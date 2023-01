Stát odpustí další dluhy. Přijde poslední Milostivé léto

Co se děje

O akci zvané Milostivé léto jste už nejspíš slyšeli. První běžela na přelomu let 2021 a 2022, druhá na podzim 2022. Lidé dostali šanci zbavit se některých dluhů snadněji: kdo zaplatil dlužnou jistinu (původní dluh) a k tomu poplatek za zastavení exekuce (u první akce 908 Kč, u druhé 1815 Kč), tomu bylo odpuštěno příslušenství – tedy hlavně sankce a úroky z prodlení.

Lidé se mohli zbavit dluhů vůči státu, samosprávě a jejich organizacím – například dopravním podnikům, energetické společnosti ČEZ nebo zdravotním pojišťovnám. Obce odpustily třeba i dlužné nájemné z obecního bytu. Muselo jít o dluhy, které vznikly před začátkem této oddlužovací akce.

Jenže: První Milostivé léto i jeho pokračování se týkaly jen dluhů, které vymáhali soudní exekutoři. Nevztahovalo se na takzvané správní exekuce – tedy zjednodušeně dluhy, které si vymáhají samy úřady a nepoužívají k tomu soudní exekutory. Mimo tak zůstaly hlavně daňové dluhy vůči finanční správě nebo dluhy na sociálním pojištění vůči České správě sociálního zabezpečení. To se nelíbilo ani dlužníkům, ale Exekutorské komoře: stát chtěl, aby soudní exekutoři škrtali dluhy a svoje náklady, které s jejich vymáháním měli, přitom sám stát neškrtal dluhy, které vymáhá po vlastní ose.

A právě to má napravit třetí – a prý definitivně poslední – Milostivé léto. Počítá se s ním na červenec až listopad roku 2023. Zatím jde jenom o návrhy ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda by o nich měla jednat v prvních týdnech letošního roku, pak je pošle do Parlamentu. Komplikace se však nečekají.

„Na původní milostivé léto nyní naváže další akce, která bude řešit daňové a správní exekuce a pomůže občanům, kteří dosavadních oddlužovacích příležitostí nemohli využít,“ říká poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), spoluautor celého projektu a předseda sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí.

Nová „amnestie sankcí“ se v roce 2023 bude týkat konkrétně České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, a finanční správy, která spadá pod ministerstvo financí. Mimořádné odpuštění a zánik některých dluhů umožní také vězeňská služba, která spadá pod resort spravedlnosti, a některé další státní instituce, dodává Výborný.

Snadnější oddlužení u České správy sociálního zabezpečení budou moct vedle fyzických osob využít také firmy (právnické osoby), které mají dluhy kvůli neplacení pojistného na sociálním zabezpečení. Lidem i firmám postačí, když během chystané akce zaplatí samotný dluh – a stát jim odpustí penále a exekuční náklady.

„Daňové milostivé léto umožní zbavit se zbytečné zátěže zejména bagatelních nedoplatků, které se často pohybují v řádu jednotek korun. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých celých daňových nedoplatků,“ říká Gabriela Krušinová z tiskového oddělení ministerstva financí.

U daňových dluhů za finanční správou se jako příslušenství, které se bude odpouštět, počítá:

úrok z prodlení nebo jeho obdoba podle jiného zákona,

úrok z posečkané částky,

penále,

pokuta za opožděné tvrzení daně,

náklady řízení včetně exekučních nákladů.

Vymazat bude možné jen dluhy vzniklé do 30. září 2022. Pokud návrh (podle očekávání) projde, budou pak zájemci o využití akce muset kontaktovat úřady, zjistit od nich dlužnou částku a tu uhradit. Vše bude potřeba udělat mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023. Zažádat půjde i o uhrazení formou splátkového kalendáře – v takovém případě bude možné splácení roztáhnout i za konec listopadu 2023.

Oddlužení by se podle údajů ČSSZ (ke konci srpna 2022) mohlo týkat 715 tisíc fyzických osob. Jejich celkový dluh na pojistném činil až 20,7 miliardy korun, prominuté penále by teoreticky činilo až 10,5 miliardy. Dále může jít o 262 tisíc právnických osob, u nichž celkový dluh na pojistném dělal 36 miliardy a prominuté penále teoreticky až 7,5 miliardy. „Jde však v obou případech o penále, u něhož je velmi pravděpodobné, že nebude uhrazeno ani v rámci exekuce,“ zdůrazňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo financí předpokládá, že o mimořádné odpuštění projeví zájem fyzické osoby s nižším původním nedoplatkem. „Celkový úhrn neuhrazených jistin fyzických osob s aktivním nedoplatkem na jistině do 50 tisíc korun evidovaných u Finanční správy ČR je cca 0,8 miliardy Kč,“ upřesňuje úřad. Příslušenství může dosahovat 1,3 miliardy korun.

Třetí Milostivé léto má na dlouhou dobu udělat tečku za podobnými státními akcemi. Mělo jít o mimořádný nástroj a tudíž o poslední opakování na dlouhou dobu. Cílem bylo zbavit se dluhů, které v minulosti – před změnou pravidel pro vymáhání – narostly neúměrně vysoko v porovnání s původní částkou.

Původ milostivého léta Zdroj: Shutterstock Inspirace pro milostivé léto vychází z židovské a katolické tradice. V bibli Hospodin instruuje Izraelské, aby jednou za padesát let propouštěli otroky (ovšem jen soukmenovce) a vraceli jim majetky, o které přišli. V českých překladech biblí se pro akci používá termín milostivé léto – myšlen je ale rok, ne roční období. Katolická církev podobně co 25 roků vyhlašuje svatý rok, kdy by se měly odpouštět dluhy a tresty za spáchané hříchy.

