Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nechte je dospořit, varují fondy

Zhruba tři čtvrtě milionu seniorů, kteří spoří v penzijních fondech, přijde od 1. července o nárok na státní příspěvek. Dál ho mají dostávat jen lidé, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod.

Počítá s tím novela, kterou v tomto týdnu schválili poslanci na návrh ministerstva financí. K její platnosti zbývá už jen souhlas senátorů, podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Zrušení nároku se přitom dotkne nejen nově sjednaných smluv, ale také těch dosavadních. Pozměňovací návrhy, které měly omezit zpřísnění pravidel jen pro nové smlouvy od roku 2024, totiž vládní koalice odmítla.

Lidé, kteří si založili penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření dříve, nepřijdou o dosud připsané státní příspěvky – když splňují podmínku alespoň pěti let spoření. Od července 2024 už ale nebudou dostávat nové příspěvky, předpokládá schválená novela.

„Smyslem podpory je tvorba úspor na důchodový věk. Když se účastník stane příjemcem starobního důchodu, ztrácí státní příspěvek smysl, protože třetí pilíř pak pro něj funguje de facto jako pouhý krátkodobý spořicí produkt se státní podporou,“ vysvětluje ministerstvo, proč takové omezení prosadilo.

Penzijní společnosti už berou debatu o smyslu příspěvku pro lidi v důchodu za ukončenou, řekl webu Peníze.cz mluvčí jejich asociace Jan Sedláček. Nechtějí se ale smířit s tím, jak tuto změnu vláda provedla.

„Pokud už vláda nechce nadále podporovat starobní důchodce, aby si vytvářeli rezervu pro svoje pozdější stáří, měla by to udělat tak, aby lidi s platnou smlouvou nepoškodila. To se ale bohužel stane, pokud by zákon prošel tak, jak je nyní nastavený,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

„Tak, jak zákon prošel třetím čtením ve Sněmovně, postaví okolo čtvrt milionu občanů do pozice, kdy pro ně už nebude nadále motivační v systému zůstávat, protože nebudou dostávat státní příspěvky. Ale zároveň ho nebudou moci opustit, aniž by přišli o část, či dokonce o všechny dosud naspořené peníze,“ upozorňuje Aleš Poklop.

Poukazuje přitom na ty klienty, které stát tímto rozhodnutím uzamkne v nevýhodné pozici.

V penzijních fondech si teď spoří kolem 234 tisíc lidí ve věku, kdy už mohou čerpat starobní důchod, ale kteří k 1. červenci 2024 nebudou mít splněnou podmínku minimálně pěti let spoření. „Systém penzijního spoření nebudou tedy moct opustit, aniž by přišli o všechny dosud získané státní příspěvky,“ upozorňuje šéf asociace.

V ještě horší pozici se ocitnou lidé, kteří k 1. červenci 2024 budou spořit teprve méně než dva roky. „V systému je aktuálně 80 tisíc klientů ve věku, kdy už mohou čerpat starobní důchod, ale nebudou mít k 1. červenci splněnou podmínku minimálně dvou let spoření. Nebudou ho tedy moct opustit, aniž by přišli o všechny dosud naspořené prostředky – nejen státní příspěvky, ale i vlastní příspěvky či příspěvky zaměstnavatele,“ zdůrazňuje Poklop.

„Férovým řešením situace je zavedení pětileté ochranné lhůty, která umožní lidem s již uzavřenou smlouvou a s nárokem na starobní důchod dospořit za původně dohodnutých podmínek,“ navrhuje Poklop.

Pokud by novelu beze změny schválili senátoři, mohla by vláda nebo poslanci do poloviny roku ještě prosadit dodatečnou úpravu týkající se právě tohoto bodu.

„Všem starobním důchodcům doporučujeme zůstat v systému alespoň do 1. července 2024 a nepřipravit se předčasným odchodem ze systému o peníze, které ještě mohou od státu získat. Zároveň se nevzdáváme naděje, že bude zjevná retroaktivita ze zákona ještě odstraněna a lidé s platnou smlouvou budou moci dospořit za podmínek, které si sjednali,“ říká šéf asociace penzijních společností.

Retroaktivní zacházení se smlouvami je špatné v každém případě, podotýká. „Ovšem u produktů, které jsou založeny na dlouhodobosti a jsou spojené s rozhodnutím ‚zablokovat‘ si dobrovolně za nějakých podmínek na několik desítek let své peníze, je takové zacházení obzvlášť nebezpečné. Zákonodárci si tady pohrávají s důvěrou lidí,“ varuje Poklop.

Na možný problém s retroaktivitou u stávajících klientů penzijních společností, kterým vznikl nárok na starobní důchod, upozornila letos na jaře i legislativní rada vlády. Lze prý mít pochybnosti, jestli navrženými změnami není zásadním způsobem zasaženo očekávání těchto lidí.

Také legislativní rada se zmínila o důchodcích, kteří mají penzijní spoření třeba jen rok a po ztrátě nároku na státní příspěvek by ho chtěli jako nevýhodné zrušit. Přišli by nejen o už připsané státní příspěvky, ale museli by také vracet případné daňové úlevy.

Podle ministerstva financí jde jen o názor některých členů legislativní rady. „Podle právního postoje legislativní rady vlády i analýz ministerstva financí nejde o retroaktivitu, která by byla v rozporu s ústavou,“ reagoval v červenci Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva.

Stát může změnit pravidla podpory, ale neměl by je měnit pro už dříve sjednané smlouvy, říká Patrik Nacher, člen rozpočtového a hospodářského výboru sněmovny. „Je to na ústavní žalobu kvůli retroaktivitě. Poradíme se o tom na klubu a vyčkáme, zda návrh schválí senátoři a podepíše prezident,“ dodává Nacher, který je poslancem za opoziční ANO.

K podání ústavní žaloby podle něj nahrává i vyjádření poslance Karla Haase (ODS), který při středeční debatě ve sněmovně v souvislosti se zavedením poplatku za předčasné splacení hypotéky řekl, že smlouvy se musí dodržovat a že není možné, aby to jedna strana (klienti bank) nedělala.

„Když toto bude platit pro klienty v případě hypoték, tak proč by to nemělo platit pro stát v případě penzijního spoření?“ ptá se Nacher. Podle něj by střadatelé ve starobním důchodu měli mít aspoň nárok dospořit si potřebných pět let se státním příspěvkem.

Ve třetím pilíři podle asociace nyní spoří milion lidí ve věku, kdy už mají nárok na čerpání starobního důchodu (podle novely přijdou o příspěvek lidé, kterým už byl důchod přiznán, ne však automaticky všichni při dosažení důchodového věku). Celkem mají naspořeno zhruba 150 miliard korun. V průzkumu, který pro asociaci provedla agentura Ipsos, jen jedna čtvrtina lidí s nárokem na důchod uvedla, že v penzijním spoření chce pokračovat i po zrušení příspěvku.

Asociace odhaduje, že penzijní společnosti během druhého pololetí příštího roku budou muset uspokojit požadavky na výběr peněz v hodnotě asi 100 miliard korun „Takový výprodej aktiv by se neobešel bez dopadu na výnosnost spoření pro ostatní účastníky spoření. I proto by bylo žádoucí, aby se zrušení příspěvku lidem s nárokem na důchod rozložilo do delší doby. Aby ho tito klienti se současnými smlouvami mohli ho čerpat do potřebné minimální doby spoření pět let,“ dodává mluvčí Jan Sedláček.

