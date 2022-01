Řetězec Action otevírá další prodejny. Konkurenty jsou Pepco a Kik

Nizozemský diskontní řetězec Action otevřel v pražských Kbelích svou celkově dvoutisící prodejnu, která je jeho 22. v Česku a třetí v hlavním městě.

Česká republika je jednou z devíti evropských zemí, v nichž řetězec, který vznikl před téměř 30 lety v nizozemském Enkhuizenu, působí. Do Česka vstoupil v srpnu 2020 a zatím tu otevřel přes dvacet poboček. Většina položek v nich stojí méně než 25 korun.

Kbelská prodejna na místě bývalé továrny PAL na výrobu autosvíček je součástí bývalého brownfieldu, kde vzniká nová čtvrť. V nejbližších týdnech se Action chystá otevřít v Česku další pobočky ve třech okresních městech.

Jeho prodejny mívají prodejní plochu okolo 800 metrů čtverečních a nabízí hlavně nepotravinářský sortiment běžné spotřeby: papírnické zboží, hračky, bytové doplňky, drogerii, trvanlivé potraviny, oblečení, kuchyňské potřeby, nádobí, sportovní potřeby, jídlo pro domácí mazlíčky, nářadí, hobby potřeby a další.

„Po celém světě máme jeden koncept. Nezáleží na tom, v jaké zemi prodejnu Action navštívíte, z 95 procent najdete všude to samé,“ upřesňuje Hajir Hajji, výkonná ředitelka Action.

Třetina sortimentu jsou takzvané privátní značky, tedy výrobky prodávané pod značkou řetězce. Prodejny nabízejí přibližně 6000 druhů zboží, z toho každý týden se objeví 150 nových a zároveň 150 starých zmizí. „Dohromady se za rok otočí zhruba dvě třetiny sortimentu,“ říká generální ředitel Action pro ČR Petr Juliš.

K nejoblíbenějšímu sortimentu podle Juliše patří jídlo, bytové dekorace a překvapivě i kreativní sortiment pro dospělé. „Nejprodávanějším zbožím v minulém roce byl toaletní papír a textilní nákupní taška Action,“ dodává. Za nejsilnější označil prodejnu v Hradci Králové.

Na slevy řetězec speciálně neupozorňuje. Aktuální zboží za zvýhodněnou cenu najdou lidé v několika regálech na začátku obchodu bez klasických cedulek, které ukazují přeškrtnutou původní cenu. „Jsme rádi, že jsme se z toho trendu slev vymanili. Každý týden ale sledujeme ceny na trhu, takže by se nemělo stát, že byste ten výrobek někde našli levnější. V celém Česku máme stejné ceny. Kdyby byla koruna stabilní, tak byste vlastně našli stejné ceny třeba i v Německu či Belgii,“ vysvětluje Juliš.

Dosud otevřené prodejny v Česku podle Juliše předčily očekávání, i proto chce řetězec dál expandovat. Příští týden Action otevírá pobočku v Mostě, za dva týdny v Plzni a do konce února v Chebu. Bližší informace o dalších prodejnách zástupci řetězce nechtěli upřesnit.

„Plány obvykle nesdělujeme, ale minulý rok jsme otevřeli 16 poboček a našim dobrým interním pravidlem je, že další rok chceme vždy otevřít více poboček než ten předešlý," říká Juliš. Do dvou měsíců otevře řetězec první pobočku ve Španělsku, které se tak stane desátou evropskou zemí, kde působí. Ve hře je podle něj i Slovensko.

Pro své prodejny si Action vybírá místa, která jsou spádovou oblastí aspoň pro 30 tisíc lidí, je tam velké parkoviště, určitá frekvence lidí, potenciální rozvoj oblasti do budoucna a dobrá viditelnost od silnice.

„Strop, kolik prodejen v Česku otevřeme, nemáme. Ale třeba v Belgii, která má přibližně tolik obyvatel jako Česko, jsme jich otevřeli 200,“ napovídá Juliš.

Řetězec se v budoucnu chystá také na lokalizaci sortimentu. Plánuje třeba rozšíření nabídky pro domácí mazlíčky, který je v Česku velmi populární. Je to příležitost pro tuzemské dodavatele. „Dodavatel, který vyhraje, pak dodává do celé sítě. Skrze nás se tak může dostat i do jiných zemí,“ říká Juliš.

Zboží v Action pochází z Asie i od místních dodavatelů. Zástupci řetězce zdůrazňují, že přes snahu o nejnižší cenu pro zákazníky neslevují na kvalitě. Nejnižší ceny jsou podle Juliše možné i díky tomu, že řetězec neinvestuje do klasické reklamy jako konkurenti. Za ty nejbližší jsou obecně považovány řetězce Pepco a Kik, nově i Tedi, který vstoupil do Česka také teprve předloni.

Prodejny Action mívají kolem 15 zaměstnanců, ty úspěšnější až 25. Řetězec zatím v Česku zaměstnává přes 500 lidí, letos chce jejich počet zdvojnásobit. „Najít v současné době zaměstnance v Česku je celkem těžké, ale máme dvě strategie, díky kterým se nám je daří najít i udržet. Jednak velmi dobře platíme, okolo 12,5 % nad průměrem, a máme unikátní koncept ohledně vedení. Snažíme se, aby se zaměstnanci dobře cítili a aby byli součástí týmu,“ láká Juliš potenciální zaměstnance.

Řetězec zdůrazňuje, že stále více usiluje i o takzvanou udržitelnost. „Raději jdeme do nájmu v existující budově, než abychom si kupovali nové pozemky a stavěli na nich novou prodejnu. Každý rok se také snažíme odbourat co nejvíce plastových obalů,“ říká Juliš. Energie ve všech prodejnách Action má být do konce roku 2024 stoprocentně z obnovitelných zdrojů. Řetězec do té doby přestane v obchodech využívat k vytápění plyn.

