Státní podpora spoření na důchod se změní. Nová tabulka

Lidé, kteří si na penzijní spoření posílají méně než 1150 korun měsíčně, dostanou nižší státní příspěvek než dosud. Naopak kdo si bude spořit víc, dostane od státu vyšší podporu. Počítá s tím návrh, který dokončilo ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury.

Minimální částka, kterou si lidé musí ukládat pro nárok na státní příspěvek, má stoupnout na 500 korun měsíčně z dosavadních 300 korun. Na druhou stranu stoupne i maximální částka, k níž lze příspěvek získat: na 1700 korun měsíčně z dosavadních 1000 korun.

Státní příspěvek na penzijní spoření má nově dosahovat vždy 20 procent z ukládané částky. Dosud příspěvek klesá z 30 procent u nejnižší „úložky“ na 23 procent u nejvyšší.

V praxi to znamená, že minimální příspěvek má nově dosahovat 100 Kč, pokud si člověk ukládá aspoň 500 Kč měsíčně. Víc peněz od státu než dosud dostane až ten, kdo si ukládá přes 1150 Kč měsíčně. Maximální příspěvek má být nově 340 Kč (při ukládání 1700 Kč měsíčně) místo dosavadních 230 Kč (při ukládání 1000 Kč měsíčně).

Rozdíl ukazuje následující tabulka.

Jak se změní státní příspěvek na penzijní spoření kolik si uložíte měsíčně státní příspěvek nově státní příspěvek doteď 300 Kč 0 Kč 90 Kč 400 Kč 0 Kč 110 Kč 500 Kč 100 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 700 Kč 140 Kč 170 Kč 800 Kč 160 Kč 190 Kč 900 Kč 180 Kč 210 Kč 1000 Kč 200 Kč 230 Kč 1100 Kč 220 Kč 230 Kč 1200 Kč 240 Kč 230 Kč 1300 Kč 260 Kč 230 Kč 1400 Kč 280 Kč 230 Kč 1500 Kč 300 Kč 230 Kč 1600 Kč 320 Kč 230 Kč 1700 Kč 340 Kč 230 Kč zdroj: návrh ministerstva financí, výpočty Peníze.cz

Ministerstvo nakonec vylepšilo svůj původní návrh z loňského léta: tehdy chtělo státní příspěvek snížit na 18 procent z ukládané částky, maximem by byl příspěvek 270 Kč při ukládání 1500 Kč měsíčně.

Změny mají zohlednit růst mezd od posledních úprav příspěvku (od roku 2013) a motivovat lidi k ukládání vyšších částek. Zároveň to má mít pokud možno neutrální dopad na státní rozpočet, vysvětluje ministerstvo.

Zvýšení maximální „úložky“ pro nárok na státní příspěvek zároveň znamená, že daňově zvýhodněné budou až částky nad 1700 korun měsíčně, ne nad 1000 korun jako dosud. Od základu daně se totiž nedají odečítat částky, k nimž lze dostat státní příspěvek.

Změny mají platit od začátku roku 2024. Dotknou se i nově posílaných peněz na dříve sjednané smlouvy. Kdo si doteď ukládal třeba jenom minimální částku 300 Kč měsíčně, samozřejmě nebude muset vracet dosavadní státní podporu. K novým vkladům od ledna 2024 ji ale bude dostávat jen tehdy, když si začne ukládat aspoň 500 Kč.

Návrh je součástí balíčku novel zákonů „v souvislosti s rozvojem finančního trhu“ (původní název mluvil jen o kapitálovém trhu). V nejbližších týdnech by ho měla projednat vláda a poslat do Poslanecké sněmovny.

Společný limit 48 tisíc ročně pro daňový odpočet

Balíček počítá i se sloučením limitu pro daňový odpočet penzijního spoření a životního pojištění. Stejnou daňovou výhodu by navíc nově dostaly investice do akcií, dluhopisů, podílových fondů a podobně.

Doteď si lidé mohou odečíst od základu daně maximálně 24 tisíc korun ročně za penzijní spoření a dalších až 24 tisíc za životní pojištění (pokud obsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová, tedy s výjimkou čistě rizikového pojištění).

Oba limity se mají od roku 2024 sloučit do jednoho, navrhuje ministerstvo. Zatímco doteď se 24 tisíc korun počítá u každého z těchto produktů zvlášť, nově by existovala společná hranice 48 tisíc korun a záleželo by na každém člověku, jak by ji v praxi využil. Lidem, kteří neuplatňují životní pojištění, se tak může odpočet příspěvků na penzijní spoření zdvojnásobit.

Společný limit 48 tisíc korun by navíc mohli – vedle „penzijka“ a „životka“ – nově využít obecně na „daňově podporované produkty spoření na stáří“. Mezi ně mají nově patřit investice a další nástroje evidované jako „dlouhodobý investiční produkt“ – víc si o něm napíšeme za chvíli.

Se zvýšením celkového limitu odpočtu ministerstvo – navzdory růstu mezd a inflaci – nepočítá. Lidé by si dál mohli odečíst maximálně 48 tisíc ročně, což znamená výslednou úsporu na dani 7200 korun.

V praxi si tak polepší lidé, kteří do penzijních fondů posílají víc peněz, nebo kteří investují – jestliže zároveň nevyužívají maximální odpočty na životní pojištění.

Daňové výhody i pro investice

Na státní podporu – formou zmíněného odpočtu od základu daně – mají od roku 2024 nově dosáhnout i lidé, kteří se snaží finančně zajistit na stáří některými jinými způsoby: především investicemi do podílových fondů, do jednotlivých akcií, dluhopisů nebo některými termínovanými vklady.

Nově podporované produkty ministerstvo označuje jako „dlouhodobý investiční produkt“. Ten by mohly nabízet především banky, obchodníci s cennými papíry nebo investiční společnosti, dohlížet na něj mají Česká národní banka a finanční arbitr. Jde už o třetí pojmenování – původní návrh mluvil o „účtu dlouhodobých investic“, další pak o “investičním penzijním účtu“.

„Stát tím umožní občanům investovat do dalších finančních produktů, které mohou nabídnout vyšší možné zhodnocení, byť za cenu vyššího rizika znehodnocení investovaných prostředků,“ vysvětluje ministerstvo v návrhu. Chce tím odstranit dosavadní znevýhodnění těchto produktů. Nějakou formu „osobního spořicího účtu“ po vzoru západních ekonomik doporučuje Česku i Světová banka.

Na dlouhodobém investičním produktu by bylo možné evidovat (daňově podporovat) jenom:

peněžní prostředky,

investiční cenné papíry,

cenné papíry kolektivního investování,

nástroje peněžního trhu a

deriváty, které nejsou investičním cenným papírem a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku vedeného na investičním penzijním účtu, je-li hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna.

I pro investice má platit základní podmínka zamezující předčasnému výběru. Jde o obdobu dosavadního pravidla 60+60, tedy že smlouvu nejde vypovědět dřív než v 60 letech věku a zároveň ne dřív než 60 měsíců od založení. Nově (na smlouvy uzavřené po účinnosti novely, tedy zřejmě od ledna 2024) se však minimální délka spoření prodlouží z 60 na 120 měsíců, tedy z pěti na deset let.

Člověk, který si vybere úspory předčasně, by musel doplatit daň.

Možnost pro uplatnění odpočtů se má rozšířit i na straně zaměstnavatele. Vedle penzijního spoření a životního pojištění by nově mohl lidem přispívat na investice. Ani na straně zaměstnavatele ale nemá stoupnout celková výše dosavadní úlevy – tedy až 50 000 korun ročně.

Odvážnější investice v penzijku

Navrhovaný balíček počítá i s rozšířením doplňkového penzijního spoření (účastnické fondy neboli třetí pilíř, lidově zvané „nové penzijní připojištění“). Má vzniknout nový typ fondu, označovaný jako alternativní.

Ten by mohl investovat ještě odvážněji než dosavadní dynamické fondy. Tedy nejenom do akcií a dluhopisů, ale hlavně do private equity fondů a infrastrukturních projektů. Investovat by mohl také do komodit (například do zlata), nemovitostí, práv duševního vlastnictví, práv na výplatu peněžních prostředků, plavidel, letadel, drážních vozidel nebo strojů, nebo i do přímých podílů ve firmách.

Lidé by tak mohli v dlouhodobé perspektivě dosáhnout vyššího zhodnocení, samozřejmě s vyšším rizikem. Víc peněz by museli dát i na poplatky, které by nebyly tolik regulované jako u dosavadních dynamických fondů.

S většinou změn – kromě úprav státního příspěvku na penzijní spoření – přišlo ministerstvo financí už v srpnu 2019 pod vedením Aleny Schillerové. Rozsáhlý balíček pak podpořila tehdejší vládní koalice ANO a ČSSD o rok později. Novinky měly fungovat od roku 2022, jenže tehdejší vláda je v Poslanecké sněmovně nedokázala do voleb prosadit.

Návrh vůbec neřeší případnou existenci státního penzijního fondu, jehož vznik v minulém volebním období prosazovali piráti nebo ministerstvo práce a sociálních věcí vedené ČSSD.

