Finanční poradce: Zmizeli „hobíci“ i „bouchači“, trh se pročistil

Kdy a jak jste začínal jako finanční poradce?

Začal jsem v roce 2006 v OVB Allfinanz. Tam působili i Radim Lukeš a Petr Borkovec, kteří asi o půl roku později založili Partners. Šel jsem s nimi.

Jaký pro vás ten přechod byl?

Šlo především o lidi a o důvěru. V OVB jsme byli limitovaní, Radim Lukeš s Petrem Borkovcem nám představili vizi, podle které jsme stavěli finančněporadenskou společnost na zelené louce s perspektivou poskytování finančního poradenství jinak.

Jak se od vašich začátků branže proměnila?

Finanční poradenství za posledních pět let nabralo obrovsky dynamický rozvoj, a v Partners zvlášť. V začátcích jsme ještě počítali v excelovských tabulkách, nebyly rozvinuté IT služby. Když někdo vytvořil nějaký poradenský excel, tak jsme ho sháněli a implementovali. Dnes má poradce k dispozici množství nástrojů, jak s klienty pracovat. Už ani nepoužíváme papírové smlouvy, všechno se podepisuje digitálně. Když jsem začínal a potřeboval odevzdat produkci, musel jsem sednout na autobus a jet z Dobříše do Prahy do první centrály Partners. Podobné výpravy už samozřejmě dávno nejsou nutné.

Štěpán Kuchař Zdroj: Partners Vystudoval obor podnikání, prošel profesionálním fotbalem. V roce 2007 byl u začátků poradenské firmy Partners Financial Services. Jeden z průkopníků franšízového projektu Partners Market a majitel Partners Marketů v Příbrami a Dobříši.

Jsou kvalitnější i služby?

Rozhodně. Pomohly tomu zkoušky od ČNB, které pročistily trh. Zmizeli z něj „hobíci“, lidi kteří jednou za čas uzavřeli smlouvu. A podle toho vypadají jinak i portfolia klientů. Dřív byli zprostředkovatelé zaměřeni pouze na jeden produkt, nejčastěji na pojistky, a ty „bouchali“ klientům hlava nehlava bez jakéhokoliv konceptu a plánování. Dnes se potkávám s mnohem lépe nastavenými portfolii. Jde hodně o práci s motivy klientů a s jejich cíli. Na tom je ale pořád ještě mezi poradci vidět hodně rozdílů.

Když před deseti lety spustili Partners projekt franšíz, kamenných poboček Partners Market, vy jste byl jedním z prvních franšízantů…

Ze začátku jsem chtěl budovat vlastní tým, mít pod sebou vlastní strukturu poradců, jenže se mi několikrát rozpadla. V Partners ale můžete dělat jen čisté poradenství, a tak jsem se stal takzvaným VIP poradcem. To je model, kdy si nebudujete síť a věnujete se jen poradenství jako takovému. To mě bavilo a pořád baví, zároveň jsem ale hledal způsoby, jak dál růst. Když přišel šéf Partners Petr Borkovec s vizí franšíz, hned mě zaujala. Mít vlastní bankovní a poradenskou pobočku se zaměstnanci byl směr, kterým jsem se chtěl vydat. S franšízou jsem pak samozřejmě musel také znovu přejít na manažerskou práci, vést lidi a motivovat je.

Jak se Partners Markety za těch deset let vyvinuly?

Byl jsem druhá nebo třetí franšíza vůbec. Všechno kolem franšíz bylo nové, hodně jsme šli metodou pokus – omyl – ponaučení. Dneska už je na všechno systém, podpora centrály je promyšlená a nastavená. A je tu taky už mnoho zkušených franšízantů, za kterými si nováčkové můžou zajít pro informace. Za poslední rok až dva získaly franšízy ohromný zvuk, hodně tomu pomáhá i to, že se připravuje Partners Banka. Otevřelo se tu za tu dobu snad 30 nebo 40 franšíz. A začínají se rozvíjet i na Slovensku.

Přidáte si další franšízu?

V červnu mi schválili druhou franšízu v mém rodném městě Dobříši. První jsem budoval v Příbrami, kvůli lokalitě, je to větší město. Ale Dobříš je srdcovka, kde jsem chtěl mít pobočku vždycky. Už mám hotový projekt a pracuje se na ní. A jak rozjíždím Dobříš, začínají se rýsovat i Sedlčany. V dohledné budoucnosti nejspíš otevřeme pobočku i tam.

Pokud si klient vybírá svého finančního poradce, proč by měl jít do franšízy, a ne ke klasickému poradci? Co má franšíza za výhodu?

Ve franšíze člověk vždycky najde poradce, který mu ochotně pomůže. Pokud není na pobočce přítomný jeho poradce, vždycky se najde jiný, který ho zastoupí. Pokud má klient poradce, který v oboru skončí, nemá se hned na koho obrátit. To na trhu vidím poměrně často. Ve franšíze se vám to nestane. Na kamenné pobočce navíc dostanete komplexní portfolio potřebných produktů.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami. Součástí skupiny Partners je také společnost NextPage Media, která provozuje i web Peníze.cz.

Radim Zelený Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem