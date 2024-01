Změny v důchodech. Co všechno je v novém roce jinak

Lednová valorizace důchodů

Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu se od 1. ledna 2024 zvyšuje o 360 Kč na 4400 Kč měsíčně. Procentní výměra se tentokrát nezmění (pouze důchodcům, kteří v lednu 2024 dosáhnou věku 85 let, bude navýšena o 1000 korun).

U důchodů s mezinárodním prvkem, které jsou vypláceny v takzvané dílčí výši, stoupne základní výměra podle podílu české doby pojištění k době celkově získané v Česku i v zahraničí. Pokud například česká doba pojištění představuje jednu třetinu z celkově získané doby, důchod se v roce 2024 navýší konkrétně o 120 korun.

Vzhledem k tomu, že zvýšení důchodů náleží podle zákona každému příjemci už od 1. ledna, obdrží ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna do dne předcházejícího dni lednové splatnosti konkrétního důchodu. Doplatek bude vyplacen samostatně ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Nově bude valorizační oznámení příjemcům, kteří pobírají jeden důchod a chodí jim na bankovní účet, zasláno elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“. Uvidí ho tedy u příchozí platby ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví. Zpráva pro příjemce u doplatku valorizace bude mít následující text: „Zákl. výměra se od 1. 1. 2024 zvyšuje o 360 Kč měsíčně, u dílčených důchodů poměrně.“

Kdo chce informaci o valorizaci v papírové formě, musí:

vyplnit jednoduchý formulář na webu ČSSZ, kde důchodce zadá své rodné číslo,

kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, zvolit „valorizační oznámení“ a zadat své rodné číslo,

osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde valorizační oznámení na počkání vytisknou.

Klasický dopis, který zvýšení důchodů potvrdí, dál automaticky přijde stovkám tisíc důchodců. Například těm, kterým se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem, případně jim chodí do zařízení sociálních služeb. Majitelům datových schránek pro fyzické osoby bude valorizační oznámení zasláno také jako příloha datové zprávy.

Už od října 2023 se změnila pravidla pro valorizaci důchodů. Inflace se bude počítat vždy jen podle růstu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců. Dosud se mohla počítat také podle indexu spotřebitelských cen všech domácností, pokud byl růst vyšší než u důchodců.

Bojovníci dostanou více

Od ledna 2024 se zvyšuje zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Příspěvek se zvyšuje o 5,2 % na 2816 Kč (účastníci odboje) a 1408 Kč (vdovy, vdovci) měsíčně.

Vláda na konci roku také schválila novelu, která účastníkům odboje a odporu proti komunismu zaručí starobní důchod minimálně v průměrné výši. Ta bude v lednu 2024 činit 20 635 korun. Od této výše budou také odvozeny vdovské či vdovecké důchody a invalidní důchody pro invaliditu prvního a druhého stupně. Těmto lidem, včetně signatářů Charty 77, vznikne nárok na důchod po dosažení důchodového věku, a to i bez splnění podmínky potřebné doby pojištění. Novela bude účinná až za několik měsíců, teprve míří k poslancům.

Žádosti o důchod nově i přes internet

Od prosince 2023 je možné podat žádost o důchod online – jak o starobní, tak invalidní a pozůstalostní.

Novinka je dostupná na ePortálu ČSSZ. Ověřit se lze se buď prostřednictvím identity občana, tedy například eObčankou, bankovní identitou či mobilním klíčem eGovernmentu, nebo využije své přihlašovací údaje k datové schránce. Pokud někdo žádá o důchod ze zahraničí, může využít identifikační prostředek podle unijního nařízení eIDAS.

Od ledna by také měla fungovat nová služba „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“, a to s datem a časem podle vlastního výběru. V tento rezervovaný čas se pak klient přihlásí přes svoje identifikační údaje do ePortálu, kde mu pracovník správy online přes komunikační platformu Zoom poradí, jak žádost dokončit. Klienta k tomu potřebuje pouze mikrofon a reproduktor nebo sluchátka.

Lidé, kteří budou chtít o důchod požádat osobně na pobočce sociální správy, mohou nově přijít na libovolnou okresní správu – tedy už ne pouze na tu, ke které žadatel přísluší podle místa trvalého pobytu.

Jednodušší žádost o příspěvek na bydlení

Žadatelé o příspěvek na bydlení, mezi něž často patří senioři, už nebudou muset kontaktovat dodavatele energií osobně, ale úřad si jejich náklady zjistí sám. Od ledna 2024 mají dodavatelé plynu a elektřiny povinnost doručit na výzvu úřadu práce potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná.

O příspěvek na bydlení lze od poloviny prosince 2023 žádat online přes takzvanou klientskou zónu Jenda (Jednoduše na dávky). Jedinou podmínkou je vlastní datová schránka nebo identita občana. O tom, jak internetová žádost funguje, píšeme podrobně v samostatném článku.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2024

Starobní důchod má dvě části: základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a v roce 2024 činí 4400 korun. Procentní výměra se stanovuje individuálně a určuje se procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Výši důchodu ovlivňují především délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu.

Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, což je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Ten se pak navíc redukuje. Pro stanovení výpočtového základu platí v roce 2024 nové redukční hranice:

do 19 346 Kč zápočet plně (100 %),

nad 19 346 Kč do 175 868 Kč zápočet 26 %,

nad 175 868 Kč se už nepřihlíží.

Pokud vás zajímá, zda budete mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být, můžete využít bezplatnou Informativní důchodovou aplikaci (IDA). Ta zároveň ukáže, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tedy zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo k získání potřebné doby pojištění.

Důchodci a podnikání

Pokud si penzista přivydělává podnikáním, je tato činnost považována za vedlejší. Takzvaná rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost nově činí 105 520 Kč. Důchodci, kteří si přivydělávají podnikáním, nemusí tedy platit sociální pojištění v případě, že jejich daňový základ je nižší než tato částka.

Zdanění důchodu

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy. V roce 2024 tak budou od daně osvobozeny důchody do roční výše 680 400 Kč (v průměru 56 700 Kč měsíčně), zatímco v roce 2023 to bylo 622 800 Kč.

Předčasné důchody nově kratší

Od října 2023 platí přísnější podmínky pro přiznání předčasného důchodu.

Do předčasného důchodu je nyní možné odejít tři roky před řádným důchodem. Zároveň je bolestivější penalizace předčasného důchodu. Procentní výměra se snižuje o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Lidé tak přijdou až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze v řádném termínu.

Předčasná penze se už také nebude valorizovat celá. Zvýší se pouze základní výměra, procentní výměra se bude valorizovat až po dosažení důchodového věku.

Potřebná doba pojištění se od října 2024 prodlouží z 35 na 40 roků.

Psali jsme podrobně: Přísnější pravidla pro předčasné důchody jsou tu. O kolik vám sníží penzi?

Technická novela důchodových předpisů

Od ledna se mění některá nevyhovující nebo překonaná ustanovení. Nově:

žadatel o dávku má právo změnit datum jejího přiznání během probíhajícího správního řízení,

sociální správa má možnost upustit od vymáhání bagatelních nebo zjevně nedobytných přeplatků na dávkách a také mohou tomu, kdo odpovídá za přeplatek na dávce důchodového pojištění povolit placení přeplatku ve splátkách,

dědici mají právo na vstup do řízení o dávku důchodového pojištění v případě, že o dávce nebylo pravomocně rozhodnuto před smrtí oprávněného.

Kateřina Hovorková

