Platby v e-shopech se zjednoduší. Vynecháte čísla z karty

Kartová asociace Mastercard plánuje letos v Česku spustit nový způsob placení v e-shopech pod názvem Click to Pay. Služba už od října 2019 funguje v USA a od loňska v sedmi evropských zemích – Španělsku, Nizozemsku, Velké Británii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku a Irsku.

Hlavní výhodou pro spotřebitele má být jednodušší a rychlejší platba. Nebudou muset opisovat čísla z platební karty – ukážou se jim automaticky během transakce. Podobné ukládání čísla karty už lidem nabízejí některé velké e-shopy, kteří si mohou dovolit individuální řešení – mnohdy však přitom narážejí na nedůvěru klientů.

Služba Click to Pay teď takovou možnost rozšíří pro další obchodníky, pro které byl vývoj vlastního řešení nákladnější. Novinka vychází z jednotného standardu Secure Remote Commerce organizace EMVCo, který slibuje stejnou úroveň zabezpečení i pohodlí jako při platbě kartou v kamenných obchodech. Řešení je nezávislé na použitém zařízení, operačním systému, aplikaci či internetovém prohlížeči.

Mastercard začne službu v Česku brzy testovat s vybranými bankami a obchodníky, kteří ji chtějí podporovat mezi prvními. Jejich konkrétní jména – kromě ČSOB, která je jedním z partnerů projektu – však zástupci společnosti nezveřejnili.

Spotřebitelé se budou moct registrovat do služby Click to Pay buď přímo na webu Mastercard, nebo přes elektronické bankovnictví – ČSOB jim to u svých karet umožní. „Následně se karta automaticky tokenizuje – vytvoří se její digitální kopie určená výhradně pro Click to Pay,“ vysvětluje Luděk Slouka, ředitel produktového managementu ve společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.

V e-shopech pak klient při placení zvolí možnost Click to Pay – to, že ji obchod podporuje, pozná podle loga této služby. Půjde o grafiku s obrázkem zdvojených šipek, vedle kterých nichž značka mezinárodní karetní společnosti, jejíž kartu při takovém placení klient může využít.

„Zákazník zvolí platbu pomocí nabídnuté karty uložené ve službě Click to Pay. Pro větší přehlednost služba nabídne i obrázek dané karty poskytnutý bankou, jež ji vydala. Uživatele nová služba rozpozná podle zařízení používaného k online nákupu. Tímto uživatelům zcela odpadá nutnost zadávat číslo karty či další údaje,“ dodává Slouka.

Členem zmíněné organizace EMV, která připravila standard nové služby, je vedle Mastercardu a dalších společností také Visa. Dá se tedy očekávat, že služba začne v Česku fungovat i pro majitele karet této značky.

Obchodníkům má nová služba přinést větší počet dokončených nákupů. Z průzkumu asociace Mastercard totiž vyplynulo, že každý pátý klient považuje opisování údajů z karty za časově příliš náročné. Pro zhruba stejný podíl (18 procent) je pak komplikací, že v okamžiku nákupu často nemá přímo u sebe peněženku s platební kartou. Téměř polovina respondentů (48 procent) na řešení Click to Pay nejvíc oceňuje zrychlení a zjednodušení plateb. To nakonec poznají i obchodníci, jak potvrzují dosavadní čísla z USA.

V Česku podle dat společnosti Mastercard stoupl objem plateb na internetu (obrat sektoru e-commerce) loni 33 procent, zatímco předloni to bylo o 29 procent. Potvrzuje se, že přechod dalších lidí na internetové nákupy v době uzavření kamenných obchodů během pandemie nebyl jednorázovým výkyvem, ale trvalou změnou chování. Konkurenční Visa zatím tyto výsledky za loňský rok nezveřejnila.

Počtem vydaných karet je Mastercard lídrem trhu v Česku. Podle Sdružení pro bankovní karty dosáhl podíl karet vydaných pod její značkou koncem roku 2020 téměř 57 procent, zatímco konkurenční Visa měla necelých 39 procent trhu. Celkový počet vydaných karet v Česku přesáhl 13 a půl milionu. Čerstvější statistiku ke konci loňského roku zatím sdružení nezveřejnilo.

Fotogalerie: Nová nákupní centra Navzdory koronaviru v Česku dál vznikají zcela nová nebo zrekonstruovaná obchodní centra. Prohlédněte si je ve fotogalerii. Chci vidět víc!

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.