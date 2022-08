Přijde e-mail, SMS, zpráva na Facebooku. Píše banka, doručovací služba nebo i finanční správa. Něco se vám děje na účtu. Někdo chce poslat peníze. Něco jste vyhráli. Honem se přihlaste, klikněte. To je jen zlomek z fíglů, které používají podvodníci, co usilují o přístup k vašemu účtu nebo platební kartě. Posbírali jsme jich mnohem víc. Podívejte se do galerie.