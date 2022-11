Od platby až po následnou péči. Skip Pay staví chytré placení

Platební služba Mall Pay, která poskytuje především odložené platby, se v říjnu změnila na Skip Pay. Přejmenování je posledním krokem v transformaci poté, co firmu kompletně převzala ČSOB. „Museli jsme si najít novou identitu,“ komentuje změnu jména šéf společnosti Skip Pay Richard Kotrlík.

Finančně-technologický start-up Mall Pay dřív vlastnila ČSOB společně s Mall Group. Tu loni koupila polská skupina Allegro, ale podíl v Mall Pay nebyl součástí transakce. Když letos ČSOB od původních vlastníků vykoupila druhou polovinu Mall Pay a stala se stoprocentním vlastníkem, součástí dohody bylo, že si firma najde novou identitu. Takovou, která nebude souviset s Mall Group. „Původní název nám sice leckde pomáhal se spontánní znalostí značky, některé dveře nám ale naopak paradoxně zavíral. Řada i celkem malých e-shopů si nepřála mít jméno svého konkurenta ve svém košíku,“ vysvětluje Richard Kotrlík a dodává, že navíc mnozí koncoví zákazníci, kteří s pomocí jejich služby platí, očekávali, že se s nimi dá platit jenom na e-shopech Mall Group nebo dokonce jen na Mall.cz.

Richard Kotrlík Zdroj: Skip Pay Ředitel fintechu Skip Pay, dřív Mall Pay. Pracoval například ve společnosti EY, a to jako konzultant v oblasti risk managementu a interních auditů. Později zastával několik manažerských rolí ve skupině ČSOB. Do Mall Pay přišel jako manažerská dvojka na sloučenou pozici finančního ředitele a ředitele řízení rizik v roce 2019, když do projektu vstoupila ČSOB.

Chytré placení a rozložené splátky

Novým názvem to neskončilo. Firma zavádí řadu novinek. Jednou z nich je i budování takzvaného „chytrého placení“. „Bereme si na mušku typické starosti zákazníků spojené s nakupováním online. Kromě samotné bezpečné a jednoduché platby usnadňujeme přes naši mobilní aplikaci například i vracení zakoupeného zboží. To navíc zdarma pojišťujeme a prodlužujeme mu záruku nad rámec zákonem daných dvou let. A brzy nabídneme i jednoduché uložení účtenek přímo v mobilní aplikaci,“ vyjmenovává změny Kotrlík.

Společnost na trh uvedla také nový produkt s názvem Skip Třetina, který rozloží platbu za zboží na tři stejně velké splátky. „Je to bez navýšení, bez nutností ukazovat občanku a hlídat termíny, protože ty ohlídáme my,“ vyzdvihuje benefity služby Kotrlík. Službu má prostřednictvím platební brány Comgate využívat až 13 tisíc obchodníků.

Třetinu bude v první fázi možné využívat především pro nákupy online. Časem ale tuto možnost budou mít i zákazníci v kamenných obchodech. Všechny náležitosti jim pomůže vyřešit proškolená obsluha přímo v jejich smartphonu – stačí aplikace Skip Pay a ověření přes BankID.

Miliarda v dosahu

Skip Pay je pořád v červených číslech. „Do plusu bychom se mohli dostat během několika málo let,“ odhaduje Richard Kotrlík. ČSOB se ztrátovosti počítá. Co se uživatelů týče, jejich počet meziročně vzrostl o 50 procent na aktuálních 380 tisíc. Daří se i co do počtu transakcí. Loni přes Mall Pay prošlo celkem 300 milionů korun, Skip Pay letos tuto metu pokořil už v květnu a teď míří na jednu miliardu.

V letošním roce na český trh vstoupila nová konkurence – největší evropský poskytovatel odložených plateb Klarna. Skip Pay se ale nebojí. „V některých ohledech si ani nekonkurujeme, protože na takzvané buy now, pay later platby jdeme zkrátka trochu jinak. Zákazníkům pomáháme řešit víc starostí s nakupováním než jen odložení platby doplněné o nákupní inspiraci,“ říká Kotrlík.

Letošní Vánoce Skip Pay pojme tradičně – opět přijde s možností odložit platbu za dárky až na 20. leden roku 2023. Prodloužení splatnosti je zdarma a vztahuje se na všechny nákupy provedené od listopadu – ať už zaplacené online pomocí platebního tlačítka Skip, nebo uhrazené pomocí platební Skip Pay karty v běžném obchodě.

Po novém roce chce Skip Pay nákup na třetiny doplnit o možnost rozdělit vyúčtování do více splátek. „A i nadále bude rychle růst počet míst, kde se zákazníci budou moct s našimi službami setkat,“ nastiňuje plány do budoucna Kotrlík.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem