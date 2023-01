Záchrana podnikatelů před úpadkem. Preventivní restrukturalizace prošla vládou

Preventivní restrukturalizace má pomáhat podnikatelům, kteří se dostali do přechodných finančních potíží. Měla by je zachránit před úpadkem, když se jim nedaří dohodnout se s věřiteli.

Preventivní restrukturalizace, která funguje i v řadě jiných evropských zemí, by měla dát šanci podnikatelům vyjednat s věřiteli organizační změny ve firmě, aniž by museli podnik poslat do úpadku. O dohodu s věřiteli se samozřejmě můžou snažit i dnes, ale pokud se jim to nedaří, často je pak insolvence nevyhnutelná.

České právo zná restrukturalizaci podniku kvůli finančním potížím zná. Přesný termín pro takovou restrukturalizaci je reorganizace a řídí se insolvenčním zákonem. A v tom je právě ta potíž. Aby k ní firma mohla přistoupit, musí nejdřív vyhlásit úpadek – a to se nikomu nechce, protože takový podnik má zkažené jméno.

Preventivní restrukturalizace by se v tomhle měla lišit, naprostá většina informací o ní by měla zůstat neveřejná a všechno by si v ideálním případě měl vyřešit podnikatel se svými věřiteli. Nebo aspoň s těmi, od kterých bude chtít nějaké úlevy při splácení závazků. Ostatní se o ní ani nemusí dozvědět – když své dluhy bude splácet podle plánů.

Restrukturalizační plán

Preventivní restrukturalizace je pro firmy, které nejsou v platební neschopnosti, ale dá se předpokládat, že když to s nimi půjde jako dosud, mohly by se do ní brzy dostat. Jejich majitelé ovšem musí být přesvědčeni, že se jim opatřeními, která přijmou, podaří podnik zachovat schopný provozu a splácení závazků.

Preventivní restrukturalizace je institut na půl cesty mezi neformálním vyjednáváním podnikatele s věřiteli a řízenou reorganizací v úpadku. Má pomoct podnikatelům ve vyjednávání, nastolit spolu s nimi restrukturalizační plán a s ním odvrátit úpadek a zachovat chod podniku. Ideálně i beze ztrát na pracovních místech. Vyjednávání mají být optimálně neveřejná, pokud se zadrhnou, roli jakéhosi rozhodčího má restrukturalizační správce jmenovaný restrukturalizačním soudem.

Podnikatel zanalyzuje svou situaci, připraví scénáře reorganizace, takzvaný sanační projekt, tedy projekt ozdravení, a vyzve věřitele k jednání. To by mělo vést ke schválení restrukturalizačního plánu. Ten pak musí schválit soud. Od věřitelů podnikatel očekává úlevy při splácení, nabízí jim za ně ale větší šanci, že ke svým penězům nebo jejich části nakonec přijdou. V insolvenci bývá taková šance nízká.

„Za klíčový moment lze považovat hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, které jednoznačně prokáže, jakou podporu svých věřitelů podnikatel ve skutečnosti obdržel. Podpora věřitelů je přitom pro zdárný průběh preventivní restrukturalizace klíčová,“ sdělilo ministerstvo spravedlnosti. „Na rozdíl od insolvenčního řízení, které je z povahy věci procesem konfliktním, si restrukturalizace zakládá na konsenzuálním přístupu, který vyžaduje vysokou míru shody,“ tvrdí ministerstvo.

Návrh zákona, který schválila vláda, teď půjde do parlamentu. Pokud jím projde a podepíše ho prezident, měl by být účinný hned, jak vyjde ve sbírce zákonů. Tempo je pochopitelné. Zákon je implementací evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a měl být hotový a účinný už loni v červenci.

