Zpřísníme výběr z penzijka, chystá ministr. Bez renty přijdete o podporu

Lidé, kteří si spoří na důchod v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, mohou dostávat státní příspěvek a využít daňové úlevy. Stát ale stanoví určitá omezení. Penzijní spoření je totiž určené ideálně k tomu, aby doplnilo starobní důchod a zvýšilo tak životní úroveň ve stáří. Proto za předčasný nebo jednorázový výběr lidé platí.

Podle dosavadních pravidel musí smlouva o penzijním spoření zůstat platná alespoň 60 měsíců (pět let) a klient musí dovršit 60 let. Pokud si naspořené peníze vybere dřív, nesplní podmínky a přijde o státní podporu za celou dobu spoření. Stejně tak bude muset zpětně doplatit daňové zvýhodnění za posledních deset let, pokud ho využil. Veškeré výnosy z uložených peněz navíc penzijní společnost zdaní 15 procenty, stejně tak zdaní i případné příspěvky od zaměstnavatele.

K předčasnému ukončení smlouvy podle penzijních společností nedochází příliš často. Problémem však jsou jednorázové výběry na konci spoření. „Jednorázových výběrů je přes 90 procent,“ potvrzuje mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Přitom i jednorázové výběry jsou penalizovány. Klient musí zaplatit 15% daň z příjmů z celkových výnosů i z případných příspěvků zaměstnavatele. Pro představu: Kdo má naspořeno milion korun, ztratí na tom desítky tisíc korun.

V mnoha případech si přitom lidé nenechají jednorázově vybrané penzijko na to, aby si postupně každý měsíc přidali ke státnímu důchodu pár tisíc a zvýšili si tak příjem. Místo toho si za naspořené peníze koupí auto, zahradu, zrekonstruují byt nebo přilepší dětem.

Jednorázové výběry se proto nelíbí mistrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Připomíná, že státní podpora penzijka má přispívat ke zvýšení životní úrovně ve stáři. Podle něj by bylo dobré, kdyby spoření se státní podporou nebylo možné vybrat najednou, ale muselo by se čerpat postupně formou takzvané renty, třeba po dobu aspoň deseti let.

Hranice desetileté renty částečně platí už teď. Když se klient rozhodne čerpat naspořené peníze po dobu deseti a více let, je taková postupná výplata naspořených peněz osvobozená od všech daní, takže senior získá celou hodnotu úspor. Kdo se rozhodne pro postupné čerpání po dobu kratší než deset let, musí zaplatit 15procentní daň z výnosů.

Jurečka teď chystá další zpřísnění: Kdo by si vybral peníze z penzijka jednorázově nebo zvolil rentu kratší než deset let, musel by nejen platit daň, ale navíc by přišel o státní podporu za celou dobu spoření.

Přísnější pravidla u penzijního spoření se státní podporou chce Jurečka prosadit formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně. Konkrétně při druhém čtení balíčku novel zákonů „v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří“. Balíček připravilo ministerstvo financí, ve sněmovně se bude projednávat zřejmě v září. Jeho součástí jsou mimo jiné změna výše státního příspěvku, úpravy týkající se limitu pro odpočet ze základu daně, rozšíření daňových úlev i na investiční produkty (DIP) a další novinky.

„Otázky ohledně anuity, dřívějšího výběru, zdanění a podobně budou ještě řešeny na pracovní i politické úrovni. Naším cílem je, abychom správně zacílili podporu v rámci státního příspěvku k doplňkovému penzijnímu spoření. Naspořené úspory v rámci třetího pilíře by tak vhodně doplnily pilíř první,“ říká Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

„Ministerstvo financí znevýhodnění jednorázových výplat nenavrhuje. Nelze nicméně vyloučit, že ke změně v návrhu novely ještě dojde ve zbytku legislativního procesu, například formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně,“ připouští Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Penzijním společnostem se návrh ministra Jurečky zdá celkem v pořádku. „Je důležité, aby lidé preferovali výplatu formou renty, protože si tím budou dlouhodobě vylepšovat svůj finanční příjem v penzijním věku. Zároveň by ale možnost jednorázového výběru měla zůstat zachována,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Pokud by se stát rozhodl penalizovat jednorázový výběr například vracením státních příspěvků, má na to podle asociace právo. „Vkládá do systému své peníze a může určovat, jak bude s jeho příspěvky nakládáno. Ať už se rozhodne pro jakoukoli cestu podpory renty oproti jednorázovému výběru, bude důležité, aby platily shodné podmínky pro všechny takové státem podporované produkty. Tedy například i pro zvažovaný Dlouhodobý investiční produkt,“ dodává Sedláček.

Do starého penzijní připojištění neboli transformovaných fondů už nelze od roku 2013 vstupovat, ale dál se v nich spoří. Garantují střadatelům, že sice nikdy nebudou v minusu (nemusí se bát „záporného zhodnocení“ úspor), ale investují tak opatrně, že se nedá mluvit o výnosu.

Nyní lze vstupovat pouze do doplňkové penzijní spoření neboli účastnických fondů. Lidé si v nich mohou vybírat strategii investování svých peněz, tedy například konzervativní variantu s nižším zhodnocením úspor nebo naopak rizikovou variantu s vyšším zhodnocením.

Výrazně více lidí zůstává ve starém spoření. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku spořilo na důchod v transformovaných fondech celkem 2,682 milionu Čechů. V doplňkovém penzijním spoření, tedy účastnických fondech, to bylo o milion lidí méně. Staré a nové penzijko tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému. Chystaná novela mimo jiné počítá s tím, že lidé by si mohli vyzkoušet nové penzijko (účastnické fondy) bez toho, aby museli rušit to staré (transformované fondy) – státní podporu by ovšem mohli získat jen k jednomu. O změně jsme psali podrobně: Zkuste nové penzijko, staré rušit nemusíte. Stát umožní obojí

