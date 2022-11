Čekání na uznání invalidity a postižení se zkrátí. Nová pravidla pro posudky

Invalidní důchody, posudky kvůli dávkám pro postižené a další. Ročně Lékařská posudková služba vydá na 400 tisíc posudků. Lékařů má ale setrvale málo, navíc stárnou. Na posudky se čeká neúměrně dlouho. Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu, která má posudkové službě ulevit: část agendy lékařů mají zastat nelékařští pracovníci, například sestry.

Chybí desítky doktorů

Lékařská posudková služba má trvalý podstav. Pro okresní správy sociálního zabezpečení by mělo posudky zpracovávat přes 330 doktorů. Je jich o pětasedmdesát míň. A co je horší – kádr stárne, přes 40 procent posudkových doktorů má přes šedesát let.

Proto ministerstvo práce a sociálních věcí už před dvěma roky vytvořilo novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která se snaží neuspokojivý stav posudkové služby řešit. Tím řešením má být zřízení pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), který by podle svého vzdělání a specializace lékaři z posudkové služby část práce odebral. Doktor má pořád za posudek ručit a stvrzovat ho podpisem a razítkem.

Co posuzuje Lékařská posudková služba Zdroj: Shutterstock invaliditu a změnu stupně invalidity, například pro účely přiznání invalidního důchodu nebo dávky pomoci v hmotné nouzi

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat výdělečnou činnost

zdravotní znevýhodněnost

zdravotní stav při řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

postižení člověka žádajícího o příspěvek na zvláštní pomůcku

stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči

Kdo by mohl být odborný nelékařský zdravotnický pracovník?

všeobecná sestra

dětská sestra

ergoterapeut

zdravotně‑sociální pracovník

zdravotnický záchranář

fyzioterapeut

Novela zákona po dvou letech konečně prošla Sněmovnou, po třetím čtení ji poslanci poslali do Senátu. Celkem se počítá s tím, že by mělo vzniknout 160 míst odborných nelékařských zdravotnických pracovníků.

Tisíce posudků po termínu

Novinka by měla pomoci zejména invalidním lidem a lidem se zdravotním postižením při přiznávání invalidních důchodů a nároků na dávky pro postižené. Je totiž dost nepředstavitelné, že právě člověk v takové situaci musí čekat na rozhodnutí doktora dva měsíce. Bez ohledu na to, jaká je zákonná lhůta – a ta je právě těch 60 dní.

„Pro osoby se zdravotním postižením je podpora od státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní, novela zákona zajistí, by se tito lidé dostali k potřebné pomoci rychleji,“ říká i Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí.

Podle monitoringu činností České správy sociálního zabezpečení za loňský listopad trvala průměrná doba posudkového řízení 57 dní. Jenže v tomhle průměru je započítaná ještě další agenda posudkových lékařů – ukončování dočasných pracovních neschopností. A to většinou trvá maximálně dny.

U přiznání nároku na příspěvek na péči je průměr 60 dní – shodou okolností právě tolik, kolik činí zákonná lhůta. V roce 2020 se ještě posudky na správě sociálního zabezpečení do zákonné lhůty většinou nějak vešly, teď ale každý měsíc visí ve vzduchu několik tisíc nevyřízených posudků po lhůtě.

Jestli zákon reálně pomůže, to se samozřejmě teprve uvidí. Lékaře se do posudkové služby dlouhodobě lákat příliš nedaří a jak to bude s ostatními profesemi, těžko říct. Každopádně nejprv zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

