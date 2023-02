Výchovné a invalidní důchod? Přejděte na starobní, radí úřad

Od letoška mají důchodci nárok na takzvané výchovné. Jenže jen ti, co berou důchod starobní. Invalidní důchodce na pětistovku za vychování dítěte nedosáhne, dokud nepřejde do řádného starobního důchodu. ČSSZ teď zveřejnila konkrétní příklady, jak na to.

Takzvané výchovné je příspěvek ke starobnímu důchodu, letos ve výši 500 korun za každé vychované dítě (v dalších letech se bude spolu s důchody valorizovat). Dostává ho vždycky jen jeden z rodičů – v drtivé většině případů jsou to ženy, respektive ten z rodičů, který o dítě „osobně pečoval v největším rozsahu“.

Výchovné se ale vyplácí je ke starobním důchodům. Invalidní důchodci nejdřív musí dosáhnout změny na důchod starobní. Česká správa sociálního zabezpečení proto pro ty, kteří mají dostačující věk a splněné další zákonné podmínky, připravila návod k přestupu, včetně příkladů životních situací.

Hlavně aby nechyběly roky pojištění

Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky. Dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. To znamená alespoň 35 let včetně takzvaných náhradních dob pojištění nebo 30 let bez náhradních dob.

Jen pozor, do získaných dob důchodového pojištění se nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je započítána jako náhradní doba důchodového pojištění.

Splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu ale neznamená, že vám ho automaticky přiznají. ČSSZ nejprve provede výpočet jeho výše a platí, že jsou-li současně splněny podmínky na výplatu obou důchodů, vyplácí se jen ten vyšší. Nastat můžou tyto tři situace:

Dostáváte víc na starobním důchodu než na invalidním

Tady jde všechno celkem hladce a k pětistovce měsíčně za každé vychované dítě se dostanete snadno. Zanikne vám nárok na invalidní důchod a bude přiznán starobní. Splňujete jednu z hlavních podmínek výchovného, jelikož pobíráte starobní důchod. Proto vám může vzniknout nárok i na výchovné.

Příklad Paní Jana pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 14 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let. Jana podá žádost o starobní důchod a současně požádá o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Jana získala potřebnou dobu pojištění, a splňuje tedy veškeré podmínky pro přiznání starobního důchodu. ČSSZ provede výpočet výše starobního důchodu, který činí včetně výchovného za dvě děti 18 500 Kč. Starobní důchod (18 500 Kč) je vyšší než aktuálně pobíraný invalidní důchod (14 500 Kč). Nárok na invalidní důchod paní Janě zanikne a bude jí přiznán starobní důchod, který už zahrnuje výchovné.

Dostáváte míň na starobním důchodu než na invalidním

V tomto případě jste se dostali do skupiny, která si bude muset počkat. Žádost o starobní důchod vám správa sociálního zabezpečení zamítne a nadále budete pobírat invalidní důchod v původní výši, nárok na výchovné ale nemáte. Tedy až do chvíle, než dosáhnete 65 let. Invalidní důchod se v tomto momentě automaticky, tedy ze zákona, transformuje na starobní důchod. Na podání žádosti o výchovné máte dva roky.

Příklad Paní Petra pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 16 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let. Paní Petra podá žádost o řádný starobní důchod a současně s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Petra získala potřebnou dobu pojištění, a splňuje tedy veškeré podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu. ČSSZ provede výpočet výše starobního důchodu a ten činí včetně výchovného za dvě děti 16 000 Kč. Starobní důchod (16 000 Kč) je nižší než aktuálně pobíraný invalidní důchod (16 500 Kč). Žádost o starobní důchod bude zamítnuta a paní Petře zůstane invalidní důchod v původní výši 16 500 Kč. Paní Petra se nestane poživatelkou starobního důchodu, a proto bude její žádost o výchovné taktéž zamítnuta. Ve chvíli, kdy bude paní Petře 65 let, se její invalidní důchod automaticky transformuje na starobní důchod. V tomto momentě paní Petra může již podat žádost o výchovné a v případě splnění dalších podmínek (např. potřebné doby péče) jí bude výchovné přiznáno.

Starobní důchod dostáváte stejně vysoký jako ten invalidní

V tomto případě je to na vás. Sami si určíte, který důchod chcete pobírat. A ano, hodí se připomenout, že v případě starobního důchodu lze současně žádat o výchovné. V případě volby invalidního důchodu vám vznikne nárok na výchovné až při dosažení 65 let, to už jsme si popsali výš.

V případě, že jste nezískali potřebnou dobu důchodového pojištění, nemáte nárok na starobní důchod. Nadále vám je vyplácen invalidní důchod, ke kterému nenáleží výchovné.

V momentě, kdy pobíráte invalidní důchod jakéhokoliv stupně a dosáhnete věku 65 let, se váš invalidní důchod automaticky změní na starobní. O tuto změnu není potřeba žádat. Transformovaný starobní důchod je vyplácen ve stejné výši jako invalidní. Jedinou změnou je, že starobní důchod může být zvýšen právě o výchovné. K důchodu tedy dostanete 500 korun navíc za každé vychované dítě.

Příklad Paní Markéta pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 15 000 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let. Paní Markéta podá žádost o řádný starobní důchod a současně s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Markéta nezískala potřebnou dobu pojištění. Žádost o starobní důchod bude paní Markétě zamítnuta a bude nadále pobírat invalidní důchod 15 000 Kč. Paní Markéta momentálně nesplňuje podmínky pro nárok na starobní důchod, a proto bude její žádost včetně výchovného zamítnuta. Ve chvíli, kdy bude paní Markétě 65 let, se její invalidní důchod automaticky transformuje na starobní důchod. Pak může paní Markéta podat žádost o výchovné a v případě splnění dalších podmínek (například potřebné doby péče) jí bude starobní důchod o výchovné zvýšen.

