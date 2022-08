Odložené platby jsou čím dál populárnější. Utáhne EU šrouby?

Odložená platba je fakticky menší bezúročná půjčka, která spotřebitelům umožňuje nakoupit jednoduše na jeden klik zboží online bez použití platební karty a zaplatit později, v jedné nebo několika splátkách. Od standardního spotřebitelského úvěru se liší tím, že je obvykle zadarmo – bez poplatku a bez úroku. Stejně jako u kreditní karty to ale platí, jen když pak včas splácíte.

„Jde o nový digitální nástroj, který umožňuje zákazníkům nakoupit určité zboží a služby s tím, že věřitel – odlišný od prodejce – poskytne zákazníkovi úvěr, ze kterého se zboží či služby prodejci uhradí, a zákazník pak úvěr splácí věřiteli,“ upřesňuje Jan Šovar, advokát a zakládající partner advokátní kanceláře Finreg Partners.

Jenže: zákon odloženou platbu jako klasickou půjčku – spotřebitelský úvěr – nebere. Proto jejich poskytovatelé nepodléhají stejným pravidlům jako ostatní úvěrové společnosti, nemusí třeba prověřovat schopnost potenciálního dlužníka splácet své závazky. Změna je ale pravděpodobně už na cestě.

Zaplatím později. Ale budu na to mít?

Odložené platby mají pro spotřebitele i e-shopy řadu výhod. Jsou například alternativou k dobírce. Lidé zaplatí až poté, co jim zboží přijde a vyzkoušejí ho. Když jim nevyhovuje, můžou ho vrátit a hned objednat jiné, nemusí čekat, až jim e-shop pošle zpátky peníze. E-shop zase dostává peníze hned, nečeká na ně jako u dobírky. Proti placení kartou má odložená platba také jednu výhodu: je bezpečnější, při placení nemusíte nikam zadávat karetní údaje.

Pokud odloženou platbu splatíte včas, je to zadarmo. V opačném případě si ale připlatíte na poplatcích z prodlení. Například u Twista, nejstaršího poskytovatele odložených plateb v Česku, si můžete bezúročně odložit splátky až o 30 až 45 dní. Pokud se vám to po uplynutí této lhůty nehodí, můžete si splátky posunout ještě měsíc. Musíte ale uhradit aspoň desetinu dluhu a za každou odloženou stokorunu vám Twisto naúčtuje od 50 haléřů do 4,50 Kč, podle toho, jak velkou částku odkládáte. Pokud si o měsíc odložíte splátku 10 tisíc korun, poplatek podle kalkulačky na webu služby vyjde na 435 korun.

Pokud si prodloužení splatnosti včas nedomluvíte, bude po vás Twisto vymáhat poplatek z prodlení. Pokud je prodlení 30 a víc dnů po splatnosti, bude Twisto požadovat poplatek 650 Kč a 10 procent z celkového vyúčtování.

Jako u každé půjčky tu platí to riziko, že pokud se vám závazků nahromadí víc a nebudete mít na splácení, můžete si dobře zavařit. U jiných typů úvěrů zákonodárci mysleli na to, jak před tím spotřebitele chránit, nová technologie ale zatím jejich pozornosti unikala.

Bezúročné období pro každý nákup zvlášť. Na rozdíl od kreditky Zdroj: Shutterstock Princip fungování odložené platby je do značné míry obdobný kreditní kartě. I u plateb kreditní kartou, které jsou z povahy věci půjčkou, nabízejí banky bezúročné období.

Zásadní rozdíl je, že kreditní karta má bezúročné období pevně dané. Pokud máte bezúročné období třeba padesátidenní, začíná klasicky běžet k prvnímu v měsíci, na začátku dalšího měsíce vám přijde výpis a do dvacátého musíte všecko z něj splatit, jinak začnou nabíhat úroky. Na splacení věci pořizované na začátku měsíce tedy máte delší dobu než na splacení nákupu z jeho konce. U odložených plateb má své bezúročné období každý jednotlivý nákup.

Úroky bezplatných kreditek (bez měsíčního poplatku za vedení) jsou dnes s čestnými výjimkami mezi 19 a 25 procenty. Víc vám poví naše Srovnání kreditních karet

„Potenciálně škodlivý produkt“

Jak upozorňuje finanční konzultant pro oblast compliance a řízení rizik ve finančním sektoru František Nonnemann, jak přibývá uživatelů odložených plateb, roste i potřeba řešit otázky ochrany spotřebitele před předlužením. „Spotřebitel si nemusí uvědomit, že i odložení platby drobného nákupu o několik týdnů mu může v kombinaci s dalšími povinnými platbami způsobit komplikace,“ vysvětluje Nonnemann. V mnoha zemích už se odložené platby víc či míň regulují nebo se tam o regulaci uvažuje.

Podle poradenské firmy Flagship Advisory Partners například ve Švédsku regulátoři zakázali, aby e-shopy měly jako první, výchozí možnost placení nastavenou metodu, která přispívá k zadlužování spotřebitele, tedy i odloženou platbu. V Británii má k regulaci odložených plateb dojít ještě letos. V USA jsou odložené platby předmětem šetření úřad pro ochranu spotřebitelů, obdobný úřad v Kanadě vydal o odložených platbách studii, regulaci sice zatím žádnou nepřijal, ale nadále je hodlá mít v hledáčku. V Austrálii musí poskytovatelé okamžitých plateb dodržovat jako všechny úvěrové společnosti zásady odpovědného půjčování a transparentnosti poplatků.

Evropská unie loni v červnu schválila návrh nové směrnice o spotřebitelských úvěrech a v návrhu se výslovně uvádí, že pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů by se měla v plném rozsahu vztahovat i na odložené platby jako na „potenciálně škodlivý produkt“. Datum, od kdy by měla být směrnice účinná, návrh neobsahuje. „Počítá s tím, že tam bude přechodná lhůta dvou let od schválení, do kdy by to členské státy měly převést do vnitrostátního práva,“ říká František Nonnemann. Vzhledem k tomu, že zatím není schválená ani směrnice, přísnější regulace odložených plateb nás nečká letos a pravděpodobně ani za rok. Na druhou stranu nic nebrání členským státům Unie, a tedy ani Česku, přijít dřív s vlastní přísnější legislativou na ochranu spotřebitelů.

V Česku všechny formy půjček upravuje zákon o spotřebitelském úvěru, na odložené platby ale kvůli jejich specifičnosti nedopadá v plné působnosti. Denisa Všetíčková z tiskového oddělení České národní banky vysvětluje, že spotřebitelské úvěry, které jsou poskytnuty bez úroků a jakékoliv úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru, spadají mezi takzvané úvěry bez navýšení. „Kvůli tomu nepodléhají dohledu ČNB a k jejich poskytování není ze strany centrální banky ani potřeba žádného oprávnění,“ upřesňuje Všetíčková.

Co to znamená v praxi? „Český zákon o spotřebitelském úvěru u tohoto typu plateb například nepožaduje posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, neklade velké nároky na poskytování předsmluvních informací nebo nepožaduje odbornou způsobilost pracovníků, kteří se na nabízení takovéhoto produktu podílejí,“ přibližuje některá z rizik František Nonnemann. „Na druhou stranu ale zákon například omezuje platby, které může věřitel po spotřebiteli v případě jeho prodlení požadovat i u odložených plateb, jako by šlo o spotřebitelský úvěr,“ doplňuje Jan Šovar.

Odložené platby v Česku: konkurence roste Nejstarším a nejznámějším provozovatelem odložených plateb u nás je od roku 2013 Twisto. Společnost, kterou založil Michal Šmída, loni koupila australská fintechová společnost Zip. Twisto je zatím největším poskytovatelem odložených plateb – v roce 2021 Twisto za své zákazníky v česku a Polsku provedlo celkem osm milionů transakcí. Postupem let se přidali další poskytovatelé, včetně tradičních bank. Odložené platby Mallpay v roce 2018 rozběhla například skupina Mall Group patřící polské skupině Allegro Group. O rok později poloviční podíl v Mallpay získala skupina ČSOB, která v letošním roce převzala i zbylou část: ČSOB ovládla Mallpay. Odložené platby chce dál rozvíjet. Mallpay uvádí, že v loňském roce provedl přes 255 tisíc transakcí za více než 300 milionů korun. Službu PlatímPak před dvěma lety spustila Equa bank, s celou Equou ji pak koupila a dál provozuje Raiffeisenbank. Českým poskytovatelům odložených plateb se chystá konkurovat i celosvětově největší poskytovatel odložených plateb – švédská společnost Klarna. Ta si od roku 2015 stihla podmanit velkou část evropského trhu. Čeští hráči se tak budou muset vypořádat s nemalým konkurentem. „Klarna má za cíl revoluci v retailovém bankovnictví. I když zatím nemůžeme mluvit o konkrétních plánech pro Českou republiku, těšíme se, že českým spotřebitelům nabídneme flexibilní a transparentní platby a celkově lepší zážitek z nakupování,“ sdělil redakci tiskový mluvčí společnosti Klarna Deniz Rymkiewicz s tím, že společnost své služby v Česku nabídne velmi brzy. Přesný termín ale nechtěl sdělit.

Sbohem jednoduchosti

Zásadní výhodou odložené platby je pro zákazníka jednoduchost. Ta by ale pravděpodobně s regulací podle všech pravidel pro spotřebitelské úvěry přišla vniveč. „Evropská regulace by znamenala, že i u jednoduché odložené platby by muselo dojít k posouzení úvěruschopnosti a plnění všech dalších povinností pro poskytování spotřebitelského úvěru v plném rozsahu,“ naznačuje Nonneman rozsah případných nových povinností poskytovatele odloženek. „K návrhu se ale dosud nevyjádřil Evropský parlament a Rada EU, na konečný text si tedy ještě počkáme,“ upozorňuje právník.

Dodává zároveň, že na evropské úrovni zároveň vzniká nové nařízení proti praní špinavých peněz, a pokud by se odložených plateb týkala v plném rozsahu pravidla pro spotřebitelské úvěry, dopadlo by na ně i toto nařízení – a to v konečném důsledku může znamenat povinnost víc identifikovat a prověřovat i zájemce o odloženou platbu. A pak by jednoduchá platba jedním klikem už nemusela víc být jednoduchou platnou jedním klikem, nebo aspoň ne poprvé. „Samozřejmě, pro klienty, kteří procesem prověření jednou projdou a mají od poskytovatele schválený fakticky revolvingový rámec, by se na využívání jednotlivých plateb nic nezměnilo,“ podotýká právník.

Jak moc na velikosti záleží

Národní regulátor, tedy Česká národní banka, zatím dopady vznikající směrnice odmítá komentovat. „Návrh evropské směrnice o spotřebitelských úvěrech, která má nahradit směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD), je stále předmětem jednání. K návrhům, které nejsou definitivní, se nemůžeme vyjádřit. ČNB ani nemůže odhadovat konečnou podobu nové směrnice a její dopad na odložené platby,“ sdělila mluvčí banky Denisa Všetíčková.

Případná nová regulace by podle odborníků pravděpodobně znamenala zpomalení růstu odložených plateb. „Pravidla pro poskytování půjček budou přísnější a těžit z nich budou hlavně větší poskytovatelé, kteří na rozdíl od těch menších budou schopni lépe absorbovat náklady spojené s většími týmy a procesy pro dodržování předpisů,“ předpokládá Erik Howell, partner poradenské společnosti Flagship Advisory Partners.

Například nejstarší český poskytovatel odložených plateb Twisto se ale nové legislativy zatím neobává: „Vývoj kolem nové direktivy pečlivě sledujeme a budeme připraveni na případné změny, které by se našeho sektoru a produktů dotkly. Postupovat s péčí řádného věřitele a důkladně ověřovat úvěruschopnost klienta je už dnes (v souladu s platnou regulací) jedním z klíčových kritérií, které při poskytování našich produktů aplikujeme,“ říká Michal Kročil, šéf řízení rizik Twista. Dodává, že technologické nástroje a datové zdroje má společnost už teď na úrovni zcela srovnatelné s bankami. Pokud jde o možné dopady regulace na podnikání Twista, je Kročil zatím zdrženlivý: „Klíčové pro nás bude, v jakém rozsahu bude nová regulace vyžadovat jejich použití nejen u revolvingových produktů, ale také u jednorázových plateb nízké hodnoty.“

Co přinese krize

Dřív než regulace trh s odloženými platbami pravděpodobně ovlivní očekávaná ekonomická krize. „Model odložených plateb byl naprogramován na dobu, kdy se ekonomice daří. V momentě, kdy přijde krize a klesají úrokové sazby a reálné mzdy, jsou společnosti, které tento model provozují, ztrátové. Nutno podotknout, že žádná z těchto firem zatím nevydělává. Fungují totiž z peněz investorů a doufají, že v budoucnu se jim podaří tento model zmonetizovat. Teď se bude lámat chleba, protože investoři budou chtít své peníze zpátky,“ předpovídá ekonom Dominik Stroukal.

Dodává, že dalším faktorem, který při porovnání s klasickými kreditkami hraje v neprospěch odložených plateb, je to, že banka peníze na úvěry vytváří, zatímco firmy provozující odložené platby si je musí půjčit.

O tom, že základní model zisku těchto společností není v době krize úplně ideální, mluví i Erik Howell. „Nízké průměrné zisky v kombinaci s rostoucími úvěrovými ztrátami způsobily značné ztráty u několika hlavních poskytovatelů odložených plateb. Tyto problémy se ziskovostí společně s výše popsanými regulačními problémy a celosvětově negativním pohledem médií na odložené platby způsobily, že mnoho pozorovatelů z oboru si klade otázku, jestli odložené platby nejsou bublina, která se chystá prasknout, nebo jestli už dokonce nepraskla,“ zamýšlí se Howell.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

