Kdy půjdete do důchodu? Takhle chce vláda zvýšit strop

Kvůli stárnutí populace se bude muset posunout věk odchodu do důchodu, který podle současných pravidel neměl přesáhnout 65 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí už má konkrétní výpočty.

Lidé, kteří se narodili v roce 1966, mají odcházet do důchodu později než podle dosavadních pravidel. Chystané zvýšení důchodového věku nad dnešních 65 let se dotkne i všech mladších ročníků.

Při stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v padesáti letech věku. Důchodový věk se nově stanoví vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let.

Například statistické údaje za rok 2024 se tedy použijí pro určení, kdy půjdou do důchodu lidé narození v roce 1974. Ovšem údaje za rok 2024 budeme znát až v roce 2025. Proto ministerstvo práce a sociálních věcí zatím zveřejnilo jenom čísla týkající se lidí narozených do roku 1972.

Ministerstvo vychází z principu, který kdysi navrhla důchodová komise vedená sociologem Martinem Potůčkem: Češi by měli trávit v důchodu čtvrtinu života, což je podle aktuálních čísel přibližně 21,5 roku.

„Naši pradědečkové a prababičky strávili v důchodu v průměru 11 let. Dnešní senioři jsou v důchodu víc než 22 let. Populace stárne a na jednoho seniora připadá čím dál méně pracujících, kteří důchody spolufinancují. Beze změny by brzy současný důchodový systém zkolaboval,“ vysvětluje ministerstvo ve svých materiálech.

Výchozí hodnotou by byla vždy střední délka života (prostý průměr žen a mužů) v 50 letech dosažená v roce 2015, tedy jde o ročník narození 1965. Věk odchodu do starobní penze pro lidi narozené v roce 1966 by se pak určil jako důchodový věk narozených v roce 1965 (tedy 65 let) plus průměr střední délky života mužů a žen v 50 letech v roce 2016 – tedy v roce, kdy lidé narození v roce 1966 dosáhli 50 let věku.

To by konkrétně znamenalo zvýšení důchodového věku pro ročník narození 1966 o pět měsíců oproti dosavadním pravidlům. Další růst důchodového věku ale vychází ze zásady, že maximální zvýšení mezi dvěma ročníky nemůže být vyšší než dva měsíce – proto půjdou ročníky 1966 do důchodu v 65 letech a dvou měsících.

Může se stát, že k nárůstu důchodového věku v některých obdobích (pro některé ročníky) nedojde. To se podle propočtů ministerstva týká lidí narozených v letech 1970 a 1971: protože se u nich předpokládaný věk dožití v padesáti letech nezvýšil, zůstává věk odchodu do důchodu stejný jako pro ročník 1969.

A tady už jsou konkrétní výpočty podle dosud známých dat pro ročníky 1965 až 1972:

Věk odchodu do důchodu podle chystaných pravidel Rok narození Střední délka života v 50 letech Minimální důchodový věk Maximální důchodový věk Nově stanovený důchodový věk 1965 30,13 65 65 65 let 1966 30,56 65 65,17 65 let a 2 měsíce 1967 30,51 65,17 65,33 65 let a 4 měsíce 1968 30,6 65,33 65,5 65 let a 5 měsíců 1969 30,83 65,42 65,58 65 let a 7 měsíců 1970 29,88 65,58 65,75 65 let a 7 měsíců 1971 28,97 65,58 65,75 65 let a 7 měsíců 1972 30,7 65,58 65,75 65 let a 7 měsíců Zdroj: MPSV

Současný systém postupného navyšování věku odchodu do důchodu až na 65 let počítá s tím, že se do roku 2030 sjednotí právě na 65 letech jak pro muže, tak pro ženy s dětmi i bez. U mužů a bezdětných žen teď důchodový věk každým rokem roste o dva měsíce. Ženám s dětmi důchodový věk roste rychleji: každý rok o šest měsíců. Je to proto, aby došlo v roce 2030 právě ke sjednocení na 65 let. Pak už bude posouvání věkové hranice stejné pro všechny.

Ministerstvo předpokládá, že nová pravidla u důchodového věku začnou platit od roku 2025, přičemž ke změnám dojde nejdříve od roku 2031 (tedy v roce, kdy mají jít do důchodu lidé narození v roce 1966). Zatím jde jen o předběžný návrh, jeho definitivní podobu teprve bude muset potvrdit vláda a schválit parlament.

Cílem změn je především zpomalit zvyšování rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému.

Nová pravidla podle ministerstva Zdroj: MSPV

Pro odchod do starobního důchodu je potřeba splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a nasbírat potřebnou dobu důchodového pojištění, jinak řečeno odpracovat dostatečný počet let.

Kdo chce odejít do penze, musí mít odpracováno (zaměstnání nebo podnikání) 30 let. Nebo 35 let důchodového pojištění jako součet práce, podnikání i náhradních dob pojištění. Ministr Marian Jurečka chtěl, aby minimální doba pojištění pro všechny klesla na 25 let, zatím se na tom ale koalice nedohodla.

Kalkulačka důchodového věku podle dosavadních pravidel:

