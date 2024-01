Má nová herní legislativa vliv na casino bonusy?

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákona, který v Česku reguluje provozování hazardních her. Tato novela obsahuje i jisté změny v podmínkách bonusů, které online casina nabízejí.

Bonusy v online casinech – je možné je získat i v roce 2024?

Ne každý Čech je zběhlý v hazardní zábavě, byť ještě nedávno byla Česká republika podle některých statistik jednou z největších hazardních „velmocí“ v Evropě. Nyní je ale hazard v Česku čím dál více regulován, a to nejen v případě kamenných kasin a heren. Český hazardní zákon se zaměřuje samozřejmě i na online sféru, kde v současné době najdeme několik desítek provozovatelů s platnou licencí pro provoz internetového hazardu v ČR.

Právě online casina jsou oproti kamenným kasinům specifická v tom, že hráči u nich mohou získat různé bonusy bez vkladu jen za to, že si založí nové herní konto. Přítomnost těchto bonusů je pro hráče častou motivací, proč si u nějakého provozovatele hazardní zábavy založit účet a hrát. Leden 2024 sice v tomto směru přinesl některé změny, ale přesto je možné tyto bonusy i nadále získat.

Jaké registrační bonusy jsou v online casinech k dispozici?

Česká online casina (jejich podrobný přehled najdete například zde) nabízejí zpravidla dva typy bonusů, které získáte pouze za dokončení registrace a bez nutnosti vkladu na herní konto – peněžní bonusy a free spiny.

Nejoblíbenější a nejflexibilnější je jednoznačně peněžní bonus, který vám bude připsán na herní konto hned poté, co si vytvoříte účet a veškeré registrační kroky v daném online casinu dokončíte. Tyto bonusy bez vkladu mají hodnotu obvykle několik stovek korun a využít je můžete naprosto libovolně. Klidně je použít na libovolnou hru z nabídky nebo také okamžitě vybrat na svůj bankovní účet.

Free spiny jsou v překladu volná zatočení, která lze využít na výherních automatech. Někdy je lze odehrát na libovolných hrách z nabídky, ale nejčastěji provozovatel pevně určí jednu, nebo několik her, ve kterých je možné free spiny využít. Free spiny dnes mají většinou také pevně daný počet a hodnotu za jedno otočení.

Konec bonusů za dočasné herní konto

Jedna zásadní změna se ale udála. Před 1. lednem 2024 bylo možné si založit dočasné herní konto. Toto dočasné konto dávalo hráčům možnost hrát o reálné peníze, i přesto že ještě nesplnili veškeré sounáležitosti dané zákonem (zejména ověření osobní identity). Dočasné konto mohli hráči, v mírně omezeném režimu, využívat do té doby, než získali trvalé herní konto, maximálně však po dobu 30 dní. Tuto možnost nový zákon zrušil a tím pádem také zmizely bonusy spojené s neúplnou registrací, které online casina nabízela.

Samozřejmě, dokud hráč u daného provozovatele plně nedokončil registraci, neměl možnost si bonusové prostředky, či případné výhry získané v tomto dočasném režimu, vybrat na své bankovní konto.

Hra v online casinu je o zábavě, ne o penězích

Bonusy v online casinech mohou být pro některé hráče lákavou možností, jak získat peníze. Ano, pokud se v online casinu registrujete a peníze z bonusu rovnou vyberete, aniž byste je použili do hry, získáte obvykle několik stovek korun za pár minut času. Peníze, ať už z bonusu nebo ze hry, by ale neměly být vaším hlavním motivem, proč se v casinu registrovat. Zábava má v tomto ohledu jasnou přednost, protože přesně o tom by hra v kasinu vždy měla být.

18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

PR text Další články autora.

Firemní úvěr se zajištěním Poskytujeme úvěry od 5 mil. až do 30 mil. Kč se zajištěné nemovitostí. Řešíme nestandardní situace. Jsme první volba po bankách Více informací

Sdílejte článek, než ho smažem