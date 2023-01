Změny v bodovém systému mají zelenou. Řidičák už od 17 let

Jednodušší bodový systém, přísnější pokuty za závažné přestupky, řidičák už od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičák na zkoušku. To jsou hlavní změny, které mají fungovat od roku 2024.

Bodový systém zřejmě čekají největší změny od jeho zavedení v roce 2006. Návrh ministra dopravy Martina Kupky dnes podpořila vláda, teď zamíří k poslancům. Novinky mají platit od roku 2024.

O změnách se mluví řadu let, ale ani poslední návrh z jara 2020 nakonec tehdejší vláda vedená Andrejem Babišem nedokázala prosadit. Nové vedení ministerstva dopravy přišlo loni v létě s dalším návrhem, na vládu poslalo ještě po dalších úpravách.

Pevné sazby blokových pokut a přehlednější body

Bodový systém má být přehlednější a srozumitelnější. Přestupky vedoucí k závažným nehodám budou postihovány přísněji a naopak přestupky méně závažné by měla řešit pouze finanční sankce.

Bodové sankce mají být nově rozdělené na šest, čtyři a dva body. U nejzávažnějších přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost (protože celkových trestných bodů je dvanáct), u čtyřbodových třikrát a dost. Současně to ovšem znamená, že kvůli nejzávaznějším přestupkům už řidič nedostane sedm trestných bodů jako dosud, ale jen šest.

Novela se zaměřuje na nejzávažnější přestupky, které vedou k tragickým nehodám. Za jízdu pod vlivem alkoholu ministerstvo navrhuje prodloužit zákaz řízení na rok a půl z dosavadního jednoho roku. Při odmítnutí testu na alkohol nebo jinou návykovou látku pak hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta ve správním řízení do 75 tisíc korun.

HLAVNÍ NAVRHOVANÉ ZMĚNY V BODOVÉM SYSTÉMU A SANKCÍCH SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ SOUČASNÉ BODY NOVÉ BODY SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky - - 2500 - 20 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 (nad 0,3 ‰) 6 (nad 0,3 ‰) 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Stav vylučující způsobilost - - 25 000 - 50 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 6 12 až 24 měs. 6 až 18 měs. Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky - - 25 000 - 50 000 Kč 25 000 - 75 000 Kč 7 6 12 až 24 měs. 18 až 36 měs. Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz do 2500 Kč (pouze nemotorová vozidla) 4500 - 5500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 6 1 až 6 měs. - Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici - 4 500 - 5500 Kč 5 000 - 10 000v 7000 - 25 000 Kč 7 6 6 až 12 měs. - Porušení zákazu předjíždění - 4500 - 5500 Kč 5 000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 6 6 až 12 měs. - Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!" do 2500 Kč 4500 - 5500 Kč 2500 - 5000 Kč (4 - 7500 recidiva) 7000 - 25 000 Kč 5 6 1 až 6 měs. (recidiva, úmysl u pokynu) 4 až 6 měs.(úmysl u pokynu) PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více - - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 5 6 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více do 2500 Kč 2500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč 3 4 1 až 6 měs. (recidiva) - o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní do 1000 Kč 1500 - 2000 Kč 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) 2 - - o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní do 1000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč 2 (v obci o více než 5 km/h) - - - OMEZENÍ NEBO OHROŽENÍ CHODCE Ohrožení chodce do 2500 Kč 2500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč 5 6 1 až 6 měs. (recidiva) - Omezení chodce do 2500 Kč 2 500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč 4 4 - Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce do 2500 Kč 2 500 - 3 500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč 3 2 - DOPRAVNÍ NEHODA Dopravní nehoda s ublížením na zdraví - - 25 000 - 50 000 Kč 25 000 - 75 000 Kč 7 (smrt, těžká újma) 6 (smrt, těžká újma) 12 až 24 měs. 6 až 18 nebo 18 až 36 měs. Neprodlené nezastavení vozidla do 10 000 Kč - 2500 - 5000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 4 1 až 6 měs. (recidiva) 4 až 6 měs. Neoznámení PČR do 10 000 Kč 2500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč - - 1 až 6 měs.(recidiva) - Neprokázání totožnosti do 10 000 Kč 2500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč - - 1 až 6 měs.(recidiva) - Opuštění místa nehody do 10 000 Kč - 2500 - 5000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 4 1 až 6 měs. (recidiva) 4 až 6 měs. STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY Telefon za volantem do 1000 Kč 2500 - 3500 Kč 1500 - 2500 Kč 4000 - 10 000 Kč 2 4 - - Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky do 2000 Kč 1500 - 2000 Kč 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč 4 (autosedačka) nebo 3 (pásy) 4 - - Nedání přednosti v jízdě do 2500 Kč 2500 - 3500 Kč 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč 4 4 1 až 6 měs. (recidiva) - Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu do 2000 Kč 1500 - 2000 Kč 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč 5 4 - - Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy do 2000 Kč - 1500 - 2500 Kč 7000 - 25 000 Kč - - - 4 až 6 měs. Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby do 2000 Kč 1500 - 2000 Kč 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč 3 4 - - Řízení bez řidičského oprávnění - - 25 000 - 50 000 Kč 25 000 - 75 000 Kč 4 4 12 až 24 měs. 18 až 36 měs. Jízda se zadrženým řidičským průkazem - - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 7 4 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. 12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince - - 25 000 - 50 000 Kč 25 000 - 75 000 Kč - 4 12 až 24 měs. 18 až 36 měs. PROFESNÍ, ZDRAVOTNÍ, TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST Řízení bez profesní způsobilosti - - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč 3 2 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce - - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním - - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem - 2500 - 3500 Kč 5000 - 10 000 Kč 4000 - 10 000 Kč 5 4 6 až 12 měs. - Jízda bez registrační značky - - 5 000 - 10 000 Kč 4 000 - 10 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Zakrytá registrační značka - - 5 000 - 10 000 Kč 4 000 - 10 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla - - 10 000 - 20 000 Kč 25 000 - 75 000 Kč - - 6 až 12 měs. 4 až 6 měs. Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel do 10 000 Kč - 5000- 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - - 4 až 6 měs. AUTOŠKOLA Učitel autoškoly - užití alkohol. nápoje nebo jiné návyk. látky za jízdy - - 10 000 - 20 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Učitel autoškoly - pod vlivem alkoholu nebo jiné návyk. látky - - 10 000 - 20 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Učitel autoškoly - zdravotní stav - - 10 000 - 20 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. Učitel autoškoly - odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) - - 10 000 - 20 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - 6 až 12 měs. 6 až 18 měs. MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY Zapomenuté doklady do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1 500 - 2 500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Nerozsvícená světla do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Špatné parkování do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Vyhazování věcí z auta za jízdy do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Porušení zákazu zastavení nebo stání do 2000 Kč do 1 500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) do 2000 Kč 1500 - 2000 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Parkování na místě pro invalidy do 2500 Kč 2500 - 3500 5000 - 10 000 Kč 4000 - 10 000 Kč - 2 - - Omezení jízdy do 2500 Kč 1500 - 2000 2500 - 5000 Kč 4000 - 10 000 Kč - - 1 až 6 měs. (recidiva) - Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření do 10 000 Kč - 2500 - 5000 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Neodevzdání řidič. průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla do 10 000 Kč - 2500 - 5000 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - Technická silniční kontrola do 2000 Kč 2500 - 3500 Kč 1500 - 2500 Kč 4000 - 10 000 Kč - - - - Ostatní drobné přestupky do 2000 Kč do 1500 (domluva) 1500 - 2500 Kč 2000 - 5000 Kč - - - - JINÉ PŘESTUPKY fyzická osoba - provozovatel nezná totožnost řidiče do 10 000 Kč - 5000 - 10 000 Kč 7000 - 25 000 Kč - - - - přestupky právnických a podnikajících fyzických osob do 10 000 Kč - do 100 000 Kč 10 000 - 100 000 Kč - - - - Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky stanovené v odst. 7 a dle § 125f odst. 1; domluva možná pouze u § 125c odst. 1 písm. k); nelze upustit ani podmínečně, pokud však mělo proběhnout společné řízení, pak ano. Zdroj: ministerstvo dopravy

Za jízdu na červenou, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo otáčení či couvání na dálnici má být nově ukládána bloková pokuta 4500 až 5500 Kč místo dosavadních maximálně 2500 Kč. Pokud řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu mezi sedmi až 25 tisíci Kč.

Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec) má nově hrozit v přestupkovém řízení pokuta až 25 tisíc Kč (dosud maximálně 10 tisíc) a k tomu šest bodů místo pěti. U překročení rychlosti v obci o 20 km/h nebo o 30 km/h mimo obec počítá návrh s blokovou pokutou 2500 až 3500 Kč a čtyřmi body. Další sankce a změny najdete v tabulce.



Tresty naopak mají klesnout u prohřešků, které ministerstvo označuje jako bagatelní. Mezi ně patří nejen zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, ale také třeba nerozsvícená světla, špatné parkování (včetně místa pro invalidy), vyhazování věcí z auta za jízdy, obtěžování ostatních nadměrným hlukem či rozstřikováním kaluží, porušení zákazu zastavení nebo stání nebo jízda bez pásů (přepravovaná osoba).

„Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy,“ říká mluvčí ministerstva František Jemelka.

Řízení od 17 let pod dohledem mentora

Ministerstvo také navrhuje, aby lidé mohli řídit už od 17 let. Do autoškoly může zájemce nastoupit už patnácti a půl let, po ukončení výuky a výcviku (nejdříve v 17 letech) ho autoškola přihlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti. Když uspěje a získá řidičské oprávnění, může od 17. narozenin řídit vozidlo skupiny B pod dohledem mentora. Od 18. narozenin může řídit sám.

Hlavní přínos této novinky? Začínající řidič řídí a získává řidičské schopnosti v reálném a kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného mentora, typicky může jít o rodiče, říká ministerstvo.

Kdo může být mentor?

vyzrálá osobnost – držení oprávnění skupiny B minimálně 10 let

bezúhonnost – držitel řidičského oprávnění v délce minimálně pět let bez přerušení (bez odnětí a podobně)

bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora

dohledatelnost – zákonný zástupce nahlásí na úřad, registr řidičů zkontroluje podmínky a zapíše mentora k řidiči

povinnosti mentora jsou obdobné povinnostem učitele v autoškole

nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholu a jiných návykových látek

jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci, …

musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče

Řidičák na zkoušku

Chystá se také preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění – bez ohledu na jejich věk. Vychází se z rakouského a německého modelu.

Když v této dvouleté lhůtě spáchá přestupek či trestný čin za šest bodů nebo se zákazem řízení, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů.

Oproti původním plánům se už ale nepočítá s tím, že by takový začátečník měl poloviční bodové konto (šest bodů). Ministerstvo dopravy vysvětluje, že nechce tyto řidiče hned „vyblokovat“ z provozu.

