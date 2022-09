O pětinu levnější benzin. Hello bank láká na slevu

Hello bank vrátí 20 procent z ceny nákupu u jakékoliv čerpací stanice, pokud ho zaplatíte kreditní kartou HelloPay. Akce, která patří k nejvýraznějším na trhu, potrvá jen od čtvrtka 22. do neděle 25. září.

Sleva se vztahuje na celý nákup – lze ji tedy využít nejenom na benzin nebo naftu, ale třeba i na myčku nebo občerstvení. Banka nijak neomezuje ani to, že nákup musí být v České republice. To, že jste platili u čerpací stanice, by měla poznat podle MCC (Merchant Category Code) – mezinárodního kódu označujícího hlavní oblast podnikání obchodníka.

Maximální výše slevy (cashbacku, který pak banka vrátí na účet) je 500 korun. Sleva se vztahuje na nákupy zaplacené kreditní kartou HelloPay, a to jak v klasické plastové podobě, tak prostřednictvím aplikací Google Peněženka (Google Pay) nebo Apple Pay. Nevztahuje se však na platby kartami jako je Curve a podobně, netýká se ani debetní karty Hello bank.

Výrazné slevy za běžné nákupy či služby nabízejí také některé další banky. Česká spořitelna prodloužila 15% slevu v Albertu a Globusu do konce září, maximální limit 500 Kč se v tomto měsíci počítá samostatně (bez ohledu na platby v srpnu). mBank vrátí 10 procent z plateb mKartou Svět na terminálech v zahraničních „kamenných“ obchodech, pokud proběhnou přes mobil nebo hodinky. A například Komerční banka odmění v září a říjnu nákupy v takzvaných odpovědných e-shopech.

Petr Kučera

