Skoro třetina Čechů si nespoří na důchod. Řekli, jak si ho představují

Polovina Čechů počítá s tím, že v důchodu nevyjde se svými úsporami. Skoro dvě třetiny (64 procent) se obávají poklesu životní úrovně ve stáří. Zjistil to průzkum společnosti Ipsos pro Broker Consulting Ipsos na vzorku více než tisícovky respondentů.

Na penzi si spoří (nebo investuje) sedm z deseti Čechů, více než polovina spoří pravidelně. Tři čtvrtiny z nich si na důchod ukládají částku do dvou tisíc korun měsíčně, čtvrtina z nich méně než 500 korun. Téměř dvě pětiny lidí mají naspořeno na důchod zatím méně než 100 tisíc korun. Lidé s čistým měsíčním příjmem od 40 do 50 tisíc korun mají nejčastěji naspořeno od 250 do 500 tisíc korun.

Je tu ale dalších 29 procent lidí, kteří na rentu ani nespoří, ani neinvestují. Skoro polovinu (47 procent) tvoří mladí lidé ve věku 18 až 24 let. Jako hlavní důvody uvádějí nedostatek peněz, nestálý příjem či příliš nízký věk. Více než polovina těchto lidí plánuje na penzi šetřit v budoucnu. Nejčastěji odpovídali, že začnou v padesáti letech. Zatím se spoléhají jen na státní průběžný systém, tedy povinné odvody na důchodové pojištění.

„Odkládání přípravy na důchod je jev, který Čechy provází už od revoluce a je bohužel hlavní příčinou finanční slaboty zdejších penzistů. Musíme lidem vysvětlit, že tomu mohou předejít, když se k tomu rozhodnou,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Nejvíce pravidelně si spoří lidé před důchodem. O něco méně si obecně na důchod spoří ženy než muži, a to častěji s nižší částkou do 500 korun měsíčně (35 procent). Nejvyužívanějším finančním produktem ke spoření na důchod je penzijní připojištění (56 procent), tedy starší typ fondů se státní podporou – častěji jde o starší lidi od 55 do 64 let (70 procent). Necelá polovina populace si poté odkládá peníze na důchod na spořicí účet, který je stále druhým neoblíbenějším napříč všemi produkty. Na třetím místě (28 procent) využívají doplňkové penzijní spoření, tedy nový typ fondů se státní podporou.

„Průzkum prokázal, že na důchod si spoří především ti, kteří si to mohou vzhledem ke svým současným příjmům relativně nejvíce dovolit. Vzhledem k rovnostářskému nastavení prvního pilíře (státní systém penzí – pozn. red.) to právě oni budou nejvíce potřebovat pro zachování podobné životní úrovně, jakou měli v období před důchodem,“ říká Jiří Rusnok, současný poradce představenstva Allianz.

Důstojné stáří, nebo pokles životní úrovně?

Čtyřicet šest procent lidí, kteří si spoří, si důstojné stáří spojuje s našetřenou částkou do dvou milionů korun. Nicméně více než polovina lidí očekává, že jí naspořené peníze v důchodu nebudou stačit. A téměř dvě třetiny lidí se dokonce obávají, že jim v penzi klesne životní úroveň.

„Průzkum ukazuje, že lidé jsou v úvahách o penzi celkem racionální a stojí nohama na zemi. Vědí, že je čeká jistý pokles životní úrovně, většinou se nějak a v mezích svých možností na to i připravují a taky zhruba tuší, jak moc by měli odkládat stranou a omezovat dnešní spotřebu, aby měli zajištěnou očekávanou míru standardu i v důchodu,“ říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

Bezmála polovina Čechů by si na důstojné stáří představovala měsíční příjem od 20 do 30 tisíc korun. Více než tři čtvrtiny lidí si poté klidné stáří spojují s vlastnictvím bytu či domu. Tři čtvrtiny lidí si k tomu podle průzkumu snaží naspořit dostatek peněz kvůli neočekávaným výdajům.

„Většina populace se obává ztráty životní úrovně po odchodu do důchodu. Snaží se spořit a investovat, ale převážně očekává, že to ani zdaleka nebude stačit jejím nárokům na důstojné stáří. Lidé buďto nemají dostatek volných finančních prostředků, nebo je pro ně důchod ještě daleko nebo počítají s tím, že budou v důchodu muset pracovat,“ vysvětluje Michal Straka, analytik agentury Ipsos.

Kdo chce mít v důchodu příjem kolem současných 30 tisíc korun, měl by si zajistit měsíční rentu ke státnímu důchodu ve výši 10 tisíc korun. „K té ale vede dlouhá cesta, a to by si měl každý uvědomit. Pro třicátníky to vychází na měsíční spoření kolem 2200 korun, u čtyřicátníka skoro 3700 a padesátníka 7200 korun. Vlastní příprava bude do budoucna enormně zásadní a je potřeba o tom mluvit,“ zdůrazňuje Novák.

Chtělo by to víc investic

Lidé s vysokoškolským vzděláním častěji směřují peníze na penzi do podílových fondů a do nemovitostí, ukázal průzkum. Lidé s čistým měsíčním příjmem od 40 do 50 tisíc korun také častěji využívají stavební spoření, investují do nemovitostí nebo do akcií a dluhopisů.

Spočítáno! Zdroj: Shuttertock Budoucí důchodce čeká výrazně méně peněz od státu, než dostávají důchodci současní. Nejhůř na tom budou lidé narozeni okolo roku 1985, ukazuje analýza. Jaký důchod dostanete, když je vám teď dvacet nebo třicet?

„Podíl Čechů, kteří dnes skutečně investují, je stále příliš nízký,“ říká Petr Čížek, předseda představenstva investiční společnosti Investika. „V domácích fondech je dosud kumulativně nainvestováno zhruba 500 miliard korun. Vedle toho přitom Češi za jediný rok prosázejí 400 miliard korun. Potřebujeme lidi přesvědčit, že by se neměli spoléhat pouze na stát, ale měli by myslet na své zajištění ve stáří vlastními silami. Čím dříve se začnou o svou budoucí finanční situaci zajímat, tím lépe pro ně,“ upřesňuje.

Téměř 40 procent lidí, kteří neinvestují, odrazuje obava ze ztráty peněz. Téměř z třiceti procent proto, že nemají dostatek informací. „Ukazuje to bohužel, že ani tak jednoduchý, transparentní a státem výrazně regulovaný produkt nedokážeme lidem vysvětlit tak, aby jej nepovažovali za příliš složitý nebo rizikový. V oblasti osvěty kolem investičních produktů nás evidentně čeká ještě hodně práce na tom, abychom uměli věci správně vysvětlovat,“ podotýká Richard Siuda, předseda představenstva Conseq Investment Management.

„Ukazuje se, že jednoznačně chybí finanční produkt, který by byl v populaci jasně vnímán jako výhodný a efektivní nástroj na dlouhodobé spoření na stáří,“ říká Straka.

Podle něj takové produkty existují, ale úroveň jejich znalosti je nízká a u části populace je stále ještě zatížená špatnými zkušenostmi v neregulovaném období devadesátých let. „Dnešní nabídka standardních finančních produktů kopíruje nejvyspělejší trhy světa,“ ujišťuje Novák.

Pražané chtějí v důchodu dál pracovat

Čtyřicet čtyři procent lidí by rádo nastoupilo do řádného důchodu. Téměř čtvrtina lidí plánuje po odchodu do důchodu dál pracovat, naopak necelá pětina by chtěla jít do penze předčasně. Věkově mladší lidé počítají spíše s řádným důchodem; odlišný postoj průzkum objevil u lidí ve věku 55 až 64 let, kteří chtějí odejít do předčasného důchodu.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

V důchodu plánují pracovat častěji lidé z Prahy (41 procent) a vysokoškolským vzděláním (33 procent).

„Zajímavé je zjištění, že je více těch, kteří plánují pracovat i poté, co jim vznikl nárok na důchod, než těch, kteří chtějí odejít do důchodu předčasně. Z veřejné debaty by mohl mít člověk opět snadno pocit, že je to právě opačně, a že preference populace jsou zcela odlišné,“ dodává Hampl.

Osmdesát jedna procent dotázaných uvedlo, že ještě před důchodem splatí hypotéku, nicméně 56 procent lidí očekává, že jim díky tomu klesne část výdajů, vzrostou jim ale jiné položky. Například na zdravotní péči (58 procent), energie (39 procent), bydlení (33 procent) a potraviny. Čekají, že se budou muset omezit hlavně v oblastech jako je návštěva restauračních zařízení, cestování či nákup potravin.

Více než polovina lidí si představuje, že v důchodu bude bydlet v rodinném domě v osobním vlastnictví. Ze současných penzistů jich ve vlastním domě bydlí 42 procent, ve stejné míře bydlí ve vlastním bytě.

Více než polovina lidí se v důchodu neplánuje připojistit, a to navzdory zvýšení nákladů na zdravotní péči. Zato ti, kteří v důchodu připojištění plánují, chtějí také častěji spořit svým dětem (64 procent). Celkem 46 procent lidí plánuje dětem spořit i v důchodu. Tito lidé pak častěji plánují přepsat svůj majetek na děti během důchodu. Ještě před ním odchodem do penze tak plánuje učinit více než třetina lidí.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem