Kriminalita na internetu prudce roste. Policie chystá speciální útvar

Takzvaná kyberkriminalita v Česku dál roste. „Loni jsme zaznamenali meziročně téměř osmnáctiprocentní nárůst kriminality páchané v prostředí internetu. Kybernetická kriminalita v roce 2021 činila více než šest procent z celkového počtu všech registrovaných trestných činů,“ řekl policejní prezident ČR Martin Vondrášek na dnešní společné tiskové konferenci s ČSOB. Konkrétně šlo o 9518 případů.

Průběžná čísla za letošní rok policie nezveřejnila, podle Vondráška však pokračuje rostoucí trend. Před deseti lety byl podíl kyberkriminality na celkovém počtu trestných činů jen půl procenta.

Kriminalita v online prostředí podle policie roste kvůli skokovému zvýšení počtu uživatelů e-shopů a bezhotovostních plateb od covidového období. Podle Petra Hutly, člena představenstva ČSOB, je většina kyberútoků vedená ze zahraničí, což ztěžuje identifikaci pachatelů.

Objasněnost trestných činů v online prostředí je asi jedna čtvrtina, zatímco objasněnost všech trestních činů byla bezmála 60 procent. „Hlavní proud hackerů, kteří míří na klienty bank, je z Ruska, Ukrajiny a pobaltských států,“ upřesňuje Hutla.

Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru jsou podle policie podvody – 42 procent. Nejrozšířenější formou z nich jsou inzertní či prodejní podvody, typicky nedodání zboží či služby po zaslání zálohy či platby, dále pak nejrůznější formy vylákání údajů ke kartě (takzvaný phishing), fiktivní telefonáty napodobující volání bankéře, policisty, případně hlasy úředníků dalších státních institucí.

Druhou největší skupinu (17 procent) v online prostředí tvoří podvody, kterými útočník získá neoprávněný přístup k počítači a k poškozování záznamů, které v něm má uživatel. „Vše, co je pro uživatele důležité, by si měl proto zálohovat na externím disku,“ radí Hutla.

Od klientů bank se útočníci nejčastěji snaží získat přístupová hesla k internetovému bankovnictví a ke kartám stále rafinovanějšími způsoby. Za zvlášť nebezpečný typ podvodu Hutla označil rostoucí rozesílání podvodných SMS zpráv s odkazem, který klienta láká ke kliknutí na určitý link – třeba, že mu byl zablokovaný účet. Tento typ podvodu se u klienta nemusí projevit hned, nicméně když postupuje podle instrukcí podvodníka, stáhne si tím do svého zařízení program, který sleduje jeho aktivity a později ho může připravit o peníze.

Roste je i snaha vylákat od lidí citlivé fotky či videa a následně jimi oběť vydírat. Často tímto způsobem útočníci míří na děti, za jejichž vrstevníky se vydávají. Za loňský rok bylo policii oznámeno na 500 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní.

Stoupající kriminalita v online prostředí vede ke změnám v policejních útvarech, které se touto trestní činností zabývají. V polovině července vznikne v rámci policie speciální útvar pro boj s kyberkriminalitou, který by do dvou měsíců měl mít vedení. Fungovat má začít od ledna 2023. Budou do něj převedené dvě struktury z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

