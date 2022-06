Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo

Next

Zdroj: Shutterstock / Vytautas Kielaitis

Český retailový trh v roce 2020 opustil i britský oděvní řetězec Next, zaměřený na dámskou, pánskou a dětskou módu a bytové doplňky. Mateřská firma své české pobočky v Česku sice zavřela, ale dětské oblečení stále nabízí franšíza Next se dvěma prodejnami v Praze, konkrétně v obchodním centru Westfield Chodov a v Galerii Harfa. A pokud bude zájem, prodejce do budoucna plánuje dovážet i dámské a pánské oblečení.

„K příchodům i odchodům dochází průběžně a po celém světě – mimo jiné i kvůli postupným změnám v chování zákazníků. To se vyvíjí velice rychle a značky s těmito změnami musí držet krok, aby si udržely stávající a získaly nové zákazníky. Proto je třeba neustále inovovat, investovat do digitalizace prodeje a do komunikace se zákazníky,“ komentuje vývoj na trhu Jan Kotrbáček ze společnosti Cushman & Wakefield. Dodává ale, že na inovace nestačí jenom nápady, potřeba jsou i peníze. „Poslední dva roky pod vlivem covidových restrikcí ovšem maloobchodním nájemcům na síle samozřejmě nepřidaly.“