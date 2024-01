Dlužníkům zůstane méně. Expert vysvětluje, co se změní

Exekutorská komora navrhuje zavést novou fixní srážku ze mzdy lidem, kteří mají exekuce. Chce tak více uspokojit nároky věřitelů. Proti tomu se postavila řada nevládních organizací, včetně té vaší. Vyzvali jste vládní koalici, aby novinku nezaváděla. Dokonce jste ji označili za nejasociálnější změnu za téměř dvacet let. Co vám na ní vadí?

Smyslem navrhované fixní srážky, která by měla činit 10 procent z minimální mzdy, tedy pro letošní rok 1890 korun, je umožnit exekutorům provádět exekuční srážky i nízkopříjmovým dlužníkům, včetně seniorů, invalidních důchodců či samoživitelů. Zkrátka prolomit nezabavitelnou částku, což je zákonem stanovené minimum na uspokojování základních životních potřeb.

Tedy pro příklad, člověk, který má poloviční úvazek, vydělává 10 tisíc korun čistého, tak v současné chvíli se mu nestrhne nic, protože nezabavitelná částka je 12 705 korun. Pokud by začala platit navrhovaná fixní částka, strhlo by se i z tohoto příjmu 1890 korun, takže by dlužníkovi zbylo jen 8110 korun. Nejvíce by fixní srážka dopadla na lidi, kteří mají příjem pod 15 tisíc korun.

Zároveň by to vedlo k penalizaci legálně pracujících dlužníkům, protože by se strhávalo jen těm, kteří mají oficiální příjem, došlo by k dalšímu vytlačování zadlužených lidí do šedé ekonomiky a k riziku extrémní chudoby těch nejrizikovějších - důchodců či samoživitelů včetně jejich dětí. K našemu protestu se přidali i další, například ombudsman, rada seniorů, zmocněnkyně pro lidská práva.

Exekutoři novinku, kterou předložili už loni na podzim, obhajují tím, že se poslední léta zvyšovala nezabavitelná částka a na věřitele tím pádem už moc nezbývá. I oni chtějí své peníze zpět.

Ano, nezabavitelná částka v posledních dvou letech skutečně rostla, ale to bylo kvůli razantnímu zdražování energií a dalších nákladů. Ještě nedávno byla tato částka zhruba devět tisíc korun, za což se nedá ani bydlet, natož platit další výdaje. Loni se už ale dostala na částku 13 638 korun za osobu a za vyživované dítě nebo za manžela či manželku dalších 3409 korun. Jenže letos tato částka zase klesla o zhruba 930 korun u dospělé osoby, u dítěte o víc než dvě stovky. Takže argument exekutorů už neplatí.

Radek Hábl Foto: Institut prevence a řešení předlužení Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2016 založil projekt Mapa exekucí, který monitoruje předlužení a exekuce v Česku. Zároveň působil jako expert na dluhovou problematiku v Agentuře pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Před pěti lety založil Institut prevence a řešení předlužení a je jeho ředitelem. Je zároveň členem Rady vlády pro lidská práva.

Proč letos klesla nezabavitelná částka?

Vypočítává se z normativních nákladů na bydlení a životního minima. A protože letos klesly normativní náklady, respektive se u nich zrušilo loňské mimořádné navýšení kvůli energetické krizi, snížilo se i nezabavitelné minimum. Ale to není jediná letošní změna.

Jaká je ta další?

Zvýšila se minimální mzda o 1600 korun. Tím se rozšířil okruh lidí, na které dopadne klasická zákonná srážka. A těm, kterým se sráželo z minimální mzdy už loni, se bude strhávat víc. Takže i exekutoři dostanou letos víc. Je to tak další argument, proč fixní srážku není potřeba zavádět.

A je jich víc. Tato novinka by ještě více zkomplikovala už tak složitý systém srážek ze mzdy, které musí provádět zaměstnavatelé. Ti už dnes mají problém zaměstnávat lidí s exekucí, protože je to pro ně velká administrativní zátěž. Firmám bychom dali další důvod, aby dlužníky nepřijímaly. Ti by pak neměli práci a věřitelé by v konečném důsledku dostali méně.

Jak vlastně systém nezabavitelné částky v současnosti funguje?

Uvedu to na příkladu. Člověk v exekuci vydělává 20 tisíc korun čistého a má jedno dítě. Z příjmu mu ze zákona zůstane nezabavitelná částka 12 705 korun + 3176 korun na dítě, tedy dohromady 15 881 korun. Zbylých 4119 se rozdělí na třetiny, přičemž pokud nemá přednostní exekuce, tedy nedluží na výživném, náhradě škody nebo státu, tak dvě třetiny ještě zůstávají dlužníkovi jako motivační prvek ke zvyšování příjmu. Jedna třetina jde na splátky nepřednostním věřitelům. Pokud má dotyčný dlužník přednostní exekuce, což je převažující stav, tak se mu strhává ještě i ta druhá třetina. V tomto případě mu tak zůstane 15 881 + 1373 korun, tedy 17 254 korun.

Lidem, kteří jsou v insolvenčním řízení, se vždy strhávají dvě třetiny z toho zbytku a jedna třetina jde zpět k dlužníkovi. To je také jeden z důvodů proč lidé v exekucích, kteří nemají přednostní srážky, nechtějí jít do insolvence, protože by měli méně peněz na základní životní potřeby.

Jaké další změny se u exekucí chystají?

Koalice vážně zvažuje, že zruší započítávání manželů do nezabavitelné částky. Dochází totiž ke znevýhodnění samoživitelů nebo dlužníků, kteří žijí sami oproti těm, kteří žijí s partnery. Ti si totiž v současné době můžou stejně jako za dítě počítat nezabavitelné minimum ve výši 3176 korun za manžela. Pokud jsou oba manželé v exekuci, tak započítají dvakrát 3176 korun, tedy 6352 mají navíc. Výrazně se tak rozevírají nůžky mezi rodinami a samoživiteli. Toto opatření by zmírnilo velké rozdíly. Jednáme o tom, že by toto řešení bylo lepší než fixní srážka.

Takže toto prosazujete místo fixní srážky?

Ano a ještě se nabízí další alternativa. Tou je, že by se u lidí, kteří mají více než čtyři exekuce, začalo srážet přednostně. Tedy by se jim strhávaly automaticky dvě třetiny, a to i když nemají přednostní exekuce. Tím by exekutoři získali v těchto případech dvojnásobek peněz. U této změny je ale již řada problémů k dořešení. A jak jsem již zmínil, od ledna se již nezabavitelná částka snížila a k tomu se zvýšila i minimální mzda, takže k fixní srážce, krom toho, že je nesystémová, není již žádný důvod.

V jaké fázi je teď boj o fixní částku?

Když s tím exekutoři za podzim přišli, začali o tom jednat představitelé koaličních stran. Nápad si vzala za svůj ODS a začala o něm přesvědčovat ostatní koaliční partnery. Proti se striktně postavili Starostové a nezávislí a k nim se přidali Piráti. Nyní probíhá diskuse na koaličních schůzích a myslím, že by se to mělo rozhodnout v horizontu měsíce, maximálně dvou.

Kolika lidí se změny dotknou?

Všech, kteří jsou v exekuci a jejich rodinných příslušníků. V současné době je v exekuci necelých 650 tisíc lidí. Celkový počet exekucí je přes čtyři miliony a na jednoho dlužníka připadá v průměru šest exekucí.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

