Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

S růstem normativních nákladů na bydlení od začátku října poroste i nezabavitelné minimum. Jde o částku, která zůstává lidem v exekuci nebo v oddlužení (osobním bankrotu) z výplaty nebo třeba důchodu. Vše nad ní může jít na úhradu dluhů. Tentokrát ale nebude nezabavitelná částka růst o celý růst normativů, nýbrž jen o polovinu.

Růst normativních nákladů v reakci na rostoucí ceny energií ve středu schválila vláda. Rovnou se domluvila i na postupu u nezabavitelného minima. Tentokrát tedy nedojde k podobným zmatkům, jak když normativy mimořádně rostly už na začátku roku a nebylo tehdy jasné, zda má růst i nezabavitelné minimum. Až téměř v půlce roku spor vyjasnil Nejvyšší soud, který rozhodl, že nezabavitelná částka měla stoupnout o zvýšení normativů už od začátku roku 2022.

Vláda se poučila a s říjnovým navýšením normativů rovnou rozhodla i o pravidlech pro růst nezabavitelné částky. Ta od října nestoupne o celý růst normativů, ale jen o polovinu tohoto růstu. Ten je tentokrát skokový (u částky určující růst nezabavitelné částky se zvyšuje o 57 %) a podle ministerstva spravedlnosti by tento náhlý skok výrazně zasáhl do pravidel oddlužení. Pro lidi, kteří se do něj chystají, by nepřiměřeně zvýšil bariéru vstupu a zároveň by ohrozil dokončení až 25 tisíc běžících oddlužení. „Vláda tak svým rozhodnutím tyto lidi ochránila,“ napsalo ministerstvo.

Abychom se to pokusili vysvětlit: při nezměněných příjmech a rostoucí nezabavitelné částce klesá suma peněz, která jde na úhradu dluhů. A oddlužení je dostupné jen pro ty, kdo dokážou zaplatit alespoň nějakou minimální částku na úhradu činnosti insolvenčního správce a stejnou částku i věřitelům (případně uhradit výživné).

Druhá strana mince je pak taková, že když dlužníkům neporoste nezabavitelné minimum v tempu, v jakém rostou náklady na bydlení, tak se může stát, že nebudou mít na splácení ani nejnutnějších výdajů a v krajním případě třeba skončí na ulici.

Další změny Zdroj: Shutterstock Životní a existenční minimum se od 1. ledna 2023 opět zvýší. Stoupne také výše přídavků na děti. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

Základní částka nezabavitelného minima se dosud počítala jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu u nájemního bytu v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Od října přijde změna: vypočte se jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce, normativu před zvýšením a 50 % částky, o kterou byl normativ nově zvýšený. Dosud se tedy počítá s normativem ve výši 7935 korun, který od října nově vzroste na 12 435 korun. To je růst o 4500 korun, ze kterého se ale do výpočtu započítá jen půlka. Takže částka normativu ve výpočtu nezabavitelné částky se od října zvýší ze 7935 na 10 185 korun (7935 + 2250).

Jestliže dlužník vyživuje děti nebo jinou osobu (včetně manžela se samostatnými příjmy), zvyšuje se základní částka o jednu třetinu na každou takovou osobu. Na tom se nic nemění.

Víme: je to dost složité. Jednodušší bude, když použijete naši kalkulačku, která už počítá se stavem od začátku října.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

