Za jak dlouho si vyděláte na nový iPhone? Porovnání zemí

Kupní síla Čechů přepočítaná na nový iPhone je vyšší než třeba Poláků, Slováků a Maďarů. Jsme na úrovni Slovinska, Itálie nebo Číny. Ukazují to čerstvé výsledky iPhone Indexu od Picodi.com.

Kdo vydělává průměrnou mzdu, musí v Česku pracovat 21,8 dnů, aby si vydělal na nový iPhone 14 Pro v základní verzi (128 GB) za 33 490 Kč.

Za posledních pět let, kdy Picodi.com index sestavuje, je to poprvé, kdy se dostupnost zhoršila. Mzdy v Česku zatím stále nominálně rostou, ale na rychlé zdražování nestačí a kupní síla klesá. Před rokem si člověk s českou průměrnou mzdou na iPhone vydělal za 21,4 dnů, v roce 2018 to bylo 26,2 dnů.

Index je počítaný z aktuálních cen nových telefonů v jednotlivých zemích a z poslední známé výše průměrné mzdy. V Česku tak už Picodi.com počítá s průměrnou mzdou za druhé čtvrtletí roku 2022 ve výši 40 086 korun, kterou Český statistický úřad zveřejnil na začátku tohoto týdne. Navíc index počítá s čistou mzdou po odečtení základní daňové slevy na poplatníka. Vypočtenou čistou mzdu pak dělí 21, což je průměrný počet pracovních dnů v měsíci.

Nejrychleji na iPhone vydělají lidé ve Švýcarsku – s průměrnou mzdou tam stačí odpracovat 4,6 dnů. Ve Spojených státech je to 5,7 dnů, následuje Austrálie s 6,1 dny. Nejhorších výsledků ze všech zkoumaných států dosáhlo Turecko, kde meziroční inflace aktuálně dělá zhruba 80 %. Na nový iPhone je tam teď třeba s průměrnou mzdou pracovat 146,7 dnů.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem