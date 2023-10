Přísnější pravidla pro předčasné důchody jsou tu. O kolik vám sníží penzi?

Od října se zpřísnily podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Ještě v září do něj bylo možné odejít až pět let před řádným důchodem, nejdříve však v 60 letech. Od řijna se doba zkrátila maximálně na tři roky.

Zároveň je bolestivější penalizace předčasného důchodu. Doposud se procentní výměra důchodu krátila o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývaly do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší bylo krácení. Nyní se nově snižuje procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Lidé tak přijdou až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze v řádném termínu.

Na naší kalkulačce zjistíte, jaký důchod dostanete, když se rozhodnete odejít do penze dřív podle nových pravidel.

A ještě jedna špatná zpráva pro lidi, kteří chtějí odejít předčasně do důchodu. Penze se už nebudou valorizovat tak jako doposud – tedy neporostou tak jako starobní důchody vždy na začátku nového roku. Tím se bude rozdíl mezi předčasnými a klasickými důchody zvyšovat. Nově se předčasným důchodcům bude valorizovat pouze základní výměra. Procentní výměra se jim bude valorizovat až po dosažení důchodového věku.

I nadále můžou o předčasný odchod do penze požádat lidé, kteří získali dobu pojištění 35 let. Na podzim roku 2024 se však i tato hranice zpřísní, a to na 40 let.

V předčasném důchodu je teď přibližně 690 tisíc lidí. Jen za loňský rok o něj mělo zájem 80 tisíc, což je podle České správy sociálního zabezpečení výrazně víc než v předchozích letech. Loni totiž kvůli mimořádným valorizacím bylo finančně výhodné o předčasný důchod požádat. Šlo o zcela mimořádnou situaci kvůli vysoké inflaci.

V letošním roce podalo zatím do 15. září žádost o předčasný důchod 86 425 lidí, jedná se o absolutní rekord. Běžně o dřívější odchod do důchodu projevilo zájem zhruba 30 až 40 tisíc lidí ročně.

Cílem změn, které jsou součásní důchodové reformy, je, aby se snížil trend vysokého počtu odchodů do předčasného důchodu. Předčasné důchody stojí státní rozpočet hodně peněz. Lidé, kteří odejdou dřív z trhu práce, už navíc neplatí daně a pojištění. V červnu letošního roku dosahovala průměrná předčasná penze 18 398 korun, což bylo o 1835 korun méně než průměrný starobní důchod.

Kateřina Hovorková

