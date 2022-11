Zákaz prodeje o svátcích může skončit. Nebo se rozšířit?

Zrušení zákazu prodeje ve velkých obchodech během vybraných svátků by zřejmě mělo šanci na úspěch. Většina stran, které ho v roce 2016 prosadily, už totiž nemá své poslance ve sněmovně.

S návrhem tehdy přišla skupina senátorů kolem Františka Bublana (ČSSD). Vedle sociálních demokratů – tehdy nejsilnější strany ve vládě vedené Bohuslavem Sobotkou – podpořili zákon také komunisté, lidovci a někteří poslanci Úsvitu (ovšem už bez Tomia Okamury nebo Radima Fialy, kteří tvoří základ dnešní SPD).

Proti zákazu byli v roce 2016 poslanci ANO, ODS, TOP 09, STAN a někteří nezařazení. Ti dnes mají ve sněmovně většinu, navíc by se k nim mohla přidat i SPD a přinejmenším část pirátů. Z původních zastánců zákazu tak ve sněmovně zůstali jen lidovci.

Pro žádnou ze stran však není zrušení zákazu prioritou. Poslední návrh ve sněmovně podali v roce 2018 poslanci TOP 09 a přestože vládní koalice ho výslovně neodmítla, k hlasování se poslanci až do voleb nedostali. Otázkou je navíc postoj hnutí ANO: právě jeho poslanci už na začátku roku 2018 zamítli předchozí návrh (z dílny ODS) na zrušení zákona – tehdy ovšem byli ve vládní koalici s ČSSD.

Zrušení se nechystá aktivně prosazovat ani současná vláda – jednu z pěti částí tvoří totiž i lidovci. „Změnu zákona o prodejní době neplánujeme,“ říká bez bližších podrobností David Hluštík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Jisté nicméně je, že šanci na úspěch v současnosti nemají opačné snahy – tedy na rozšíření zákazu i na zbývající svátky (jak chtěli lidovci) nebo dokonce i na všechny neděle.

Co na to poslanci?

Web Peníze.cz oslovil všech 200 poslanců, odpovědělo jich zatím 43. Z toho 18 poslanců je pro zrušení současných omezení, 10 poslanců by současný stav neměnilo, 13 poslanců chce zákaz rozšířit a dva jsou nerozhodní.

Anketa Co udělat se zákazem prodeje? Zrušit! Nechat jenom na Vánoce a Nový rok. Nechat tak, jak je. Rozšířit i na zbývající svátky. Rozšířit i na zbývající svátky a na všechny neděle.

Pro zrušení je například Martin Kolovratník z hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíc poslanců. „Zákaz považuji za nesmyslný, škodlivý a špatný nápad, který poškozuje naši ekonomiku a také zbytečnou regulací omezuje svobodu lidí. Zastávám názor, že lidé se mají rozhodnout takzvaně nohama. Buď do obchodu jdou, nebo nejdou,“ odpovídá. Současné nastavení, kdy zákaz platí jen pro některé svátky, je podle něj zcela nelogické a nesystémové

Dlouhodobě proti omezení je i druhá nejsilnější strana – ODS. „Bylo-li cílem, aby lidé nechodili do nákupních center během uzavření obchodů nad 200 metrů čtverečních, pak to nevyšlo,“ konstatuje poslankyně Renata Zajíčková z ODS. „Například 28. října jsem byla v obchodním centru, které bylo plné lidí. Pracovníci v malých obchodech pracovali, jen supermarket byl zavřený. Nabízí se otázka: Jaký je tedy rozdíl mezi prodavačkou a prodavačem ve velkém a malém obchodě? Já ten rozdíl nevidím. Bylo-li cílem levicovým zákonodárců posílit postavení zaměstnanců ve velkých obchodech, pak měli upravit a zpřísnit zákoník práce,“ podotýká.

„Jsem pro méně regulace. Je přeci absurdní, aby si lidé chodící celý týden do práce nemohli jít o volném dnu nakoupit. Mám za to, že obchodní řetězce si dokážou dojednat se svými zaměstnanci otevírací dobu během svátků samy. Navíc tu máme i řadu lidí, kteří třeba církevní svátky neslaví a rádi by si díky tomu přivydělali,“ říká Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Naopak pro rozšíření na další svátky je šéf lidovců a ministr Marian Jurečka. „Současný stav je nepochybně posunem k lepšímu oproti dřívějším dobám. KDU-ČSL dlouhodobě zajímá sladění pracovního a osobního života občanů, takže jsme dalším změnám, které by zvýšily počet dní, kdy zůstanou obchody zavřené, do budoucna otevřeni,“ potvrzuje.

Pro rozšíření zákazu je překvapivě i poslanec TOP 09 Michal Zuna, stejně jako v ostatních případech však nejde o názor celé strany. „Dnešní stav postrádá logiku. Ze třinácti státních svátků je omezen prodejen přibližně u poloviny z nich. Když se blíží nějaký svátek, všichni jsme zmatení. Umím si představit rozšíření na všechny svátky. Třináct dnů z 365 určitě každý zvládne. Jedná se o 3,5 procenta kalendářního roku. Určitě jsem ale proti rozšíření zákazu prodeje na neděle. To už by znamenalo omezení přibližně 64 kalendářních dnů v roce,“ vysvětluje.

Další skupina poslanců doporučuje ponechat současný stav. „Současné řešení je nelogický kočkopes, ale jakákoli další změna vyvolá jen další zmatky, takže bych to raději nechal tak, jak to je,“ říká například poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL). „Osobně jsem pro současný stav. Na neděle bych zavírání těchto obchodů nerozšiřovala,“ odpovídá pirátská poslankyně Olga Richterová.

Matoucí nesmysl, nebo ochrana zaměstnanců?

Zákon o prodejní době prosadila zmíněná skupina senátorů vedená Františkem Bublanem za podpory Odborového sdružení pracovníků obchodu, platí od října 2016. Ve výběru svátků není podle nich žádná logika – jde o kompromis, protože všechny najednou by zřejmě neprošly.

Zákaz se týká 1. ledna, Velikonočního pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno), 25. prosince a 26. prosince. Naopak o zbývajících svátcích mohou mít obchody otevřeno.

Výjimku mají obchody s prodejní plochou nepřesahující 200 metrů čtverečních (menší prodejny tedy mohou mít otevřeno), prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy (tuto výjimku využívají i Albert u vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích nebo Billa na pražském letišti a hlavním vlakovém nádraží), čerpací stanice, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Zákaz neplatí ani v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Poslanci pak ještě v roce 2019 schválili výjimku i pro velkoobchody (především Makro).

Bez ohledu na velikost a umístění však musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů. To mimo jiné kritizují zahrádkáři nebo obyvatelé rodinných domů, protože zákaz se týká i sběrných dvorů přijímajících například bioodpad.

Cílem regulace má být ochrana zaměstnanců obchodů před zneužíváním ze strany zaměstnavatelů, kteří na ně tlačili, aby pracovali i o svátcích. A podle Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (dřívějšího Odborového sdružení pracovníků obchodu) se osvědčil. Zastánci zákazu argumentují i tím, že lidé mají mít právo být o svátcích s rodinou. Obchody by podle nich měly být zavřené o všech svátcích, tak jako třeba v Rakousku nebo Německu, kde je zavřeno i v neděli. O tržby přitom obchodníci nepřijdou – nákupy se prý jen přesunou v čase.

Kritici zákazu zdůrazňují hlavně to, že by se obchodníci měli sami rozhodnout, zda a jak chtějí mít o svátcích otevřeno. Pokud by o to většina nakupujících neměla zájem, nebo to budou hromadně odmítat zaměstnanci, museli by na to reagovat.

„Zákaz prodeje během některých svátků je naprostým nesmyslem, který jenom mate lidi, takže ani po letech nevědí, kdy mohou jít nakupovat a kdy ne. Navíc to výrazně poškozuje zaměstnance v obchodech, kteří v dnešní těžké době ocení každou korunu přivýdělku navíc – a příplatek za práci ve svátek je pro ně velmi důležitý,” říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Nelogičnost zákazu ukazuje i několik rozsudků Nejvyššího správního soudu, který řešil spory e-shopu Alza s Českou obchodní inspekcí. Zákon totiž výslovně zakazuje jen „prodej“ – teoreticky si tedy lidé mohou přijít do obchodů zboží prohlížet nebo vyzkoušet, případně zaměstnanci řetězců stráví svátek inventurou a podobnou činností bez kontaktu se zákazníky.

Alza dostala několik pokut od ČOI kvůli tomu, že nechala otevřená svá velká předváděcí a výdejní místa – takzvané showroomy (sama o nich píše i jako o prodejnách). Bránila se tím, že pouhý výdej zboží není prodejem, protože objednávka probíhá online. A to i v případě, že si zákazník objedná zboží nejen přes mobil nebo počítač, ale dokonce i na speciálním terminálu přímo v prodejně. Soud dal Alze za pravdu, čímž ukázal cestu také dalším obchodníkům.

My vás varovali! Zdroj: Peníze.cz, Joot.cz Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící web se špatnou češtinou, bez kontaktu na provozovatele, s podezřele nízkými cenami a podobnými varovnými znaky. Proto snadno zmate i průměrného spotřebitele. Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem