Mallpay se mění na Skip Pay. Sází na chytré nakupování

Služba Mallpay, která se zaměřuje hlavně na odložené platby, změní od 7. října jméno na Skip Pay. „Nový název je posledním krokem transformace, která s sebou mimo jiné přináší výrazné rozšíření služeb,“ říká šéf stejnojmenné společnosti Richard Kotrlík.

Stoprocentním vlastníkem se letos v dubnu stala ČSOB, která dříve měla poloviční podíl ve společném podniku s Mall Group. Společnost Mallpay nebyla součástí loňské transakce, kdy skupina Allegro převzala 100% podíl ve společnostech Mall Group a WeDo od prodávajících akcionářů PPF, EC Investments a Rockaway Capital. Odložené platby Mallpay (dříve Mall Pay) fungují od listopadu 2018. Navazují na službu Kup Najisto, jejíž historie sahá až do roku 2014.

Skip Pay chce zaujmout spotřebitele i e-shopy konceptem chytrého nakupování se sloganem Aby vaše platby skákaly, jak pískáte. „Díky Skipu tedy odpadne nejen nutnost opisovat při placení údaje z karty, ale také složité vracení zboží, jeho reklamace nebo uplatnění prodloužené tříleté záruky či ročního pojištění, které budou mít majitelé Skip karet zdarma. Vše nyní půjde vyřídit jednoduše na několik kliknutí přímo v aplikaci,“ popisuje Kotrlík.

Novinkou je i produkt s názvem Skip Třetina. Ten umožní zaplatit ve vybraných obchodech ve třech po sobě jdoucích splátkách bez navýšení. Pro své e-shopy ho jako první nabídnou platformy Shoptet, Retailys nebo eBrána. V pilotním provozu ho nabídnou například weby Travelking, MůjKoberec a Benlemi, pro celý trh bude Skip Třetina dostupná od konce října. S podobnou nabídkou, kdy stačí zaplatit třetinu a zbytek později bez navýšení, přišly už dříve konkurenční služba Twisto nebo e-shop Alza.

Odložené platby, nazývané také BNPL (z anglického buy now, pay later), fungují tak, že zákazník e-shopu platí až poté, kdy zboží dostane a zkontroluje. Jsou tedy alternativou i k dobírce. E-shop dostává peníze hned, nečeká na ně jako u dobírky. Pro nakupujícího funguje odložená platba podobně jako kreditní karta: Když zaplatí dluh do určeného data, jde prakticky o bezúročnou půjčku.

Skip Pay má dva typy uživatelských účtů, oba jsou bez paušálu. Ten hlavní – nazvaný Plus – má celkový limit na nákupy až 50 tisíc korun s odkladem splatnosti až na 50 dnů. Podmínkou je ověření v úvěrovém registru (přes bankovní identitu zabere pár minut) uživatel prakticky okamžitě získá virtuální kartu. Není potřeba zakládat si klasický bankovní účet. Součástí je i prodloužená záruka nebo pojištění zboží proti krádeži a rozbití. Umožňuje také poslat peníze na jakýkoliv jiný účet, což v praxi znamená bezúročný kontokorent až na 50 dnů.

Druhá varianta účtu nazvaná Na zkoušku funguje bez ověření, má celkový limit na nákupy 5000 korun s odkladem splatnosti maximálně 14 dnů, funguje přes platební tlačítko v e-shopech.

Splatnost jde prodloužit do následujícího měsíce za tři koruny za každou stokorunu, kterou dlužíte. Když si nedomluvíte prodloužení splatnosti, platí se pak za každých pět dnů prodlení, a to minimálně 100 nebo 200 korun.

„Pro klienty s ověřeným účtem plánujeme například zásadním způsobem zvýšit čerpání limitu, a to až do výše 100 tisíc korun. A chystáme také možnost rozložení splátek nákupů na výrazně delší dobu,“ přibližuje další plány Richard Kotrlík.

Službu Skip Pay (Mallpay) lze využít ve více než 10 tisících tuzemských e-shopech a online služeb – například Mall.cz, Vivantis, CZC.cz, Košík.cz, LeoExpress.cz, Querko, Patro.cz, Tescoma, Gant, Hudy, Husky nebo Trenýrkárna.

Změna názvu na Skip Pay má ukázat, že skupina Mall už není spoluvlastníkem projektu, jsou tu ale i další praktické důvody: Spotřebitelé si často mysleli, že služba funguje jen pro obchody Mall. Odkaz na konkurenční velký e-shop vadil i samotným obchodníkům. Skip Pay je zároveň mezinárodně srozumitelný název, který chce ČSOB použít pro – zatím blíže neupřesněnou – evropskou expanzi.

Počet registrovaných uživatelů Mallpay přesáhl ke konci srpna 350 tisíc, ke konci loňského roku jich bylo 266. Z toho „chytrou Skip platební kartu“ využívá takřka 15 tisíc lidí, dodává firma. Objem transakcí od letošního ledna do konce srpna přesáhl 600 milionů, což je dvojnásobek čísla za celý loňský rok. „Letos očekáváme platby v hodnotě jedné miliardy,“ říká Kotrlík. Míra nesplacených odložených plateb podle něj klesla pod jedno procento.

Podle zatím posledních zveřejněných výsledků hospodaření skončil Mallpay v účetním období od dubna 2020 do března 2021 ve ztrátě 100 milionů korun, o rok dříve to bylo minus 81 milionů. Výsledek ke konci letošního března zveřejní firma během několika týdnů. „Mallpay je v současné chvíli v řízené ztrátě, ve které plánujeme být ještě zhruba dva až tři roky,“ odpovídá Kotrlík.

Odložené platby v Česku nabízí ještě Twisto (původně česká firma má od loňska nového vlastníka, za zhruba 2,5 miliardy korun si ho pořídila australská fintechová společnost Zip) a Raiffeisenbank (při převzetí Equa bank získala i službu s názvem PlatímPak). Konkurovat se jim chystá i celosvětově největší poskytovatel odložených plateb – švédská společnost Klarna.

