v Indickém oceánu, na Blízkém východě a chytil se i v britských třinácti koloniích v Severní Americe. Kolonisté ale dali nakonec přednost jiné měně používané v Amerikách i po celém světě a dolar Spojených států amerických razili podle vzoru španělského doláru, původněji známého pod jménem peso. Mimochodem peso… →

$ čili peso Pesem se dneska platí v osmi amerických zemích: máme mexické peso, kubánské peso, filipínské peso, chilské peso, kolumbijské peso, argentinské peso, uruguayské peso, dominikánské peso. Své peso měla někdy prakticky každá jihoamerická země kromě Brazílie, minimálně jedna země africká a hlavně Španělsko. Moderní Španělsko platilo do přijetí eura pesetami – zní to příbuzně a taky to příbuzné je. Etymologové se trochu přou, jestli je peseta z katalánštiny nebo ze španělštiny a jestli je to zdrobnělina katalánského peçe nebo přímo španělského pesa, ale nakonec je to v podstatě totéž. Katalánské peçe znamená kus, totéž původně znamenalo španělské peso. Wikimedia Commons, volné dílo Slovo peso sice původně znamenalo kus, dneska se ale používá ve významu hmotnost. Ostatně měn, jejichž názvy nějak souvisí s hmotností, je spousta. Většinou jde o slova, která původně – případně i současně – označovala váhovou jednotku a měnu. Patří sem třeba libra s lirou, marka, hřivna nebo starý řecký talent. Nejzajímavější na pesu je ale jeho symbol. Ten je totiž $ – a právě od pesa přešel na americký dolar (a další dolary používané jinde na světě). Jen se ale úplně dobře neví, jak se to stalo, že peníze, co začínají na P, mají za symbol škrtnuté S. Teorií je hodně, několik rozumných, dost docela praštěných, ale tutová není žádná. Další velmi hmotné peníze →

Peníze, co mají váhu Libra masa, libra másla, libra šterlinků. Světe div se, byla to fakt všechno ta samá libra – nějakých 450 gramů a fousek. A přestože britské měně říkáváme britská libra nebo prostě libra a její mezinárodní kód je GBP (kde jednotlivá písmena stojí za Great Britain a pound-libru), její oficiální název je právě sterling. A libra (šterlinků) je jednotka té měny, původně 453 gramů stříbra velmi pěkné ryzosti. Británie je země konzervativní, takže zatímco jinde se platí chvilku tím, chvilku oním, na ostrovech se šterlinky platí už nějakých osm set let. Dost na tom, že před půl stoletím Britové opustili staré dělení libry na menší kousky. Dnes má libra sto pencí a tomu rozumí každý. Před rokem 1971 ale měla libra 20 šilinků, které se dál dělily každý na 12 pencí. Libra tedy měla 240 pencí. Protože to ale byla měna svého času silná, i pence se ještě dělily na čtyři farthingy. Libra tedy měla 960 farthingů. Po původu tohohle slova jsem se rozhodl nepátrat, je to nejmenší mince, já v jejím názvu slyším fart – a nějakou pravdou si to nehodlám kazit. Zdroj: Shutterstock Stejně jako v Británii se na libry stříbra měřívaly peníze prakticky v celé západní Evropě, a to už od Karla Velikého. Existovala tourská libra a libra pařížská ve Francii nebo benátská lira (stejně jako britské libry se všechny dělily na menší jednotky po dvacíti a dál po dvanácti, i když měly jinou váhu). Později přibyla třeba lira italská nebo lira maltézská, ty se s přijetím eura přiřadily k dlouhé řádce už neexistujících lir a liber. Dodnes ale existuje lira turecká, li(b)ra libanonská a syrská li(b)ra, librami se platí v Egyptě a řadě zemí Commonwealthu – ty jsou ovšem vázané na libru šterlinků. Podobná jazyková dvojkolejnost jako ve Velké Británii, tedy že se měna jmenuje jinak než její jednotka, existuje taky na druhém konci světa. →