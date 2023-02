Do důchodu později. Vláda má plán, jak zvednout strop

Dnešní padesátníci by měli odcházet do starobního důchodu v 66 letech, dnešní čtyřicátníci v téměř 67 letech a lidé, kterým je dnes 34 a méně, dokonce v 68 letech. Informovala o tom Česká televize s odkazem na interní materiál ministerstva práce a sociálních věcí, který projednalo vedení stran vládní koalice.

Nová pravidla by se nedotkla lidí, kterým je dnes více než 57 let. Všichni ostatní by šli do důchodu později, předpokládá návrh.

Věk odchodu do důchodu se každoročně zvyšuje i podle dosavadních pravidel, které v roce 2017 schválila tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců. Postupně se důchodový věk sjednotí pro muže a ženy na 65 letech. Prodlužování se mělo zastavit v roce 2030 s tím, že zřejmě půjde jen o dočasný strop.

Podle principu, který navrhla předchozí důchodová komise vedená sociologem Martinem Potůčkem, mají Češi trávit v důchodu čtvrtinu života. Důchodový věk se přepočítává z předpokládaného věku dožití při vstupu do penze. A protože věk dožití roste, měl by růst i důchodový věk.

„Po roce 2030 začnou chodit do penze populačně silné ročníky. Abychom udrželi solidní důchody, tak o tom musíme debatovat. Do roku 2030 jsou jasně daná pravidla a nic se nezmění, je to dlouhodobě dané,“ řekl České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Také ostatní zástupci vládní koalice argumentují, že bez dalšího postupného zvyšování věku odchodu do důchodu je současný penzijní systém neudržitelný. Pro růst důchodového věku byla v roce 2019 například i tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Senioři by tedy měli trávit v důchodu zhruba stejnou dobu jako dosud, ale nárok na něj jim vznikne později. Kritici namítají, že takové plány neberou v úvahu zdravotní omezení, tedy nižší šanci dožít se důchodového věku bez vážnějších problémů. Politici i experti už mnoho let mluví o tom, že lidé z náročných profesí budou moct do důchodu dříve (bez sankcí). Zatím ale takovou úlevu dostali jen horníci, kteří dlouhodobě pracovali v hlubinných dolech, a nově také zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči.

Věk odchodu do penze podle aktuálních pravidel si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem