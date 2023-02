Jak vám zvýší důchod? Spočítejte si valorizaci po vládních škrtech

Vysoká inflace přinese letos v červnu další mimořádné zvýšení důchodů. Vláda ale chce na poslední chvíli změnit výpočet tak, aby ve státním rozpočtu ušetřila skoro 20 miliard korun.

Podle dosavadních pravidel v zákoně při červnové valorizaci měla procentní (zásluhová) část důchodů stoupnout o 11,5 %, spočítalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Pevná (základní) část důchodů by zůstala stejná jako dosud.

U důchodu ve výši 20 tisíc měsíčně by to znamenalo celkové zvýšení o 1836 Kč, což je o 9,2 %. Důchod ve výši 16 tisíc by se zvýšil o 1376 Kč, tedy o 8,6 %.

Jenže: Vláda se včera shodla na změně „valorizačního schématu“. Zatím jen právě pro nejbližší červnovou valorizaci. Navrhuje novelu, která by v červnu místo dosavadního výpočtu použila jiný vzoreček: procentní část důchodů se zvýší jen o 2,3 % a k tomu se každému důchodci zvýší ještě o částku 400 korun (i toto zvýšení se týká procentní části, základní část zůstane na dosavadních 4040 Kč).

Mimořádná valorizace tak zřejmě bude výrazně nižší. U průměrného důchodu dělá rozdíl kolem tisícovky měsíčně. Podle nových pravidel si člověk, který teď bere důchod ve výši 20 tisíc měsíčně, polepší o 786 Kč, což jsou 3,8 %. Člověk s důchodem 16 tisíc si polepší o 676 Kč, tedy o 4,2 %.

Výpočet pro váš konkrétní důchod – a rozdíl obou variant výpočtu – ukáže naše kalkulačka:

Stejně jako starobní důchody porostou i důchody invalidní, vdovské a vdovecké i sirotčí. Výjimkou budou jen lidé, kteří pobírají dva důchody současně – typicky starobní a vdovský/vdovecký. U těch se o 400 korun bude zvyšovat jen jeden.

Vláda také reaguje na fakt, že loňské mimořádné valorizace pomohly lidem s nižšími důchody méně než těm s vyššími (podrobně jsme to popsali loni v září). Díky tomu, že by se ke zvýšení procentní části nově připočetla ještě pevná částka 400 korun, by si lidé s nižšími důchody v červnu polepšili víc než lidé s vyššími důchody: například penze 8000 Kč měsíčně by se teď zvýšila o 6,2 %, zatímco penze 30 000 Kč jen o 3,3 %. Ve skutečnosti by ale skoro všichni dostali méně než podle dřívějších pravidel, polepší si jen lidé s nejnižším důchodem do přibližně 8000 Kč. Rozdíl přehledně ukazuje následující tabulka.

Zatím jde jen o návrh. V příštím týdnu by ho definitivně měla potvrdit vláda a pak ho chce zrychleně prosadit v Parlamentu, kde má většinu. Podle ministerstva je všechno potřeba stihnout do 22. března. Jde sice o zvýšení až od června, ale jak se bohužel několikrát ukázalo při výpočtu exekučních srážek z důchodů, Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje pro přípravu výrazně delší předstih, než bychom v roce 2023 čekali.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci spokojenou budoucnost

Vláda věří, že novela projde bez standardního připomínkového řízení a standardního projednání ve sněmovně. U Ústavního soudu se chce případně bránit argumentem, že bez jejího zásahu by státu hrozily značné hospodářské škody. Nevysvětluje už, proč novelu nepřipravila s předstihem. O tom, že dosavadní pravidla mimořádné valorizace by bylo vhodné změnit, přitom ekonomové mluvili přinejmenším od loňského září.

Kdyby důchody v červnu stouply podle dosavadních pravidel, zvýší to letošní výdaje státního rozpočtu o 34,4 miliardy korun, v roce 2024 a dalších pak o 58,8 miliardy, spočítalo ministerstvo. Po změně pravidel by letošní výdaje stouply „jen“ o 19,4 miliardy, v příštím roce o 33 miliardy.

Důchodci jsou podle mnoha ekonomů jedinou skupinou obyvatel, která měla díky valorizaci stoprocentně pokrytou inflaci.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka připomíná, že průměrný starobní důchod dnes dosahuje v průměru 19 440 korun. Zatímco dříve dlouhodobě dělal zhruba 41 procent průměrné mzdy, loni to bylo už 42,2 %. A když se nezmění dosavadní pravidla, stoupl by poměr po červnové valorizaci na 47,1 % průměrné mzdy. Když vládou navrhované omezení projde, dosáhne průměrný důchod 45,8 % průměrné mzdy – i to bude nejvíc od roku 1998, kdy činil 45,9 %. „Vyšších hodnot bylo dosaženo naposledy v transformačních letech 1990 až 1993,“ dodává ministerstvo.

Vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou:

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! Jsme i na Instagramu.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora. Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem