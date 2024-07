Kde žije nejvíc dlužníků v Česku? Podrobná mapa exekucí

Největší podíl lidí v exekuci v Česku má obec Vřesová na Sokolovsku: 49,5 % tamních obyvatel, tedy každý druhý. Vyplává to z dat Mapy zadlužení za druhé čtvrtletí letošního roku.

Za projektem stojí Institut prevence a řešení předlužení, spolupracuje na něm s výzkumnou organizací PAQ Research.

Víc než dvě pětiny obyvatel (47,1 %) jsou v exekuci také v obcích Obrnice na Mostecku a Sedlec v okrese Plzeň-sever.

Největší podíl lidí v exekuci podle obcí Obec Okres Podíl osob v exekuci Vřesová Sokolov 49,5 % Obrnice Most 47,1 % Sedlec Plzeň-sever 42,2 % Křišťanov Prachatice 37,6 % Ošelín Tachov 35,9 % Semněvice Domažlice 35,6 % Těchařovice Příbram 35,1 % Zhoř Tachov 34,1 % Dívčí Hrad Bruntál 33,7 % Nová Ves Sokolov 32,7 % Pohorská Ves Český Krumlov 32,5 % Slezské Pavlovice Bruntál 32,4 % Rokle Chomutov 32 % Osoblaha Bruntál 31,9 % Trmice Ústí nad Labem 31,8 % Hlinka Bruntál 31,7 % Stálky Znojmo 31,5 % Ostrov Benešov 31,3 % Rovná Sokolov 31 % Ralsko Česká Lípa 29,2 % Data za druhé čtvrtletí roku 2024. Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení, PAQ Research, Exekutorská komora

Když se podíváme na obce s rozšířenou působností, má nejvyšší podíl lidí v exekuci Bílina v Ústeckém kraji: 19 procent. Žije tam přes tři tisíce dlužníků s více než 20 tisíci exekucemi. Průměrná vymáhaná částka na osobu je skoro 530 tisíc korun.

Největší podíl lidí v exekuci podle obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Podíl osob v exekuci Bílina 19 % Most 17,6 % Kraslice 16,4 % Litvínov 15,9 % Aš 15,4 % Chomutov 15,2 % Rumburk 15,1 % Ústí nad Labem 14,9 % Sokolov 13,9 % Karviná 12,9 % Varnsdorf 12,7 % Teplice 12,7 % Kadaň 12,7 % Orlová 12,6 % Cheb 11,7 % Žatec 11,6 % Frýdlant 11,6 % Děčín 11,4 % Bruntál 11,4 % Havířov 11,3 % Data za druhé čtvrtletí roku 2024. Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení, PAQ Research, Exekutorská komora

Nový nástroj nahradil původní mapy exekucí a bankrotů. „Ty už jsou dnes překonané. První z nich vznikla před více než sedmi lety. Svému účelu ale posloužily – přilákaly pozornost k do té doby přehlíženému tématu a spustily desítky potřebných legislativních změn. Mezi ty hlavní patří například zvýšení nezabavitelné částky, přístupnější oddlužení nebo větší regulace exekučního prostředí. Nová mapa obě předchozí spojuje a rozšiřuje,“ říká ředitel institutu Radek Hábl, expert na dluhovou problematiku.

Nová mapa nabízí podle Hábla jednodušší obsluhu, lepší zobrazení dat v tabulkách a grafech, možnost data vzájemně srovnávat nebo je stahovat. Data jsou nově aktualizována na čtvrtletní bázi. Zdrojem informací o exekucích jsou statistiky Exekutorské komory ČR, zdrojem dat o oddlužení je insolvenční rejstřík provozovaný ministerstvem spravedlnosti. Počty obyvatel vychází z pravidelně zveřejňovaných dat Českého statistického úřadu.

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení

Mapa zadlužení má posloužit především samosprávám, které se snaží snižovat počty exekuovaných osob na svém území. „Představitelé obcí a krajů nyní mohou s daty pracovat mnohem efektivněji. Data analyzovat, vyhodnocovat, sledovat trendy na místní úrovni, a to vše zahrnout například do střednědobých i dlouhodobých strategických plánů,“ zdůrazňuje Hábl. Do konce roku mají do mapy přibýt data o exekucích vedených státem a poskytnout tak ucelený přehled.

Detailní mapu, která umožňuje interaktivní hledání podle jednotlivých obcí nebo ukáže různé žebříčky, najdete na webu projektu.

Počet exekucí klesá, ale pomalu

Počet dlužníků sice v posledních letech klesá, ale čísla zůstávají vysoká. Exekuce má aktuálně 632 tisíc lidí, zatímco v roce 2017 jich bylo 863 tisíc. Počet exekučních řízení se snížil z 4,67 na 3,7 milionu.

Ve stejném období pomalil také počet nově nařízených exekucí – z téměř 610 tisíc na loňských 443 tisíc. Naopak vzrostl podíl osob s více exekucemi: z 69 na 77 procent. Zatímco v roce 2017 byl průměrný počet exekucí na dlužníka 5,3, v loňském roce už 6,28. Se třemi a více exekucemi se v současnosti potýká přes 430 tisíc lidí.

Podle odborníků se situace za uplynulých sedm let sice zlepšila, ale ne dostatečně. Významný problém přetrvává v oblasti vícečetných exekucí.

„Kumulují se nám exekuce u stále stejných dlužníků, kteří jsou utopeni v dluhové pasti. Výjimkou nejsou lidé s deseti a více exekucemi, kterých je stále 150 tisíc,“ upozorňuje Hábl.

Pomoci mají nová pravidla oddlužení, která zkrátí dobu takzvaného osobního bankrotu z pěti na tři roky. Novelu schválil Parlament a teď míří k podpisu prezidenta. Mohla by začít platit od srpna či září letošního roku. O změnách jsme psali podrobně: Oddlužení se zkrátí. Změny v osobním bankrotu schválili poslanci

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

