O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila novou službu. Lidé můžou o všechny typy důchodů požádat online přes počítač nebo chytrý telefon.

Na webu ePortál ČSSZ v sekci Online služby a podsekci Pro pojištěnce nově najdou Žádost o důchod online. Je až ve spodní části, nabídka služeb je řazena abecedně. Pokud zájemce klikne na odkaz Spustit, dostane se na stránku, která ho vyzve k identifikaci.

Přihlásí se buď prostřednictvím identity občana, tedy například eObčankou, bankovní identitou či mobilním klíčem eGovernmentu, nebo využije své přihlašovací údaje k datové schránce. Pokud někdo žádá o důchod ze zahraničí, může využít identifikační prostředek podle unijního nařízení eIDAS.

Po přihlášení klikne žadatel na odkaz Založit novou žádost. Potvrdí, jestli je důchodově pojištěn v České republice a zda v zemi žije. Další stránka už obsahuje všechny formuláře, které je potřeba vyplnit.

Je rozdělená do dvou oddílů. První oddíl Základní informace žádosti obsahuje identifikační údaje žadatele, které jsou už sociální správou předvyplněné.

Druhý oddíl Informativní vyhodnocení nároku na starobní důchod začíná informací o tom, kdy žadatel dosáhl nebo dosáhne důchodového věku a kolik má dob pojištění. Je tu i informativní odhad výše budoucího důchodu. Tato částka se může měnit, když žadatel bude doplňovat dál nové informace nebo přidávat dokumentaci.

V případě, že žadatel nemá nárok na důchod, dozví se to právě zde: „Ke dni jste nedosáhl/a důchodového věku a nejsou splněny podmínky pro nárok na starobní důchod. Z provedeného vyhodnocení dob pojištění evidovaných ČSSZ vyplývá, že jste dosud nezískal/a alespoň 35 let pojištění nebo 30 let čisté doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod. Doby pojištění můžete zkontrolovat a případně doplnit v oddílu Přehled dob důchodového pojištění,“ uvádí v takovém případě aplikace.

Pokud nárok na důchod žadatel má, tedy dosáhl důchodového věku a má dostatek dob pojištění, vyplní, jak ho chce dostávat – zda převodem, nebo v hotovosti.

To nejdůležitější: zkontrolujte doby pojištění

Poté u žádosti o starobní důchod následuje výčet dob důchodového pojištění. Jde o jedno z nejdůležitějších míst v žádosti. Přehled je potřeba pečlivě zkontrolovat, jestli v něm nechybí některé zaměstnání nebo náhradní doba. Právě podle evidovaných dob pojištění sociální správa vypočítává výši starobního důchodu.

Pokud tady žadatel zjistí nesrovnalosti, musí začít pátrat. Každý odpracovaný nebo započítaný rok znamená o něco vyšší měsíční důchod.

V evidenci ČSSZ často chybí například informace týkající se takzvaných náhradních dob pojištění. Tedy těch období, kdy člověk nevykonával výdělečnou činnost, ale přesto se jedná o dobu pojištěnou. Nejčastěji jde o dobu studia na střední a vysoké škole nebo vojenské služby.

O náhradních dobách jsme psali podrobně: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak.

Přímo v aplikaci je možné chybějící doby doložit. Stačí například vojenskou knížku nebo diplom z vysoké školy naskenovat nebo vyfotit a nahrát. Když chybí odpracované roky či měsíce, měl by se žadatel obrátit na bývalého zaměstnavatele a požádat ho o evidenční list. Pokud už zaměstnavatel neexistuje, je možné dobu pojištění doložit například pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatele nebo výplatní páskou z daného období.

„Pokud jsou přiložené dokumenty pouze naskenované, může okresní správa v případě pochybnosti o pravosti požádat o jejich převedení autorizovanou konverzí, předložení originálu anebo o úředně ověřenou kopii v listinné podobě,“ upozorňuje ředitel ČSSZ František Boháček.

Následuje sekce informací o žadateli a vychovaných dětech, zčásti už předvyplněná z údajů sociální správy. Žadatel doplňuje například informace, zda chce péči o dítě do čtyř let uplatnit jako náhradní dobu pojištění a zda žádá o výchovné.

Nasledují další oddíly, kde se odpovídá na různé otázky sociální správy například k pobírání předdůchodu či důchodu z ciziny, k podnikání či případnému insolvenčnímu řízení.

„Rozpracovanou elektronickou žádost lze kdykoliv uložit a dokončit později, například když si klient bude potřebovat něco promyslet anebo když zjistí, že mu některé dokumenty chybí. Všechny služby ePortálu ČSSZ jsou dostupné z počítače i z mobilního zařízení či tabletu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ doplňuje Boháček.

Sejděte se s úředníkem online

Když bude někdo s vyplněním žádosti potřebovat pomoct, může kontaktovat call centrum sociální správy. Boháček také slibuje, že do konce roku začne fungovat nová služba „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“, a to s datem a časem podle vlastního výběru.

„V tento rezervovaný čas se pak klient přihlásí přes svoje identifikační údaje do ePortálu, kde mu pracovník správy online poradí, jak žádost dokončit. Nezbytnými prostředky k uskutečnění online hovoru budou na straně klienta pouze mikrofon a reproduktor nebo sluchátka,“ dodává šéf ČSSZ.

Po odeslání žádosti klient elektronicky obdrží potvrzení o jejím přijetí. Další komunikace pak probíhá podle volby klienta: v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. Na přiznání důchodu má sociální správa stejně jako u osobního podání na pobočce tři měsíce.

Projekt online žádosti o důchod stát spolufinancoval z nástroje Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Stál 151 milionů korun.

Podle odhadů využije novou službu v následujících měsících pět až deset procent žadatelů. Možnosti se ale rozšířily i pro ty, kteří budou chtít žádat na pobočce sociální správy. Nově je totiž možné osobní sepsání žádosti na libovolné okresní správě, tedy už ne pouze na té, ke které žadatel přísluší podle místa trvalého pobytu.

Od ledna do konce listopadu eviduje sociální správa 215 512 žádostí o všechny typy důchodů. O starobní důchod požádalo 122 639 lidí, z toho je 98 491 žádostí o předčasný důchod.

