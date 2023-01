Ano, řekli jste v telefonu. Před šmejdy vás ochrání novinka

Co se děje

Smlouva, kterou spotřebitel sjedná ústně po telefonu, je platná až od chvíle, kdy ji odsouhlasí v písemné podobě. Zpřísnění dosavadních pravidel přinesla novela od 6. ledna 2023.

Lidé by díky novince měli dostat víc času, aby si uvědomili, že nějakou smlouvu po telefonu vůbec sjednali, a v klidu se seznámili s její konkrétní podobou. Mělo by to omezit případy, kdy prodejci využívají nejednoznačných formulací, nátlaku nebo momentu překvapení.

Novela zároveň prodlužuje dobu na odstoupení od některých smluv uzavřených mimo obchodní prostory, a to z dosavadních čtrnácti na třicet dnů. Konkrétně jde o smlouvy uzavřené během „výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb“, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti (podomním prodeji).

Souhlas po telefonu už nestačí

Podle nových pravidel „nabídku učiněnou během telefonního hovoru musí podnikatel potvrdit spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině“.

Smlouva tak začne platit až ve chvíli, kdy ji podepíšete (nebo elektronicky odsouhlasíte v textové podobě). A nic se nemění na tom, že pak ještě máte 14 dnů na odstoupení od smlouvy.

I podle dřívějších pravidel musel podnikatel zaslat spotřebiteli „potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, a to v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu“. Takzvaní šmejdi však zneužívali situace, hlavně vůči seniorům a jiným zranitelným skupinám.

Díky speciálně vyškoleným obchodníkům, jejich taktice, nátlaku nebo nejednoznačným formulacím si totiž spotřebitelé během hovoru nemuseli uvědomit, že vůbec nějakou smlouvu uzavřeli – někdy stačilo jen odpovědět „ano“ nebo „souhlasím“ na otázku, která působí jako nezávazná nebo dílčí. A i kdyby skutečně souhlasili, nemuseli mít přesný přehled o tom, k čemu se vlastně zavázali, protože neměli možnost přečíst si přesné a kompletní smluvní podmínky.

Možnost odstoupit od smlouvy uzavřené „distančním způsobem“ (na dálku) do 14 dnů měli spotřebitelé i podle dřívějších pravidel. Počítalo se to ale v zásadě už od vysloveného souhlasu (typicky v telefonu), tedy dříve, než obdrží smlouvu v textové podobě. U kupní smlouvy sice začíná lhůta na odstoupení až ode dne převzetí zboží, přesto to v některých případech vyžaduje nepřiměřenou aktivitu na straně spotřebitele, další výdaje nebo překonávání překážek – například některým obchodníkům se nelze dovolat.

„Někteří spotřebitelé obdrží zboží a výzvu k zaplacení, aniž by si byli ve většině případů vědomi toho, že vůbec nějakou smlouvu uzavřeli či dali souhlas se zasíláním dalších nabídek. Podle průzkumu provedeného ministerstvem průmyslu a obchodu, kterého se zúčastnilo 135 respondentů, bylo zjištěno, že 31 % procent respondentů se s touto praktikou setkalo. Z průzkumu také vyplynulo, že pouze u 12 % respondentů, kteří obdrželi zboží na základě nezávazné nabídky učiněné po telefonu, se podařilo zboží vrátit, aniž by došlo ke sporu s obchodníkem,“ upřesňuje ministerstvo.

Kromě toho, že podnikatel má na začátku hovoru říct základní údaje o sobě a účel hovoru, musí nově uvést také údaje o jiné osobě (firmě), pokud telefonuje v jejím zastoupení. A připomínáme i pravidlo, která funguje už delší dobu: když vás pak nepoučí o možnosti odstoupit od smlouvy, prodlužuje se tato možnost o rok.

Předváděcí akce a podomní prodej: odstoupení do 30 dnů

Od smlouvy, kterou spotřebitel uzavře při podomním prodeji („v domácnosti bez předem domluvené návštěvy, resp. při nevyžádané návštěvě“) nebo během předváděcí akce („během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb“), je nově možné odstoupit do třiceti dnů místo dosavadních čtrnácti.

Do zákona přibylo i další zjednodušení. Nově stanoví, že „spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli“ – to se týká jak smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku), tak smluv uzavřených mimo obchodní prostory (typicky podomní prodej a předváděcí akce).

Obchodník či prodejce vás tedy nemůže omezovat například tím, že trvá na přesné formě nebo znění takového odstoupení od smlouvy. Stačí, když je jasné, co tím jako zákazník sledujete. Odstoupit můžete zasláním dopisu, e-mailu, v telefonním hovoru, případně i vrácením zboží spolu s jednoznačným prohlášením. Teoreticky i osobně – ve vlastním zájmu by však spotřebitel měl volit způsob, který pak může dobře prokázat.

