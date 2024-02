Rok bez falešných slev? Některé řetězce dál matou zákazníky

Novela spotřebitelského zákona má od loňského 6. ledna chránit zákazníky před prodejními triky prodejců, jako jsou falešné recenze, předzaškrtávání políček u objednávek zboží nebo matoucí označování slev. Vztahuje se nejen na e-shopy kvůli dřívějším slevám „na oko“ během akcí typu Black Friday, ale také na kamenné prodejny včetně řetězců s potravinami.

Uvádění slevy na cenovce dostalo přísnější, jednotná pravidla. Slovy zákona: Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. S upřesněním pro případ, kdy slevu zvyšuje postupně (pak má uvést slevu z nejnižší ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy), nebo kdy ho prodává kratší dobu. Výjimka se týká například zboží podléhající rychlé zkáze jako třeba pečivo a chlazené mléčné či masné výrobky.

V označování slev ale obchodníci pořád chybují. Česká obchodní inspekce zjistila jen v prvním pololetí loňského roku porušení právních předpisů u 668 z celkem 1142 kontrol zaměřených na takzvané plnění informačních povinností. Ta sice zahrnuje i další informace o zboží, netýká se jen slev, nicméně právě se slevami jsou největší problémy.

„Mezi nejčastější porušení patřilo opomenutí uvedení nejnižší ceny výrobku, za kterou byl nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, a výpočet slevy z jiné než nejnižší ceny, za kterou byl výrobek v době 30 dnů před poskytnutím slevy nabízen a prodáván,“ upřesňuje mluvčí inspekce František Kotrba.

Za celý loňský rok pak inspekce v souvislosti s kontrolou označování zboží slevami uložila obchodníkům přibližně 80 pokut v celkové výši přesahující tři miliony korun. Maximální sankce, která prodejci za podobné porušení zákona hrozí, přitom dosahuje pěti milionů korun.

Není sleva jako sleva

Místo toho, aby novela o ochraně spotřebitele stanovování slev sjednotila, často se zejména v obchodech s potravinami mluví spíše o chaosu. Cenovky hýří pestrými barvami, procenty a přeškrtanými částkami, případně je zdobí neurčitá označení jako „nižší cena“, „nejnižší“ nebo „ bomba akce“. Zákon totiž mluví jen o slevách, ne podobných označeních. Zorientovat se v tom, zda jde skutečně o regulérní slevu, je pro zákazníka obtížné.

Redakce Peníze.cz se proto v posledních týdnech vydala do největších řetězců s potravinami, které na slevách dlouhodobě staví svou strategii: Albert, Lidl, Tesco, Kaufland, Penny Market a Billa. Prošli jsme regály s trvanlivým zbožím, jako jsou prací prášky, toaletní papír, omáčky ve skle nebo zrnková káva.

Ukázalo se, že řada obchodníků stále nevychází z nejnižší ceny za poslední měsíc, byť ji na cenovkách podle zákona uvádějí. Výjimkou nebyly ani případy, kdy je nákup „v akci“ ve výsledku dražší, než byla nejnižší cena za posledních 30 dní.

Zmatky, ale i vylepšení

Nasbírané cenovky za letošní leden jsme nechali ověřit právníky. Podle nich v rozporu s novelou (respektive unijním nařízením) promují slevy u vybraného trvanlivého zboží řetězce Billa, Tesco a Penny Market. Při naší navštěvě lákaly na slevu z jiné částky než z té nejnižší za poslední měsíc.

„Údajů je tam hodně a vyznat se v nich je problematické,“ zhodnotila například cenovky Penny Marketu advokátka Veronika Odrobinová, partnerka poradenské společnosti Grant Thornton.

Mluvčí řetězců Billa, Penny Market ani Tesco na otázky webu Peníze.cz zatím nereagovali.

V Albertu jsme matoucí označení slev našli v hypermarketu začátkem loňského prosince. Podle mluvčího Jiřího Marečka už řetězec v současnosti poutá slevy jinak. „Naše aktuální cenovky komunikují slevy jiným způsobem. Vyfocená cenovka je tedy neaktuální a pokud byste znovu zavítali do prodejny, již ji nenajdete,“ říká.

Česká obchodní inspekce provedla konkrétně v prodejnách Albert za poslední čtvrtletí loňského roku na dvě desítky kontrol. „Dá se konstatovat, že ve všech případech bylo zjištěno porušení ustanovení §12a o ochraně spotřebitele, týkající se informací o slevě z ceny výrobku,“ říká mluvčí inspekce František Kotrba.

Redakční test na konci ledna potvrdil, že Albert skutečně podobu slevových cenovek změnil. Kromě procentního vyjádření slevy obsahují už jen přeškrtnutou a novou cenu, přičemž přeškrtnutá je zřejmě nejnižší za posledních 30 dnů. „Podle České obchodní inspekce je to takto v pořádku. Je zde pouze jedna cena, tudíž není zavádějící. Procentuálně sleva sedí,“ hodnotí to advokátka Odrobinová.

Albert tedy nově zvolil podobný přístup, jaký používají například Lidl či Kaufland z německé skupiny Schwarz: na cenovce jsou pouze dvě částky a procento slevy.

Taková informace je podle Odrobinové v pořádku. Podotýká však, že předpokladem je, že uvedené ceny jsou skutečně ty nejnižší za posledních 30 dní. „To samozřejmě nemáme jak zkontrolovat,“ dodává.

ČOI ještě tápe, míní experti

Podle advokátky Petry Dolejšové se praxe kontrol České obchodní inspekce souvisejících s novelou ještě úplně neustálila. „A tak to, co někde projde, jinde už ne,“ říká. „Navíc některé právní názory se stále liší co do vnímání slov, jako je 'akce' 'bomba cena' a tak dále. Doufáme tedy, že inspekce zavede nějaká vodítka, jak zákon vykládá,“ míní.

Obchodní inspekce podle ní navíc za pochybení obchodníkům nerozdává nijak dramatické pokuty. Motivace důsledněji dodržovat pravidla proto chybí.

Podle Dolejšové hraje roli také to, že hodně společností novelu o ochraně spotřebitele správně nepochopilo, případně ji nestačilo správně aplikovat.

Nad dopadem novely se pozastavuje i advokát Daniel Macek ze společnosti Macek.Legal. „Jsem toho názoru, že změna zákona nebyla zcela účinná, jak se zřejmě očekávalo a je třeba zintenzivnit dohled nad jejím dodržováním, aby byly právní normy naplňovány ve svém zamýšleném duchu a účelu. Obchodní řetězce si budou bez uložených sankcí nadále dělat, co chtějí, a používat takovéto nekalé obchodní praktiky,“ říká.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem