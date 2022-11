Doba nás nutí dělat správná rozhodnutí

Snažím se být optimista a hledat v každé krizi příležitosti. Poslední tři roky jsou lekcí pro nás všechny. Po letech dlouhodobého klidu, míru a stabilního růstu, alespoň v západní společnosti, čelíme situacím, které by před několika lety nikdo nečekal.

V poslední době se potýkáme s řadou nepříjemných zásahů do dosavadního životního stylu: válečný konflikt na Ukrajině a související stav ohledně energií, trhů a měnové stability. To je situace, s níž se musíme srovnat jako občané, ale i jako podnikatelé a která se určitě promítá (a bude i dále) také do právních služeb.

Pozor na Rusko

Co tedy dnešek přináší za změny z pohledu právníka? Prvním příkladem jsou přímé dopady války probíhající za hranicemi Evropské unie a dopady opatření, která Evropská unie a další západní státy přijaly. Na práci právníků mají nyní významné dopady mezinárodní sankce. Ty se totiž (na rozdíl od povinností stanovených zákonem na prevenci praní peněz) vztahují na každého podnikatele, tedy nejen na finanční sektor.

Nově tak musí korporace přezkoumávat a vyhodnocovat, jestli například ocelové suroviny, které využívají ve výrobě, nepocházejí nebo nejsou dovážené z Ruska, na což je vyhlášeno embargo. Nebo naopak zda odběratel jejich výrobků není propojen se sankcionovaným ruským oligarchou, zda výrobek není zneužitelný pro výrobu válečného materiálu jako takzvané technologie dvojího užití nebo jestli není zapotřebí zjistit, ke komu v konečném důsledku směřuje. Protože se nejedná o jednoduchou materii, poskytujeme nově své odborné znalosti v této oblasti řadě podniků, které doposud podobné záležitosti řešit nemusely.

O autorovi Foto: PRK, Václav Bílý Václav Bílý je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví a finance, insolvence a restrukturalizace, compliance, korporační právo a právo nemovitostí. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1996 nastoupil u PRK Partners jako advokátní koncipient. V roce 2000 získal titul LL.M. na Curyšské univerzitě a v roce 2002 titul Ph.D. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Právní služby a poptávka po nich reagovaly i na nepřímé dopady nové situace. Příkladem budiž snahy některých prozíravých podnikatelů fixovat své expozice vůči těmto rizikům. V posledních měsících jsme radili třeba s fixací plovoucích úroků vázaných na inflaci či sazby na úroky fixní nebo s hedgingem cen vstupů a energií. Ve většině případů se jedná o komplexní strategie zahrnující finanční deriváty a i pouhá revize takových smluv vyžaduje specializaci, kterou menší podnikatelé ne vždy disponují.

Promyšlené změny

Jednou z přelomových probíhajících změn je regulatorní balík známý pod zkratkou ESG. Tato priorita se navíc potkává se současnou ekonomickou situací a energetickou závislostí na Rusku. Je zjevné, že i pokud nevěříme na fosilní paliva jako ekologickou hrozbu, závislost na importu těchto paliv z Ruska se od 24. února každým dnem ukazuje jako neudržitelná. Potřeba náhrady podstatné části těchto paliv jinými zdroji energie včetně těch udržitelných se tak stává i potřebou ekonomickou.

Je patrné, že i z hlediska ekonomiky za situace, kdy nám hlavní (a v případě Česka vlastně téměř jediný) dodavatel plynu svou válečnou strategií dokáže během krátkého období ceny energií zvýšit na násobky, je vhodné se zaměřit na příležitosti, které s sebou politika zaměřená na podporu čisté energie přináší. A pod pojmem „čisté“ v kontextu aktuálních cen plynu rozumějme také „nezávislé na externí manipulaci“. Není proto s podivem, že s těmito úvahami roste taktéž poptávka po komplexních právních službách spojených s plánováním přesunu na alespoň částečnou udržitelnost. Tyto změny je ale třeba dělat promyšleně, postupně a s rozumem, abychom si pod sebou nepodřezali větev a nezničili ekonomiku.

Pro koho je governance

Podstatné je i téma governance, tedy vedení společnosti. Zájem o tuto oblast každoročně stoupá, a to nejen mezi přísně regulovanými subjekty, které už nyní musí určitá pravidla v oblastech governance naplňovat. Potřeba řádného řízení společnosti či koncernu, jasných jednatelských oprávnění a odpovědnosti v rámci společností, základní etické standardy určující přístup společností k dodržování právních předpisů, to všechno jsou oblasti, kterým se věnuje čím dál více podnikatelů.

Motivace přitom můžou být různé. První generace podnikatelů si chce ve zralém věku užívat více volného času a uvažuje, jak se svými podniky naloží. Předat je dětem v rámci mezigeneračního převodu majetku? Pak je vhodné mít rozhodovací procesy nastavené tak, aby poskytovaly ochranu mladší generaci. Třeba aby část strategického rozhodování náležela radě důvěryhodných správců, klidně i zakladateli, než se mládí naučí nést tíhu zodpovědnosti samotné. Prodej podniku? Pak správná korporátní struktura a zajištěný soulad s právními předpisy budou předmětem kontroly potenciálního kupujícího. A zásadní problémy, které se velice často vyskytnou u takovýchto společností řízených zakladateli, znamenají významnou slevu z prodejní ceny, pokud vůbec neohrozí celou transakci pro neakceptovatelná rizika.

Stejné problémy mohou nastat u financování. Banky poskytující úvěry přísně sledují u svých korporátních klientů jejich situaci v oblasti ESG. To se odráží nejen v tom, že nemusí úvěr vůbec poskytnout, ale také třeba na výši úrokových sazeb. Nebo pokud chce třeba úspěšný startup přilákat investora, musí počítat s tím, že ten si nejdřív ověří, zda v nadšení pro vývoj svého produktu nezanedbal nějakou právní otázku. Práva k vynálezům zaměstnanců, jasné odpovědnosti, dostatečný controlling, rizika osob, které pro podnik pracují na živnostenský list… Problémů může být řada, a pokud se takováto rizika vyskytnou, mohou negativně ovlivnit výhodnost výsledného vstupu investora a mít dopad na podíly zakladatelů.

Konečně vždy zaznamenáme větší poptávku po asistenci s otázkami korporátní governance poté, co na povrch vyplave nějaký velký problém s korupcí, výběrovými řízeními nebo veřejnými zakázkami. Kromě toho, že velkým motivátorem mít firmu v pořádku je od svého vzniku zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, i manažeři ostatních společností si při takových medializovaných případech uvědomí, že právě oni odpovídají za správné vedení společnosti – včetně kontroly toho, že zákony dodržují i jejich podřízení. Regulace ESG pak přináší „pouze“ novou úroveň potřeby řádného řízení společnosti, když se některá rizika z nedostatečných etických, compliance a governance oblastí budou zkoumat i v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů. Právo tak v tomto ohledu drží krok s už zaběhlým trendem. Jde ruku v ruce s aktuálními událostmi a motivuje nás dělat správná rozhodnutí, i když se jeví jako obtížná či nákladná.

Podstatné však je, že příprava na tyto změny nemusí být drahá, pokud se dělá profesionálně. Je zapotřebí najít zlatou střední cestu mezi „krabicovými řešeními“, která obvykle nefungují, a snahami některých odborníků implementovat compliance program podle ISO standardu i na společnost o dvaceti zaměstnancích. I v této oblasti je zapotřebí používat zdravý rozum, aby nastavení compliance bylo pro danou korporaci opravdovým přínosem, a nikoli koulí na noze, která bude paralyzovat její podnikání.

