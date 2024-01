Do Česka míří nové značky. Kdo přijde po Popeyes a Victoria’s Secret?

Na český trh loni vstoupilo 39 nových značek – to je nejvíc za posledních deset let. Nejčastěji přišly z Itálie. Další zvučná jména se už po zdejším trhu rozhlížejí.

O asi nejsledovanější vstup nové značky do Česka se loni postaral americký fastfood Popeyes, když na podzim ve velkém stylu otevřel svou první restauraci na pražském Václavském náměstí. Ještě v lednu se na jeho kuřecí speciality, které nejvíce konkurují u nás už zavedenému řetězci KFC, stojí fronty až na ulici.

Do Česka v roce 2023 vstoupila i další světoznámá americká značka – výrobce luxusního spodního prádla Victoria’s Secret. V květnu otevřela svou prodejnu v pražském nákupním centru Westfield Chodov.

Vlastní prodejnu mají Aperol i Toblerone

V pražském Mánesu loni otevřela obchod populární značka Aperol Spritz Terrace, v Manifesto Market koncept Holy Pasta, v ulici Na Příkopě čajovna The Alley a v nákupních centrech italské koncepty Rossopomodoro (Palladium) či Signorvino (Westfield Chodov), vyplývá z pravidelného přehledu společnosti Cushman & Wakefield.

Takzvaný cestovní maloobchod zase obohatily značky Bottega Prosecco Bar a Natoo na pražském letišti a hlavním nádraží.

V potravinách představily nové formáty svých prodejen společnosti Billa a Makro. Billa začala otevírat maloformátové prodejny Viva Billa u čerpacích stanic OMV, Makro přišlo s malými obchody Bonveno zaměřené na městské zákazníky, které se letos chystá dále rozšiřovat. Čokoládové cukrovinky Toblerone se od loňska prodávají ve specializované prodejně ve Fashion Arena Prague Outlet.

Z odvětví módy loni vstoupilo do Česka celkem devět prodejců oblečení, obuvi a doplňků. V luxusu šlo o italskou značku zimního oblečení MooRER v Maiselově ulici a francouzskou módní značka Zadig & Voltaire v Široké ulici.

Světoznámá obuvní značka Jimmy Choo se po roce bez plnohodnotné maloobchodní prodejny přesunula na adresu Pařížská 21. Právě v severní části Pařížské ulice se teď dokončují dva nové projekty s exkluzivními maloobchodními prostory – jde o Pařížskou 25 a pětihvězdičkový Fairmont Golden Prague Hotel, který aspiruje na nejluxusnější hotel střední a východní Evropy.

Dvacet nejvýznamnějších značek, které vstoupily do Česka v roce 2023 Značka Země původu Aperol Spritz Terrace Itálie Bonveno Německo Bottega Prosecco Bar Itálie Eden Park Francie Handpicked Itálie Hebe Portugalsko Jimmy Choo Spojené království Leopark Polsko Martinus Slovensko MooRer Itálie Natoo Francie Popeyes USA Rado Švýcarsko Rossopomodoro Itálie Signorvino Itálie The Alley Tchaj-wan Toblerone Švýcarsko Victoria's Secret USA Viva Billa Rakousko Zadig & Voltaire Francie Zdroj: Cushman & Wakefield

Nové značky v roce 2024

„Příští rok se můžeme těšit zejména na nové a dominantnější koncepty stávajících brandů působících na trhu. Předpokládáme i příchody nových značek,“ předpovídá Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield.

Tuzemský trh aktuálně vyhlížejí například gastronomické franšízy jako Duck Donuts, Pizza Inn, Pepe Taco či The Good Burger.

Po vstupu Popeyes se už oficiálně hovoří také o otevření první restaurace konkurenta Five Guys. Podle informací Hospodářských novin by k tomu mohlo dojít ve druhém nebo třetím čtvrtletí, a to v návaznosti na konec rekonstrukce obchodního domu Máj na pražské Národní třídě.

Letos se do Česka chystá také vstoupit turecký marketplace Trendyol, většinový podíl v něm drží čínská skupina Alibaba. Trendyol by mohl vážně konkurovat nejen českým e-shopům, ale především polskému tržišti Allegro či německému Kauflandu. Vstoupit na tuzemský trh by značka mohla už v prvním čtvrtletí letošního roku.

Zajímavé vstupy na tuzemský trh se ale čekají i v roce 2025. Podle poradenské společnosti RSM se prémiové prodejně iStyle v pražské Masaryčce chystá konkurovat první český Google Store.

Vstupní brána do regionu

Světovým značkám se u nás daří, nákupními trendy totiž doháníme západní trhy. Aby obchodníci v tuzemsku uspěli, potřebují být podle expertů odolné vůči ekonomickým otřesům a zároveň atraktivní pro novou generaci zákazníků.

„Český trh a především Praha je pro retailové značky jednoznačně atraktivní, zůstává pro ně hlavní vstupní branou do regionu střední a východní Evropy,“ potvrzuje Kotrbáček z Cushman & Wakefield. "Pro mezinárodní módní a další společnosti je to jedno z nejatraktivnějších prostředí, a to zejména díky velice kvalitní skladbě nájemců a jejich dobrým obchodním výsledkům,“ dodává.

Přítomnost velkého množství mezinárodních značek je podle Kotrbáčka výsledkem i dlouhodobě rostoucí kupní síly Čechů a rozvoje obchodního prostředí, ve kterém se značkám daří. „Velice důležitým faktorem pro vstup mezinárodních značek je pak to, že Česká republika a zvláště Praha je zároveň velmi významnou evropskou i světovou turistickou destinací, kde turisté tvoří velice významnou část klientely zahraničních obchodů,“ pokračuje expert.

Z trhu mizí trojky a čtyřky

Obchodníci v posledních dvou letech obecně neměli dobré podmínky. Bojovali s výrazným nárůstem nájmů, cen energií a dalších nákladů.

Podle statistik společnosti RSM si značky působící v logistických parcích a obchodních centrech připlatily oproti loňsku na nájmech v eurech v průměru asi 10 procent, v korunách pak asi 16 procent. Aktuální ceny se tak pohybují mezi 800 a 1200 korun za metr čtvereční. „V případě prémiových lokalit v rámci turisticky exponovaných míst jde až o 2000 korun za metr,“ vypočítává šéf valuačního oddělení RSM Jiří Skotnica.

Pro řadu obchodů, gastronomických podniků i služeb toto zvýšení nákladů znamenalo konec jejich podnikání. Na druhou stranu to zároveň znamená určitou výhodu pro zákazníky. Z trhu totiž postupně mizí „trojky" a „čtyřky" – jejich letité vymírání se tak podle odborníků dostává do finální fáze.

„V Česku očekávám kombinaci ‚newyorského‘ a ‚berlínského‘ či ‚varšavského‘ modelu. Na jedné straně restaurace, kam skočíte na oběd jednou za pár let a kam se bez rezervace nemáte šanci dostat. Na druhé straně kombinace fastfoodu a ‚automatu‘ pro 21. století – tedy do ulic přenesené koncepty, které známe například z foodcourtů obchodních center,“ předpovídá Skotnica.

Změny na trhu podle něj dobře ilustruje ještě další fenomén: rostoucí zájem značek, které na českém trhu dosud nebyly a které ho nyní považují za klíčový.

„Pro nové hráče se spojují dvě důležité věci – výrazná změna v uvažování Čechů, jejichž střední třída za poslední roky zbohatla natolik, že přestává být v tak velkém měřítku cenově senzitivní. A pak také možnost ‚vyčíhat‘ si dobré obchodní prostory, bez kterých se jejich byznys dělat nedá a které se uvolňují doslova jednou za dekádu,“ říká Skotnica. Dobrých provozoven s odpovídajícím zázemím je nedostatek hlavně v centru, dodává.

