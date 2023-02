Důchody se opět zvýší. Ale výrazně méně, než měly

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 15. 2. 2023 15:50

V červnu dojde k dalšímu mimořádnému zvýšení důchodů. Průměrný starobní důchod se zvedne o 750 korun, oznámilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Vláda se zároveň shodla na změně valorizačního schématu, podle kterého by se důchody měly zvyšovat.

V červnu se má o 400 korun zvednout základní výměra důchodu, procentní (zásluhová) výměra pak stoupne o 2,3 %. Průměrný starobní důchodce tak v červnu dostane o 750 korun víc a průměrný důchod po valorizaci překročí 20 tisíc korun.

Průměrný starobní důchod dnes dosahuje v průměru 19 440 korun. Zatímco dříve dělal zhruba 41 procent průměrné mzdy, po loňských mimořádných valorizacích, způsobených vysokou inflací, se blíží už polovině průměrné mzdy.

Vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou

„Když naše vláda nastupovala, průměrný důchod činil 15 425 korun. Po červnové valorizaci to bude 20 188 korun. To je nevídaná výše i v poměru k průměrným výdělkům ekonomicky aktivních občanů,“ připomíná ministr Marian Jurečka.

Stejně jako starobní důchody porostou i důchody invalidní, vdovské a vdovecké i sirotčí. Výjimkou budou jen lidé, kteří pobírají dva důchody naráz – typicky starobní a vdovský/vdovecký. U těch se o 400 korun bude zvyšovat jen jeden.

Vláda reaguje na fakt, že loňské mimořádné valorizace pomohly lidem s nižšími důchody méně než těm s vyššími. Podle dosavadního zákona se totiž při mimořádné valorizaci kvůli inflaci zvedá jen zásluhová (procentní) část penzí. A ta je tím menší, čím menší je důchod. Pevná (základní) složka zůstávala stejná. Podrobně jsme to popsali tady: Chudším důchodcům přidají méně. Změní se mimořádná valorizace?

Změna ve způsobu zvyšování důchodů má však hlavně ulevit státnímu rozpočtu. „Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by červnová valorizace dalších až 34 miliard dluhu do státního rozpočtu. Takto nárůst bude plynulejší a nepřesáhne v součtu 15 miliard korun,“ říká Jurečka.

Důchodci jsou podle mnoha ekonomů jedinou skupinou obyvatel, která měla díky valorizaci stoprocentně pokrytou inflaci.

Jak se změní výpočet mimořádné valorizace?

Bez změny pravidel by procentní složka v červnu stoupla o víc než 11 procent (základní by zůstala stejná), upřesňuje ekonom Lukáš Kovanda z Trinity bank. Důchodci však nakonec odstanou přidáno o dost méně.

Průměrný starobní důchod letos v lednu podle České správy sociálního zabezpečení – tedy už po letošní řádné valorizaci a započítání novoty v podobě výchovného – činil 19 438 korun. Jak by se v červnu zvýšil podle dosavadních pravidel, tedy bez vládou avizované změny výpočtu?

"Od částky 19 438 Kč odečteme hodnotu základní výměry, zmíněných 4040 korun, takže dostáváme 15 398 Kč. Navýšením této částky o 11,5 % získáváme 17 169 Kč. K této sumě přičteme základní výměru, tudíž výsledná výše průměrné penze navýšené mimořádnou valorizací měla od červnové splátky důchodu činit 21 209 korun. Průměrný důchod se tedy měl navyšovat o zhruba 1771 korun,“ upřesňuje Kovanda.

Jenže vláda ve snaze ušetřit peníze změní výpočet, takže červnová valorizace bude nižší. Průměrný důchod se zvýší na 20 192 korun (tedy jen o 754 korun měsíčně namísto 1771 korun).

Rychlá čísla Stávající průměrný starobní důchod dosahuje 19 440 Kč . Ten se od června navýší o 750 Kč , to je nárůst ve výši cca 3,9 %.

. Ten se od června navýší , to je nárůst ve výši Důchodce, který nyní pobírá 8000 Kč, od června dostane 8480 Kč, tedy 6,2 % navíc. Výše důchodu Navýšení při valorizaci 14 000 Kč 630 Kč 16 000 Kč 676 Kč 24 000 Kč 860 Kč Zdroj: MPSV

Rychle do sněmovny

Změna, na které se dnes shodla vláda, ještě nemá ani podobu oficiálního návrhu. Ministerstvo se kvůli snaze o co nejrychlejší schválení vyhne klasickému připomínkovému řízení: rychle teď připraví konkrétní znění novely, aby ho vláda mohla formálně potvrdit a ideálně v příštím týdnu poslat do Parlamentu. O tom, že dosavadní pravidla mimořádné valorizace by bylo vhodné změnit, přitom ekonomové mluvili přinejmenším od loňského září.

Aby se všechno stihlo, musí být novela zákona o důchodovém pojištění definitivně schválena do 22. března.

Změna valorizací má být předznamenáním širší důchodové reformy, kterou teď vládní strany předběžně projednávají. „Nejen na této úpravě, ale také na celé důchodové reformě chceme najít širokou politickou shodu. Budeme tedy samozřejmě jednat i s opozicí,“ říká Jurečka.

