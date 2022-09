Inflace v e-shopech: Nejvíc zdražilo to, co dělá teplo

Meziroční inflace je přes 17 procent. Při jejím měření vychází Český statistický úřad z položek spotřebitelského nebo spotřebního koše. Obsahuje spoustu zboží: seznam je dlouhý přes deset stránek drobným písmem, přesto se do něj všechno nevejde a ani z podrobných tabulek, které ukazují, jak zdražila která položka, nevyčteme některé trendy.

Největší český srovnávač Heureka analyzoval, jak se za rok zvedly ceny na českých e-shopech. Na rozdíl od spotřebního koše statistiků sleduje ceny všeho zboží, které se na českém internetu prodává. A z nich vybral ty, které meziročně rostly nejvíc.

Data ze srovnávače Heureka ukazují, že zdražení energií a nejistota, zda jich vůbec bude dost, mají viditelné důsledky. O stovky procent v posledních měsících vyskočil zájem o tepelná čerpadla a ohřívače a vůbec topenářské zboží, třeba sporáky na tuhá paliva, krbová kamna nebo bojlery. Sporáky na tuhá paliva meziročně zdražily o víc než šedesát procent, krbová kamna a bojlery o polovinu.

Tabulku skokanů ale vedou tepelná čerpadla: od minulého roku zdražila u internetových prodejců od 250 procent. Nejsou ale zdaleka na vrcholu. Po vpádu Ruska na Ukrajinu byla násobně dražší. Teď stojí v průměru 61 tisíc korun, ale v dubnu byla dokonce za 163 tisíc.

„Podobné výkyvy se skokovým růstem ceny hned dubnu, tedy po vypuknutí krize na Ukrajině, sledujeme téměř ve všech kategoriích spojených s topením,” tvrdí Michal Buzek, šéf analytiků Heureky.

Zdražování nutí kupující měnit nákupní zvyklosti a promýšlet, kde a jak ušetřit. „V datech vidíme, že se v mnoha kategoriích častěji kupují výhodnější balení po více kusech, různé multipacky, které v konečném důsledku mohou výslednou cenu jednotkového produktu snížit,“ vysvětluje Michal Buzek.

Jako příklad takového zboží Buzek uvádí právě zmíněné pleny nebo třeba toaletní papír. Loni se prý nejvíc prodával papír v balení po 8 a 16 rolích, teď se kupují obří balíky po 32 a 48 rolích. Toaleťák od loňska zdražil o 23 procent, ze zboží denní spotřeby šly podobně nahoru dětské plínky, o 17 procent. Pleny, ale třeba také jízdní kola patří mezi zboží, které nezdražuje skokově, ale vytrvale a plynule.

Nejde ale všechno nahoru, taky se zlevňuje. O šestatřicet procent dolů šla například cena grafických karet, což by možná ocenili těžaři bitcoinů – kdyby ovšem nebyla tak drahá elektřina. O čtvrtinu zlevnily taky známí žrouti elektriky, sušičky na prádlo.

Kategorie Meziroční změna průměrné ceny

(srpen 2022 vs. srpen 2021) Průměrná cena v srpnu 2022 Tepelná čerpadla 250 % 61 000 Kč Elektrocentrály 112 % 16 000 Kč Výčepní zařízení 110 % 12 000 Kč Sporáky na tuhá paliva 62 % 28 000 Kč Krbová kamna 50 % 26 300 Kč Bojlery a ohřívače 50 % 10 000 Kč Jízdní kola 35 % 19 000 Kč Toaletní papír 23 % 150 Kč Mrazáky 18 % 9500 Kč Dětské pleny 16 % 310 Kč Sušičky prádla -26 % 8500 Kč Sporttestry -30 % 7800 Kč Grafické karty -36 % 12 000 Kč Zdroj: Heureka.cz

Podle nákupů to vypadá, jako by se národ chystal na konec světa. A jako by se rozhodl přežít ho a taky si ho užít. Vždyť mezi trojím nejvíc podraženým zbožím je kromě teplených čerpadel a generátorů elektřiny taky pípa.

A pak že je statistika nuda. Co zdražilo úplně nejvíc? Auta. Benzin. Citrony. Droždí. Elektrika. Fšecko. Zdražuje se. Ostře. A zatímco Heureka jistě vidí podrobně do nákupů v e-shopech, Český statistický úřad se dívá všude. Co nejvíc zdražovalo z jeho spotřebitelského koše? Máme to názorně. Chci vidět víc Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

