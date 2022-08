Spořitelna dá 15% slevu na nákupy ve dvou řetězcích

Lidé, kteří platí kartou od České spořitelny, mohou během srpna ušetřit až 500 korun při nákupech v řetězcích Albert a Globus.

Podmínkou je, že si aktivují tuto slevu v programu Moneyback. Ten je dostupný prostřednictvím mobilního bankovnictví George. Akce má podle informací v Moneyback skončit 31. srpna.

Z každé platby v Albertu nebo Globusu (od momentu aktivace této slevy) pak spořitelna vrátí 15 procent na bankovní účet, a to do deseti dnů v následujícím kalendářním měsíci. Maximálně lze na jednu kartu dostat 500 korun za měsíc, což odpovídá celkové útratě přibližně 3333 korun. Do limitu se sčítají všechny nákupy v obou řetězcích.

Nákup lze zaplatit nejen kartou v klasické plastové podobě, ale také v telefonu nebo hodinkách. Vedle plateb na terminálu přímo u pokladny v prodejně se počítají také nákupy objednané přes iglobus.cz s vyzvednutím v hypermarketu na pražském Zličíně nebo v Ostravě. Slevu lze uplatnit také u mycí linky Globus. Naopak neplatí pro čerpací stanice Globus. Nevztahuje se ani na transakce obsahující výběr hotovosti, tedy takzvaný cashback.

„Slevový program Moneyback se stal za dva roky od spuštění mezi klienty velmi oblíbeným. Aktuálně v něm máme nabídku slev u více než 100 obchodníků a jeho výhody pravidelně využívává polovina našich klientů mobilního bankovnictví George, kterých je už přes 1,3 milionu. Celkem jsme již klientům vrátili zpět na účet přes 163 milionů korun,” říká Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně.

Program Moneyback klienti najdou po přihlášení do mobilního bankovnictví George v horní pravé části, kde mají svůj profil. Následně zvolí v menu Moneyback a vyberou si z aktuálně nabízených slev u jednotlivých obchodníků. Sleva je jim vždy vrácena do deseti dnů v následujícím měsíci. Podmínkou je vždy u daného obchodníka zaplatit soukromou kartou od České spořitelny (debetní, kreditní nebo virtuální), a to včetně karet uložených v Apple Pay či Google Pay.

Patnáctiprocentní sleva ve velkých řetězcích je aktuálně nejvýraznější, kterou mohou klienti některé z tuzemských bank v podobných programech využít. Slevy v Albertu i Globusu už v předchozích měsících nabízely také Air Bank nebo UniCredit, na rozdíl od spořitelny ale i v srpnu zůstávají na úrovni zhruba dvou až pěti procent (liší se hlavně podle předchozího chování klienta). Většina dalších slev v podobných programech bank se obvykle ani netýká každodenních nákupů, nejblíže k nim mívají nabídky v některých drogeriích (aktuálně Teta), lékárnách (Dr. Max), čerpacích stanicích (Shell) nebo sleva 200 korun na první nákup v e-shopu Košík.cz v hodnotě aspoň 1000 korun.

