Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Čerstvé koblihy, které si ozdobíte podle svých chutí a představ, sendviče, zmrzlina nebo mléčné koktejly. Kalorickou bombu do sebe můžete shodit v restauracích sítě Duck Donuts. První pobočku ve Spojených státech otevřela v roce 2007, o šest let později vznikla první franšíza. Dnes má Duck Donuts přes 215 poboček v USA, další vznikají za hranicemi.

Pie Five a Pizza Inn

Pizzerií není nikdy dost. Zvlášť těch, které pizzu připraví rychle a přesně podle vašich představ. Ručně vyráběnou pizzu z čerstvých surovin, které si sami vyberete, slibuje do pěti minut připravit značka Pie Five. Ta patří do skupiny Rave Restaurant se sídlem v Dallasu, která provozuje přes dvě stě restaurací po celém světě. V Česku by chtěla nabídnout i koncept restaurace Pizza Inn nabízející tradiční i speciální pizzy, saláty, těstoviny, křidýlka, sendviče a dezerty.