Prodej potravin v Česku ovládá šest řetězců. Nová čísla

Na český trh loni vstoupilo 39 nových značek – to je nejvíc za posledních deset let. Nejčastěji přišly z Itálie. Další zvučná jména se už po zdejším trhu rozhlížejí.

14. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Před dvaceti lety jsme se zavázali, že jednou přijmeme euro. A ať to bude napřesrok nebo za deset let, je potřeba být připravený. Co byste nejradši viděli na české eurominci?