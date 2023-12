Nárok na vdovský důchod se prodlouží. I lidem, kterým už dávno zanikl

Ze dvou na pět let by se měl nově prodloužit nárok na vdovský či vdovecký důchod. Počítá s tím důchodová reforma, kterou bude příští rok schvalovat vláda i parlament. Zpětně by důchod mohli získat i lidé, kteří ovdověli v posledních dvanácti letech.

Se vdovským či vdoveckým důchodem je to trochu komplikované. Nárok na něj má jen manželka či manžel, jejichž partner pobíral starobní či invalidní důchod nebo který zemřel kvůli pracovnímu úrazu. Případně pokud splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

Navíc se tento pozůstalostní důchod vyplácí jen rok. Déle na něj mají nárok je vdovy nebo vdovci, kteří pečují o děti nebo o své rodiče či rodiče zemřelého partnera, pokud potřebují jejich pomoc. Stále ho pak pobírají jen lidé, kteří jsou už sami v důchodovém věku.

Podle platných pravidel se může výplata tohoto důchodu obnovit, pokud podmínky pro jeho čerpání nastanou do dvou let od skončení předchozí výplaty. Například začnete pečovat o rodiče nebo se blížíte k důchodovému věku.

A právě tuto dobu má prodloužit návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který je součástí důchodové reformy. Pokud bude chválen, prodlouží se nárok na vdovský/vdovecký důchod od ledna 2025 na pět let.

„V programovém prohlášení vlády je uveden mimo jiné závazek: Zvýšíme vdovské a vdovecké důchody. Z praktických zkušeností však vyplývá, že největším problémem právní úpravy regulující podmínky nároku na pozůstalostní důchody je krátké období, ve kterém může dojít při splnění některé zákonem stanovené podmínky k obnově nároku na vdovský či vdovecký důchod,“ vysvětluje ministerstvo.

Proto se chce úřad vrátit k právní úpravě účinné před rokem 2012 – tehdy platila pětiletá lhůta pro obnovu důchodu. „Změna by se týkala lidí, kteří pobírají vdovský důchod už během aktivní pracovní kariéry. Ti, kteří berou vdovský důchod v seniorském věku souběžně se starobím důchodem, o nic nepřijdou,“ slibuje ministerstvo.

Návrh navíc počítá se zpětnou výplatou pozůstalostních důchodů od roku 2012 do současnosti, kdy platí přísnější pravidla. „Takto koncipovaná právní úprava by adekvátně zareagovala na kritiku, která se týká nerovného přístupu k osobám ovdovělým před 1. lednem 2012 ve srovnání s osobami ovdovělými po tomto dni. Nová právní úprava by pamatovala i na situace, kdy by podmínky pro obnovu vdovského důchodu byly v minulosti splněny, pokud by nová právní úprava v té době platila. Pro tyto účely se proto zavádí fikce předchozího nároku,“ píše se v návrhu.

Ministerstvo uvádí konkrétní příklad: Žena se dvěma vychovanými dětmi narozená 1. března 1956 ovdověla 1. prosince 2011 ve věku 55 let. Obě děti byly v té době již zaopatřené, žena o nikoho nepečovala a nebyla invalidní. Nárok na vdovský důchod jí náležel od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012 (jeden rok), poté zanikl. Avšak do pěti let se žena stala starobní důchodkyní, a proto se jí nárok na vdovský důchod obnovil.

Pokud by stejná žena ovdověla 1. února 2012, náležel by ji nárok na vdovský důchod od 1. února 2012 do 31. ledna 2013, poté zanikl. Vzhledem k tomu, že žena ovdověla za účinnosti přísnější úpravy platné od ledna 2012, kdy měla na obnovení důchodu jen dva roky, ovšem do starobního důchodu odešla až po necelých pěti letech, nárok na vdovský důchod se jí neobnovil. Obnoví se ale ode dne, kdy nová úprava nabude účinnosti.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

Pokud jde o výši vdovského důchodu, na který by žena nově měla nárok, materiál uvádí, že nesmí být nižší než ten, který pobírala ke dni zániku tohoto důchodu.

O obnovený nárok ale budou muset lidé sami požádat. „Plátci důchodu nejsou schopni tyto případy individuálně dohledat ve svých evidencích z moci úřední,“ doplňuje materiál.

Kdo má na důchod nárok a kde o něj žádat

Nárok na vdovský či vdovecký důchod má pouze manželka či manžel – nikoliv partnerka či partner, ačkoliv spolu žili dlouho v jedné domácnosti. Podmínkou je, že manžel či manželka zemřeli následkem pracovního úrazu, nebo zemřelý pobíral starobní či invalidní důchod. Případně měl ke dni smrti už splněné potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

U starobního důchodu je to 35 let doby pojištění. U invalidního důchodu je to:

do 20 let věku: méně než jeden rok pojištění,

od 20 do 22 let: jeden rok,

od 22 let do 24 let: dva roky,

od 24 let do 26 let: tři roky,

od 26 let do 28 let: čtyři roky,

nad 28 let: pět let, které je přitom potřeba získat v posledních 10 letech. U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku: 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Délka pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu je jeden rok. Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně stanovených případech. Jde o tyto situace:

péče o nezaopatřené dítě,

péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

invalidita třetího stupně,

dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Detailně jsme o vdovském důchodu včetně kontrétních příkladů psali v tomto přehledu: Vdovský důchod. Kdo má letos nárok a kdy je delší než rok

Důchody jako kvíz Zdroj: Shutterstock Znáte svůj důchodový věk? Tušíte, jak jsou teď vysoké důchody? A kolik se na ně platí peněz? Vyzkoušejte kvíz. Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

O pozůstalostní důchod je potřeba požádat na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v místě bydliště, v Praze pak na kterékoliv pobočce. K žádosti se přikládá především doklad totožnosti žadatele (nejčastěji občanský průkaz), úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výši je zákonná lhůta 90 dnů. Často je sice o nároku rozhodnuto dříve, i tak se ale výplata opozdí.

„Chybějící příjem zemřelé osoby přináší obvykle vdově či vdovci obtíže a může je přivést do tíživé finanční situace,“ varuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Z těchto i z jiných důvodů by si spotřebitelé měli vytvářet vždy potřebné finanční rezervy,“ radí.

Pozůstalostní důchod má dvě části: základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění. Letos činí 4040 korun. Pokud pozůstalá osoba nepobírá starobní nebo invalidní důchod, činí pozůstalostní důchod základní výměru a polovinu procentní výměry, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí.

Pokud pozůstalá osoba pobírá starobní nebo invalidní důchod, pak se pozůstalostní důchod porovná s důchodem, který již vdova či vdovec má a postupuje se tak, že se vyplácí vyšší důchod v plné výši a nižší důchod ve výši jedné poloviny procentní výměry.

„To obvykle není vysoká částka a v kombinaci s mnohaměsíčním odkladem výplaty pozůstalostního důchodu jsou zejména někteří ovdovělí důchodci okamžitě vystaveni drsné finanční realitě,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu je například nové manželství. Dnem uzavření nového sňatku nárok zanikne. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat, kolik a jak chcete.

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů – i pozůstalostních, a tedy i vdovského a vdoveckého důchodu.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem