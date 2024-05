Příspěvek na péči stoupne. Kdo ho dostane a jak o něj žádat?

Do června 2024

Pokud příspěvek na péči náleží dítěti do 18 let a příjem společně posuzovaných osob (typicky domácnost, kde dítě žije) je nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek navýšen o 2000 korun měsíčně. Neplatí to, pokud se o dítě starají třeba v dětském domově nebo pokud bere příspěvek ze systému dávek pěstounské péče (nebo ho nebere, protože dostává důchod vyšší než tento příspěvek).