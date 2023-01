Vracíme se k tradici rodinných lékařů, říká zakladatel nové kliniky

Chystaná klinika na Vinohradech není prvním zdravotnickým zařízením, které založíte. Co všechno jí předcházelo?

Odjakživa jsem byl vizionář a chtěl jsem měnit věci k lepšímu. Přemýšlel jsem o tom, co dělám a jak to dělat lépe. Když jsem po studiích nastoupil jako chirurg do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, byl jsem tam nejmladší lékař. Už přesto jsem už tehdy věděl, že by se spousta věcí dala systémově řešit lépe, ale že ze své pozice nic nezměním. A tak jsem založil svou první společnost Mediterra a byl jejím jednatelem. Na vrcholu pod ni patřilo osm lůžkových zařízení, včetně Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Vždycky jsem chtěl přinášet nové trendy, přiblížit služby co nejvíce lidem a jejich potřebám. Stejně jsem přemýšlel i při zakládání Vršovické zdravotní, která se dnes v oblasti ortopedické péče, následné lůžkové péče a rehabilitace řadí mezi nejlepší v Praze. Také jsem měl možnost stát u zrodu nového oboru, následné intenzivní péče, která u nás úplně chyběla. Tak vznikla společnost Chronicare, která je v současnosti největším poskytovatelem této péče u nás.

Kdo je MUDr. Luboš Kmeť Foto: Galen Clinic Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Deset let pracoval jako chirurg Ústřední vojenské nemocnice a Nemocnice Na Homolce v Praze. V letech 1993 až 2008 vedl společnost Mediterra, kterou založil. Byl zakládajícím členem a šest let i předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR. V roce 2009 založil firmu Vršovická zdravotní a v roce 2014 společnost Chronicare se zaměřením na následnou intenzivní péči. Ve druhé polovině příštího roku plánuje v Praze otevřít novou soukromou kliniku komplexní péče o rodinu.

Co podle vás dnes v českém zdravotnictví nejvíc chybí?

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni. Z hlediska managementu a lidského rozměru tady ale chybí mnoho. Lékař má brát pacienta jako partnera. Lidé, kteří mají zkušenost s lékařským zákrokem v zahraničí, se shodují na tom, že služba, kterou tam čerpali, byla s našimi zařízeními kvalitou zcela srovnatelná. Možná i trošku „chudší“ – ale byla tak dobře zabalená a tak dobře prodaná, že celkový pocit z ní byl daleko lepší. A právě to jsem měl na mysli, když jsem zakládal své společnosti v minulosti, a to mám na mysli i teď při budování nového zařízení na Vinohradech. Chceme přinést komplexní péči o zdraví rodiny. Vracíme se tím k tradici rodinných lékařů.

V čem je ten přístup nový?

Vycházíme z komplexního konceptu celostní medicíny. Nechceme se na pacienta dívat izolovaně z pohledu jednotlivých specializací, které se soustředí na projevy a následky onemocnění. V duchu celostního přístupu k pacientovi chceme hledat a řešit příčiny zdravotních problémů a k tomu je nutná znalost prostředí, v němž pacient žije, jeho psychického stavu, vztahů v rodině a tak dále. To v minulosti rodinní lékaři znali. Vzhledem ke složitosti jednotlivých lékařských odborností je dnes ale už skoro nemožné, aby jeden lékař zastal všechno. Na naší klinice budou lékaři pracovat jako tým, složený z pediatrů, praktiků a dalších odborníků, včetně fyzioterapeutů či psychologů. Budou spolupracovat tak, aby co nejlépe pečovali o rodinu a zdraví jejích členů, ať už jde o děti, nebo jejich rodiče. Klinika by se měla otevřít ve druhé polovině příštího roku.

Jak se na takový projekt shání finance? Je to snazší, nebo složitější než v minulosti?

Jak se to vezme. Devadesátky byly divoké. Byla to doba, kdy jste na projekt sepsaný na jedné stránce dostali desítky i stovky milionů. Na druhou stranu systém zdravotních pojišťoven byl chaotický, spousta z nich platila se zpožděním nebo vůbec. Dodnes si pamatuju, jak jsem sháněl každý měsíc peníze na výplaty. Později se fungování pojišťoven stabilizovalo, a protože jsme měli firmu postavenou na správných základech, začala na sebe vydělávat. Dnes je jiná situace. Mám za sebou třicetiletou historii v podnikání a celou dobu z hlediska investic spolupracuji s jedinou bankou. Dobře mě znají, věří mi a vědí, že jsem jim nikdy nezůstal nic dlužen. Proto není nepřekonatelný problém od banky získat prostředky na potřebnou investici do kliniky a doplnit jimi vlastní zdroje. Celkově se investice do projektu pohybují v řádu desítek milionů korun. Co se týká provozního financování, dnes už zdravotní pojišťovny fungují a platí stabilně.

Promítla se do financování a budování kliniky ekonomická a energetická krize?

Realizace projektu se samozřejmě prodražila. Co se týká energií, rovnou jsme hledali energeticky úspornou budovu. Například k vytápění se používá tepelné čerpadlo. Vzrostly ceny všeho a nejvíc cena lidské práce. Paradoxně to ale považuji za pozitivní. Kvalitní lidská práce je nejcennější zdroj a produkt, který na trhu existuje. Máme tendenci přeceňovat materiál a technické vybavení, ale největší přidanou hodnotu přináší právě lidská práce. Vždycky jsem se ji snažil dobře ocenit.

Jak náročné je najít schopné spolupracovníky a zaměstnance?

To bylo, je a bude vždy náročné. Těch pravých lidí je jako šafránu. Naštěstí jsem ale dosud vždycky dokázal lidi přesvědčit o tom, že danému projektu opravdu bezvýhradně věřím, že je dobrý a dělám vše, aby se realizoval. Slovo „nelze“ nebo „nejde“ se v mém slovníku prakticky nevyskytuje. Lidé, kteří mi důvěřují, vidí, jak jsem pro danou myšlenku zapálený a že to nevzdám. Pokud najdeme základní souznění a oni sami projekt vnímají jako dobrou věc, pak se mi podaří nadchnout i je. Pro sebe rozděluji lidi na pracovníky, zaměstnance a podnikatele nebo vizionáře, chcete-li. Devadesát pět procent lidí jsou zaměstnanci, kteří chodí do práce, udělají, co mají, a je to pro ně jen zdroj obživy. Já jsem se vždycky snažil hledat vizionáře, kteří mají zájem něco sami vytvářet, mají zájem o to, co dělají a co po nich zůstane. Když takového člověka najdete a přesvědčíte ho, je to výhra.

Když se vrátíme k ekonomické krizi, je k rozjezdu takového projektu vhodná doba? Budou lidé mít na péči v soukromé klinice?

Financování zdravotní péče bude kombinované. Budeme mít samozřejmě smlouvy s pojišťovnami. Hlavně na základní odbornosti, což jsou dětští lékaři a všeobecní praktičtí lékaři. Zároveň tu bude fungovat i přímá platba. Největším přínosem je totiž komplexnost služby a logistika jejího zajištění a to zdravotní pojišťovna neplatí. Vím, že v dnešní době přibývá lidí, kteří mají finanční problémy, ale na druhou stranu vidím plné restaurace, cestovní kanceláře hlásí, že mají vyprodáno, na auta jsou pořadníky. Naše cílová skupina jsou lidé, kteří si uvědomují, že zdraví je absolutní priorita a vyplatí se do něj investovat. Takových lidí naštěstí přibývá.

