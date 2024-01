Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

Vyjít každý den přesně se 111 korunami na osobu – tak znělo zadání pokusu, do něhož se zapojilo třicet zaměstnanců České spořitelny. Cílem bylo vžít se na pár dní do situace klientů s nízkými příjmy. A nabídnout jim řešení, které může pomoci s finanční rezervou. Vydrželo jen minimum účastníků.

Skoro třetina (30 procent) Čechů sice vyjde se svými příjmy, ale nic z nich neušetří. Dalších sedm procent má potíže vyjít i s příjmy a čtyři procenta si musí na běžné životní náklady půjčovat. Ukázala to podzimní studie Index finančního zdraví, na němž spolupracují sdružení Česko v datech, Česká spořitelna a Sociologický ústav.

Také mezi klienty České spořitelny se v poslední době zvyšuje podíl lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě a nedaří se jim tvořit finanční rezervu.

„Chtěli jsme si obléknout alespoň na pár dní jejich boty, vžít se do jejich situace, abychom jim mohli nabídnout produkty, které by jim s finanční situací trochu pomohly,“ vysvětluje Monika Hovorková z České spořitelny.

Právě ona byla v týmu lidí, kteří se loni rozhodli vstoupit do týdenního experimentu. V něm každý z účastníků musel vyjít se 111 korunami denně po zaplacení všech výdajů na domácnost.

Nešlo jen o náhodně stanovenou částku. Pro účely experimentu se vycházelo z průměrného příjmu v Česku pro ženy a muže, kteří žijí v typické rodině. Výdaje na domácnost, do nichž se počítaly náklady na energie, poplatky, průměrné nájemné, jízdné, výdaje na vzdělání, kulturu a další věci, vzali bankéři z Českého statistického úřadu za rok 2022. Po odečtení zbyla právě zvolená částka.

Začalo se v pondělí, končilo v neděli o půlnoci. „Čeká mě sedm dnů, po které nemůžu utratit více, než je celkový rozpočet 777 Kč. Denně můžu utratit jen denní limit. Pokud však ušetřím nějaké prostředky z předešlého dne, můžu svůj denní rozpočet navýšit o ušetřenou sumu. Tato suma pokrývá veškeré osobní výdaje, včetně jídla, pití, cigaret,“ zněla pravidla experimentu.

Na případné vaření bylo možné použít sůl, pepř, cukr, olej, ocet a kečup, které účastníci měli z minulých období. Auto mohli použít pouze jednou v týdnu, a to na rodinný nákup nebo výlet o víkendu. Oblečení, osobní kosmetika a spotřební elektronika se během experimentu nepořizovala.

Foto: Monika Hrubá

„Nesměli jsme jít do dluhu, na dražší věci jsme si tedy museli ze stanovené částky ušetřit. Například na dvě malá piva na domluvené schůzce jsem šetřila dva dny. Zároveň jsme nečerpali benefity, které ve firmě máme – tedy například kávu zdarma jsme si museli koupit za průměrnou cenu,“ vysvětluje Hovorková.

Účastníci experimentu založili whatsappovou skupinu, kde si sdíleli slevové akce, recepty na levnější jídla a hlavně pocity a největší výzvy.

„Nemůžete do restaurace na jídlo, musíte vařit, a to ještě z levných surovin. Bez slevových letáků jsme se opravdu neobešli. A jejich pročítání také zabere dost času. Vlastně jsme zjistili, že nad tím, jak vyjít s tak málo penězi, musíme neustále přemýšlet. Úplně vám to zaplní mentální kapacitu,“ svěřuje se bankéřka.

Foto: Monika Hrubá

První účastníci začali odpadávat už po dvou dnech. „Většinou kvůli tomu, že si nemohli dopřát svá drobná potěšení – cigaretku, víno, dobrou kávu. Muži si postupem času stěžovali, že jim v jídelníčku chybí víc masa. Díky tomu nám bylo jasné, že nemůžeme klientům udělovat knížecí rady typu: Když si odepřete cigarety a pivo s kamarády, tak můžete za měsíc ušetřit tolik a tolik. Právě tyto drobné neřesti dělají náročný den hezčí,“ říká Hovorková.

Lidé s nízkými příjmy platí víc

Experiment žít za 111 korun na osobu dokončili po sedmi dnech pouze tři lidé. „Byl krátkou simulací toho, jaké situace řeší lidé s nízkými příjmy každý den a celý život. I přesto, že trval pár dní, některé věci jsme si díky němu uvědomili," uvádí Monika Hrubá, manažerka finančního zdraví a zákaznické zkušenosti, která se experimentu také zúčastnila.

Podle ní lidé s nízkými příjmy platí za mnoho věcí víc než lidé, kteří mají finanční rezervu. Určité slevy si nemohou dovolit. „Například koupit si roční jízdenku na městskou dopravu je pro rodinu velký jednorázový výdaj. Takže si kupují třeba měsíční jízdné, které ale při přepočtu na rok vyjde dráž. A tak je to u celé řady dalších věcí,“ podotýká Hrubá.

Připomněla i problém s případnými dluhy. Pokud se lidé čas od času dostanou kvůli nízkým příjmům do nepovoleného debetu, banka je může považovat za rizikovější klienty. A v případě žádosti o půjčku je odmítne nebo nabídne vyšší úrok než ostatním. „Klient pak může přejít k nebankovní společnosti a dostat se do dalších finančních potíží,“ vysvětluje Hrubá.

Zkušenosti účastníků z krátkého experimentu využil tým, který pracuje pro zranitelné klienty. Vznikla z toho v internetovém bankovnictví George služba zvaná Přilepšete si. V ní klienti najdou informace, jakou pomoc může poskytnout banka či stát.

„Přetavilo se to v mnoho užitečných věcí i v rady, jak si z toho mála ušetřit. Například si klienti z každé platby kartou můžou odklonit pár korun, po měsíci už to může být několik set. A každá stokoruna hraje roli. Nebo jsme nabídli klientům pojištění za 50 korun měsíčně na domácí spotřebiče. Pokud se jim rozbije pračka, automaticky se z něj vymění nebo koupí nová. Ano, úplně to člověka nespasí, ale trochu to pomůže. A každá pomoc dává smysl,“ doplňuje Hrubá.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

