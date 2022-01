Koruna dál posiluje. Vyplatí se teď koupit eura na dovolenou?

Česká koruna začala nový rok výrazným posilováním k euru. Dostala se na nejvyšší úroveň od září 2012. V úterý dopoledne se na trzích držela pod 24,35 CZK/EUR, odpoledne mírně oslabila nad 24,4 a oficiální kurz ČNB ji zastihl na 24,415.

Proč koruna tolik posiluje? Důvodů je víc. Tím hlavním je podle analytiků odhodlání České národní banky bojovat s rostoucí inflací, tedy výrazně zvyšovat základní úrokové sazby. Díky tomu je koruna atraktivní pro zahraniční investory.

„ČNB loni zvýšila základní repo sazbu postupně o 3,5 procentního bodu. Dvě největší zahraniční centrální banky, tedy Evropská centrální banka a americký Fed, se k tomu dosud neodhodlaly. Významně vyšší domácí úrokové sazby oproti zahraničním tak zvyšují atraktivitu korunových aktiv, a tím i zájem investorů o korunu,“ vysvětluje ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Příznivé podmínky pro posilování tuzemské měny podle něj ale nejspíše vydrží jenom dočasně.

Koruně momentálně nahrávají i klesající obavy z omikronu – nové mutace koronaviru, která by nemusela vést k tak výraznému ochromení ekonomik jako v předchozích dvou letech. „V důsledku toho klesá averze investorů k riziku, a ti se proto vracejí i na trhy v našem regionu. ČR má našlápnuto k tak vysokým sazbám, jaké jsme tu dvacet let neviděli. Koruna se pro zahraniční hráče díky vyšším úrokům a rovněž dluhopisovým výnosům stala opět velmi atraktivní příležitostí," říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle Heleny Horské, hlavní ekonomky Raiffeisenbank, korunu podporuje i takzvaný lednový efekt: tuzemská měna na začátku roku celkem pravidelně posiluje za předpokladu, že nedojde k zásadnímu nepříznivému vývoji v ekonomice či ve světě. „Dalším faktorem je nízká likvidita. Objemy obchodování jsou na začátku velmi nízké, takže stačí nákupy korun v menších částkách a korunu to výrazně posílí. Svou roli hraje i zvýšený zájem především exportérů o překotné zajištění proti budoucímu posilování koruny, které ve svém důsledku podporuje zisky naší měny,“ dodává Horská.

Kromě koruny se na začátku letošního roku daří i dalším středoevropským měnám jako jsou maďarský forint nebo polský zlotý. Posilování koruny je tak taženo celým regionem. „Z obdobného vývoje u polské a maďarské měny lze usuzovat na klíčový vliv zlepšování mezinárodního sentimentu, zřejmě především v souvislosti s ústupem obav z varianty omikron a s mírným zlepšováním situace v mezinárodní logistice,“ vysvětluje ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Svou roli podle něj může hrát i pokles cen energetických surovin z předvánočních maxim, protože drahé energie by byly problémem zejména pro země s vysokým podílem průmyslu, jako jsou právě Česko, Polsko a Maďarsko.

Posílí ještě koruna k euru, nebo oslabí?

Díky posilující koruně jsou eura nejlevnější za poslední dekádu i pro běžné spotřebitele. Lidé proto řeší, jestli se vyplatí nakoupit je s předstihem pro zimní dovolenou v cizině, nebo dokonce už pro letní cesty za hranice.

Když koruny vyměníte už teď, každopádně ušetříte oproti loňsku. Podle Dufka je teď koruna vůči euru o více než sedm procent silnější než loni touto dobou. Devizový kurz ČNB se tehdy pohyboval kolem 26,24 CZK/EUR. A třeba na začátku loňského července kolem 25,5. Dodejme, že ve směnárnách jsou eura k dostání o trochu dráž.

„Není teď nutné nakupovat eura hned na letní dovolenou. Na jarní prázdniny bych ale už nakoupila,“ doporučuje Horská. Připomíná, že omikron může opět zvýšit globální nejistotu a spláchnout koruně část zisků.

Skořepa by byl v předčasných nákupech opatrnější. „Hlavní část posilování má koruna nejspíš už za sebou, nicméně s výměnou valut třeba na dovolenou bych vždy čekal spíš až na poslední chvíli, protože riziko, že za hranice nevyrazíme, je podle mého soudu vždy větší než šance, že vyděláme na správně načasované výměně peněz," upozorňuje Skořepa. Další výraznější posilování v následujících týdnech už nečeká. Nevylučuje oslabení koruny v případě, že se vrátí obavy z pandemie nebo vysokých cen energií.

Padne hranice 24 korun za euro?

Osloveni ekonomové se většinou shodují na tom, že koruna ještě může nějakou dobu zpevňovat, nejsou ale vyloučeny výkyvy. V tom, kde se bude pohybovat v závěru letošního roku, už se jejich názory liší.

„Vzhledem k tomu, že ČNB bude nejspíše pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, zatímco změna politiky ECB je v nedohlednu, měla by mít česká měna prostor k dalšímu posilování,“ říká David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.

Jaká rizika mohou vést k oslabení koruny? Tím hlavním je už zmíněný omikron – další koronavirová omezení by znovu zkomplikovala logistiku, dopravu a obecně výrobní řetězce. Na minulé koronavirové vlny koruna vždy reagovala oslabením.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka hodně záleží i na tom, jak se bude vyvíjet domácí inflace a jak moc ještě ČNB bude zvyšovat úrokové sazby. „Platí: čím vyšší inflace, tím vyšší pravděpodobnost dalšího razantního zvýšení sazeb ze strany ČNB – a tím větší šance na další posilování koruny,“ vysvětluje.

Ekonom Martin Gürtler z Komerční banky odhaduje, že by ČNB mohla sazby zvýšit až k pěti procentům. Pro příští rok však očekává jejich opětovné snižování s tím, jak budou odeznívat silné inflační tlaky. „Tento fakt si stále více budou v průběhu letošního roku uvědomovat i investoři na korunovém trhu a s předstihem to zohlední i ve svých cenách. Dalším významným faktorem, který bude atraktivitu české měny postupně snižovat, je to, že s prvním zvýšením úrokových sazeb brzy přijde i Fed, a to pravděpodobně v červnu. Při nepříznivém vývoji americké inflace však k tomu může dojít i dříve,“ říká Gürtler.

Takzvaný úrokový diferenciál – rozdíl mezi domácími a zahraničními sazbami – je podle něj nejspíše poblíž svého maxima a v dalších měsících by už mohl postupně klesat. „Především vlivem zužujícího se úrokového diferenciálu by se měla tuzemská měna koncem letošního roku opět obchodovat poblíž 25 korun za euro," předpovídá Gürtler.

Miroslav Novák z Akcenty očekává, že letos se bude koruna vůči euru obchodovat hlavně v rozmezí 24 až 25 korun za euro. „Vzhledem k intenzitě, s jakou koruna na úvod roku posiluje, však nelze vyloučit, že se s kurzem dočasně podíváme i pod 24 korun za euro,“ dodává.

Pod hranicí 24 korun za euro byla česká měna naposledy v letech 2010 a 2011. Historicky nejsilnější byla v roce 2008, kdy se krátce dostala dokonce pod úroveň 23 korun za euro.

Helena Horská z Raiffeisenbank si myslí, že by koruna mohla ještě do jara o část zisků na nějakou dobu přijít. „To poskytne exportérům vhodnou příležitost k zajištění proti dalšímu posilování koruny. Ve druhé polovině roku s odezněním problémů ve výrobních řetězcích bude koruně ještě navíc pomáhat i sílící vývoz. Odhadujeme, že koruna se v závěru roku přiblíží k hranici 24 korun za euro. Rychlejší zotavení ekonomiky bude dál posilování koruny podporovat,“ předpovídá.

Horská připomíná i faktor překoupenosti české měny, který obecně brzdí její posilování. „Teoreticky lze říci, že nebýt tak ohromné zásoby koruny v portfoliích zahraničních investorů, posilovala by za současných okolností výrazně rychleji a na konci roku by i překonala prognózu ČNB, což je kurz těšně pod 24 za euro,“ říká.

