Dávky pro zdravotně postižené v roce 2024. Kdo má nárok a jak žádat

Kromě případného invalidního důchodu mají postiženým ulevovat zvláštní dávky pro zdravotně postižené. Když nestačí, další podporou by měly být sociální dávky.

Některé výhody s sebou nese průkaz tělesně postiženého. Výhody pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P najdete na konci článku, případně na ně můžete skočit rovnou.

Speciální dávky pro zdravotně postižené jsou dvě: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku – pod příspěvek na zvláštní pomůcku spadá i příspěvek na motorové vozidlo nebo na úpravu bydlení.

I v roce 2024 zůstává (pořád jako dočasné) rozšíření příspěvku na mobilitu, které bylo zavedeno v době covidu. Týká se lidí odkázaných na podpůrné dýchací přístroje. Toto rozšíření má trvat do konce roku 2024.

Příspěvek na mobilitu: kdo ho dostane a kolik dělá?

Výše příspěvku na mobilitu je 900 korun měsíčně. Standardně je určený lidem s handicapem, kteří se pravidelněji někam dopravují nebo nechávají dopravovat.

Jde například o cesty do práce nebo do školy, kam vás vozí členové rodiny nebo kam si odvoz platíte. Nárok na dávku se přiznává i dětem od jednoho roku výš, za nezletilé žádost podávají zákonní zástupci.

K doložení toho, že se člověk někam pravidelně přepravuje nebo nechá přepravovat, stačí čestné prohlášení.

Nárok na příspěvek mají jen lidé s průkazem osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P, tedy osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem.

Příspěvek obvykle nedostane ten, komu se poskytují pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Pokud ale člověk někam pravidelně jezdí, zažádat určitě může – úřad smí udělat „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ výjimku. Cesty je ale potom potřeba prokazovat třeba jízdenkami nebo účtenkami, čestné prohlášení už nestačí.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí měsíčně zhruba 270 tisíc příspěvků na mobilitu.

Dočasný příspěvek na mobilitu pro lidi s dýchacími potížemi

Zvláštní příspěvek na mobilitu pro lidi, kteří využívají celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, byl zaveden jako dočasný v roce 2022.

Šlo o reakci na prudký nárůst cen elektřiny: přístroje, o které jde, se nedají jen tak vypnout a na jejich provozu se nedá šetřit. Jejich uživatelé se kvůli cenám energií ocitali v potížích a museli opakovaně žádat o pomoc v hmotné nouzi.

Výše tohoto typu příspěvku na mobilitu je 2900 korun za měsíc, k žádosti je potřeba krajskému úřadu práce doložit potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Jak žádat o příspěvek na mobilitu?

Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana (například bankovní identitu), můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV, jinak můžete vyplněný formulář podat poštou nebo osobně na krajské pobočce úřadu práce.

Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji můžete čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Případně je možné si příspěvek nechat vyplácet jen jednou za tři kalendářní měsíce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Druhá dávka, která mírní finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na zvláštní pomůcku. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu, který se vyplácí opakovaně, je příspěvek na zvláštní pomůcku dávka jednorázová. Měsíčně jich správa sociálního zabezpečení vyplácí kolem pěti set.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určený pro lidi, jejichž postižení – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení dlouhodobého charakteru – trvá nebo podle doktorů bude trvat víc než rok.

Přesný seznam zdravotních postižení, u kterých člověku vzniká nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, najdete v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jak žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?

U většiny pomůcek musí být osoba, která žádá nebo pro kterou se žádá, starší než jeden rok. U žádostí týkajících se motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo úpravy bytu musí být žadatel, respektive osoba, pro kterou se o příspěvek žádá, starší tří let. Pořízení vodícího psa úřad proplatí jen žadatelům od patnácti roků výš.

O příspěvek na zvláštní pomůcku včetně příspěvku na motorové vozidlo můžete žádat online na webu MPSV. Na téže stránce najdete i formulář k vyplnění a vytištění, pokud budete chtít žádat osobně na krajské pobočce úřadu práce.

O příspěvek na zvláštní pomůcku se dá žádat ještě dvanáct měsíců po jejím pořízení. Vyplácí se do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla dávka přiznána.

Na co se dá příspěvek na zvláštní pomůcku použít?

Příspěvek slouží na pořízení pomůcek, které člověku zlepší základní soběstačnost nebo mu pomůžou k práci, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo kontaktu s okolím.

Příspěvek se dá získat například na schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy, speciální úpravy automobilu, digitální čtecí přístroj nebo bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být ale i motorové vozidlo nebo vodicí pes.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na zdravotnické prostředky, které jsou částečně nebo zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, nebo na ty, které žadateli zdravotní pojišťovna půjčila.

Výše příspěvku se liší podle ceny pomůcky. Na pomůcku v ceně pod deset tisíc korun se příspěvek přiznává většinou jen tehdy, když příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Dají se ale dělat výjimky, zejména, když člověk žádá o takové „lacinější“ pomůcky častěji. Spoluúčast žadatele se stanovuje na tisíc korun.

Kolik je v roce 2024 příspěvek na zvláštní pomůcku?

Spoluúčast je obecně podmínka dávky: něco si žadatel vždycky musí zaplatit sám. U pomůcek v ceně nad 10 tisíc korun úřad práce přispěje maximálně 350 tisíc korun. Jen u šikmé nebo svislé zvedací plošiny může být příspěvek vyšší: až 500 tisíc korun. Speciálně se počítají příspěvky na motorové vozidlo.

Příspěvek na auto

V rámci příspěvku na zvláštní pomůcku můžete požádat i o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nárok máte v případě, že se opakovaně někam dopravujete, jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopní být převáženi.

Okruh lidí s nárokem je ale užší. Patří do něj jen lidé s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a od loňska lidé s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projety autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Příspěvek na auto je minimálně 100 tisíc, maximálně 200 tisíc korun. Výše příspěvku je odvozená od čtvrtletního příjmu žadatele, případně členů společně posuzované domácnosti. Příjem za kalendářní čtvrtletí se porovnává s částkou životního minima. To je v roce 2024 například pro rodinu o dvou dospělých a dvou předškolácích 13 470 korun. Pokud bude společný příjem rodiny 70 tisíc měsíčně, je to 210 tisíc za čtvrtletí, to je míň než 16násobek jejich životního minima. Dostanou tedy 200 tisíc korun, jak ukazuje tabulka:

Násobek životního minima Příspěvek ≤ 16 200 000 Kč 16–17 180 000 Kč 17–18 160 000 Kč 18–19 140 000 Kč 19–20 120 000 Kč > 20 100 000 Kč

Po podání žádosti by měl zdravotní stav žadatele posoudit posudkový lékař správy sociálního zabezpečení.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí.

TP, ZTP, ZTP/P: průkazy osob se zdravotním postižením Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatě omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. O průkaz je možné žádat online na webu MPSV nebo osobně na úřadu práce. Žádost posoudí lékařská posudková služba a doporučí konkrétní typ průkazu. Jako podklad využije tiskopis vyplněný vašim ošetřujícím lékařem, je tedy možné, že si vás nejdřív pozve na prohlídku ten. Průkaz platí nejvýš deset let, u neplnoletých maximálně pět roků. Průkazky podle typu postižení Průkaz TP (těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání

(těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání Průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

(zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy Průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení): jako ZTP a bezplatné nebo zlevněné jízdné pro doprovod nebo vodicího psa Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

