Snadné platby Click to Pay nabízí už pětina e-shopů

| rubrika: Co se děje | 15. 9. 2022

Nová možnost plateb Click to Pay je dostupná už v přibližně devíti tisících e-shopů v Česku, což je asi pětina trhu. „Do konce letošního roku by se služba měla objevit u 40 procent internetových obchodníků,“ říká Michal Čarný, šéf české a slovenské pobočky kartové společnosti Mastercard.

U stejných e-shopů funguje metoda Click to Pay i pro karty značky Visa. „Všichni obchodníci, kteří v současné době mají implementovanou službu Click to Pay, mohou přijímat naše i konkurenční karty, což garantuje řešení od sdružení EMVCO,“ potvrzuje Petr Polák, country manager Visa pro Česko.

Polák věří, do konce roku bude nabízet platby Click to Pay více než 50 procent českého e-commerce trhu. „Jednáme i se zahraničními provozovateli platebních bran, aby se toto řešení stalo běžným i v zahraničních e-shopech, kde Češi rádi nakupují,“ dodává.

Hlavní výhodou služby pro spotřebitele má být jednodušší a rychlejší platba. Nebudou muset opisovat čísla z platební karty – ukážou se jim automaticky během transakce.

Podobné ukládání čísla karty už dříve nabídly některé velké e-shopy, kteří si mohou dovolit individuální řešení – mnohdy však přitom narážejí na nedůvěru klientů. Služba Click to Pay nabízí možnost rozšířit ji pro další obchodníky, pro které byl vývoj vlastního řešení nákladnější.

Půjde o alternativu k další už existující možnosti: platby přes mobilní aplikace Apple Pay nebo Google Peněženka (Google Pay). Zatímco obě jsou spojené s konkrétní platformou, Click To Pay funguje stejně napříč všemi platformami a zařízeními. Tedy jak na mobilech, tak i na tabletech či stolních počítačích s operačním systémem Windows, Android nebo iOS/MacOS.

To, že e-shop službu podporuje, pozná spotřebitel podle jejího loga. Někteří obchodníci lákají v rámci zaváděcí kampaně také na speciální slevy při platbě přes Click to Pay: například SuperZOO (kredit 250 Kč na další nákup pro prvních 1500 zákazníků), Datart (sleva 300 Kč na další nákup do 30 dnů, pokud přesáhne 2500 Kč), Sportisimo, Leo express nebo O2.

Visa i Mastercard nabízejí Click to Pay v Česku už od letošního února. Zájemci se mohli zaregistrovat prostřednictvím webů těchto kartových společností. Praktické využití služby však bylo dosud velmi omezené. Implementace u e-shopů totiž ve větší míře začala až v posledním měsíci, kdy snadnou aktivaci služby klientům v mobilní aplikaci nabídla první banka – ČSOB.

Rychlejší rozvoj nové platební metody podporuje také rostoucí počet společností, které ji zajišťují obchodníkům. Ke společnostem jako jsou Global Payment nebo GoPay se tento týden přidala UniCredit Bank. V blízké době se obě kartové asociace chystají podpořit novinku i kampaněmi.

Aktivace služby může proběhnout více způsoby. Prvním jsou zmíněné portály kartových asociací. Druhým je aktivace při prvním nákupu u obchodníka. A třetí možnost je aktivace služby prostřednictvím mobilního či internetového bankovnictví – kdy klient nemusí sám vyplňovat řadu údajů, protože to za něj udělá banka jako vydavatel karty.

„Službu Click to Pay si přes nás takto aktivovalo zatím 11 tisíc klientů,“ říká Patrik Madle, mluvčí ČSOB, která aktivaci v mobilní aplikaci spustila v srpnu jako první banka.

Podle Poláka z Visy bude jednoduchá registrace Click to Pay přímo v internetovém bankovnictví brzy dostupná i u dalších bank. Komerční banka, Raiffeisenbank, mBank či Fio potvrdily webu Peníze.cz, že to plánují, letos to ale ještě nebude.

„Službu Click to Pay plánujeme výhledově integrovat do aplikace Smart banka i do Internet banky. Termín však ještě není stanoven,“ říká za Monetu Jana Kobesová z tiskového oddělení. „Zavedení služby zvažujeme až pro rok 2023. Primárně se budeme řídit poptávkou ze strany klientů,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. „Implementaci této služby plánujeme. Konkrétní datum ale není v tuto chvíli stanovené a bude záviset na rozšíření služby,“ odpovídá mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Ani další banky jako Česká spořitelna, Air Bank, UniCredit Bank a Creditas to do budoucna pro klienty nevylučují, zatím ale poukazují na možnost aktivovat si novinku na portálech karetních asociací či při nákupu v e-shopu.

Podle Čarného je jen otázkou času, kdy ostatní banky budou následovat. „Všechny banky na službu Click to Pay reagovaly pozitivně. Je to jen otázka času, kdy ji budou mít ve svém digitálním bankovnictví. Službu budou zavádět postupně. Podobně, jako to bylo s mobilním bankovnictvím,“ míní.

Sužba Click to Pay odstartovala v říjnu 2019 v USA. Od loňska je dostupná i v sedmi evropských zemí – ve Španělsku, Nizozemsku, Velké Británii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku a Irsku. Vychází z jednotného standardu Secure Remote Commerce organizace EMVCo, který slibuje stejnou úroveň zabezpečení i pohodlí jako při platbě kartou v kamenných obchodech. Členy EMVCo jsou kromě společností Mastercard a Visa také American Express (USA), Discover (USA), JCB (Japonsko) a Union Pay (Čína).

